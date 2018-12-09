KÄ±rkayaÄŸa benzeyen bÃ¶cek evleri istila etti

Hatay'da 2 mahallede gÃ¶rÃ¼len ve her geÃ§en gÃ¼n Ã§oÄŸalarak evlere giren kÄ±rkayak benzeri bÃ¶cekler, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Hatay'Ä±n Hassa ilçesinde 2 mahallede görülen ve evlere giren kÄ±rkayaÄŸa benzeyen böcek, bölgede yaÅŸayanlarÄ± tedirgin etti.

Ä°lçeye baÄŸlÄ± Demrek ve Toplu mahallelerinde 10 gün önce ortaya çÄ±kan kÄ±rkayaÄŸa benzeyen böcek, her geçen gün çoÄŸalarak evlere girmeye baÅŸladÄ±. Mahalle sakinleri tedirgin olduklarÄ± böceÄŸe karÅŸÄ± ilaçlama yaptÄ±, ancak herhangi bir sonuç alÄ±namadÄ±.

Yetkililerden yardÄ±m beklediklerini belirten mahalle sakinlerinden Mehmet NarcÄ±, "Mahallemizde genelde yaÅŸlÄ± insanlar yaÅŸÄ±yor. 10 günden beri mahallemizi böcekler istila etti. Ä°laçlama yapÄ±yoruz ama hayvanlar her geçen gün çoÄŸalÄ±yor