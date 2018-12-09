TuzlalÄ± iÅŸÃ§iler, iÅŸÃ§i Ã¶nderi Memet KÄ±lÄ±nÃ§aslanâ€™Ä± andÄ±

Tuzla'da iÅŸÃ§iler; sendikacÄ±, eski EMEP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± ve iÅŸÃ§i Ã¶nderi Memet KÄ±lÄ±nÃ§aslan'Ä± andÄ±: GenÃ§ iÅŸÃ§ilerin ondan Ã¶ÄŸreneceÄŸi Ã§ok ÅŸey var.

“12. yÄ±l geride kalmÄ±ÅŸ yitireli Memet BaÅŸkan’Ä±...” Ve ardÄ±ndan “Biz öyle söyleriz, öyle biliriz Memet KÄ±lÄ±nçaslan’Ä±” diyor bir deri iÅŸçisi...

Ä°ÅŸçi önderi, sendikacÄ± ve Emek Partisi’nin (EMEP) Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile son bulan yaÅŸamÄ±...

EMEP Tuzla Ä°lçe Örgütü’nde bir araya gelen iÅŸçiler, gençler, kadÄ±nlar Memet KÄ±lÄ±nçaslan’Ä± “Ä°stanbul’un nefes borusu” olarak nitelediÄŸi Tuzla’da andÄ±. Tuzla, Mehmet KÄ±lÄ±nçaslan için nefes borusuydu çünkü Tuzla’ya her geldiÄŸinde yeni iÅŸçilerle yüz yüze geliyor onlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±ndan öÄŸreniyor onlarla siyasal, sendikal sohbetlerde buluÅŸuyordu. Bundan dolayÄ± 2002 yerel seçimlerinde Emek Partisi’nden belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmuÅŸtu. KazlÄ±çeÅŸme’den Tuzla’ya taÅŸÄ±nan deri fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin çoÄŸu kendisini sendikal mücadeleden tanÄ±yordu. DireniÅŸlerden, yasaklÄ± 1 MayÄ±slara, grevlerden birlikte düÅŸülen nezarethanelere... Bütün bunlardan dolayÄ± Memet KÄ±lÄ±nçaslan için Tuzla’nÄ±n ayrÄ± bir yeri vardÄ±. Elbette Tuzla’daki deri iÅŸçileri arasÄ±nda da Memet KÄ±lÄ±nçaslan’Ä±n. Bu nedenle deri iÅŸçileri, anmanÄ±n örgütlenme mücadelelerinde büyük emeÄŸi olan Memet KÄ±lÄ±nçaslan’Ä± kendi evi olarak gördüÄŸü, eski adÄ± Deri-Ä°ÅŸ olan DERÄ°TEKS SendikasÄ±nda yapÄ±lmamasÄ±na anlam veremedi. Aksine böyle bir anmayla sendikanÄ±n direniÅŸlerle yazÄ±lmÄ±ÅŸ tarihinin ve onun önderlerinin genç iÅŸçi kuÅŸaÄŸÄ±yla buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, bunun da deri iÅŸçilerinin örgütlenmesinde faydalÄ± olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

AnmanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda Emek Partisi Ä°stanbul Ä°l Yöneticisi Ali DoÄŸan, TuzlalÄ± iÅŸçi ve emekçilerle buluÅŸan Mehmet KÄ±lÄ±nçaslan’Ä±n Tuzla’ya her geldiÄŸinde baÅŸka bir moralle ilçeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyordu. Seçim döneminde ve sanayi iÅŸçilerinin grevlerinde, Evrensel ve Hayat TV kuruluÅŸ dönmelerinde hep emekçilerin yanÄ±nda olan KÄ±lÄ±nçaslan’Ä±n TuzlalÄ± iÅŸçiler ve emekçilerce anÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu, yaÅŸamÄ±nda sÄ±nÄ±fa baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n genç kuÅŸaklara örnek olmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Anmaya katÄ±lan Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nedim KöroÄŸlu, Mehmet KÄ±lÄ±nçaslan’Ä±n Ä°stanbul’a geliÅŸi ve Ülker fabrikasÄ±ndaki iÅŸçiliÄŸini, GÄ±da-Ä°ÅŸ’teki sendikal mücadelesini, sonrasÄ±nda deri fabrikasÄ±ndaki iÅŸçiliÄŸini ve Deri-Ä°ÅŸ SendikasÄ±ndaki sendikal mücadelesini anlattÄ± ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n politik bir partide örgütlenme fikrini sahipleniÅŸine dikkat çekti. Bu sürecin iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kendi önderini, içinden nasÄ±l çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermesi açÄ±sÄ±ndan öÄŸretici olduÄŸunu söyledi. Özellikle genç iÅŸçi kuÅŸaÄŸÄ±n onun yaÅŸamÄ±ndan öÄŸrenmesi gerektiÄŸini vurgulayan KöroÄŸlu, “KÄ±lÄ±nçaslan gördüÄŸü her iÅŸçi kitlesi için ‘Bunlar aslÄ±nda EMEP’li. Çünkü bugün örgütlü olmasa da bir gün mutlaka partimizin saflarÄ±nda olacaklar’ derdi. Hiç bir ayrÄ±m yapmaksÄ±zÄ±n her iÅŸçiyi partinin doÄŸal üyesi olarak görüp, buna uygun bir iliÅŸki kurup onlarÄ±n diliyle partiyi anlatÄ±rdÄ±” dedi.

MÜCADELESÄ° ÖRNEK ALINMALI

Anmada deri iÅŸçileri de söz aldÄ±:

Metin Yasan (Emekli deri iÅŸçisi): Mehmet BaÅŸkan ile gerek sendika sürecinde gerekse de belediye baÅŸkanÄ± aday olduÄŸunda beraberdik. Özellikle seçim sürecinde ben de meclis üyesi adayÄ±ydÄ±m. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±larda hep çat kapÄ± yapacaÄŸÄ±z ama hedefimiz hangi sektörde olursa olsun iÅŸçinin evine misafir olup sözümüzü söylemek olacak demiÅŸti. Yine KazlÄ±çeÅŸme döneminde direniÅŸlerde kendisi ile hep birlikteydik.

Aytekin DoÄŸan (Emekli deri iÅŸçisi): 1989’da sendikalaÅŸma döneminde Mehmet BaÅŸkan ile tanÄ±ÅŸtÄ±m. O dönem mücadeleci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z direniÅŸlerde Mehmet BaÅŸkan örgütlülüÄŸün önemini vurguluyordu ve etkileyici oluyordu.

Ahmet Bozyel: 2002 seçimlerinde kendisi ile tanÄ±ÅŸtÄ±m. Blokun ortak adayÄ±ydÄ±. HalklarÄ±mÄ±z ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± adÄ±na önemli bir deÄŸer olarak görüyorum. Genç kuÅŸaklarÄ±n onun yaÅŸamÄ±ndan öÄŸreneceÄŸi çok ÅŸey olduÄŸunu düÅŸünüyorum.

Özgür Canpolat (Deri iÅŸçisi): Ben genç bir deri iÅŸçisiyim. Mehmet KÄ±lÄ±çaslan’Ä± sendikal dönemine denk gelen kuÅŸaktan duydum. Bir de belediye baÅŸkan adayÄ± olduÄŸu süreçte kahve toplantÄ±larÄ±nda tanÄ±dÄ±m. Deri iÅŸçileri içinde ciddi bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±. Kahve toplantÄ±larÄ±nda bunu görebiliyordum. Yeni nesil iÅŸçi kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n ve özellikle deri iÅŸçilerinin sendikal mücadelede örnek almasÄ± gereken bir önderdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 15:21

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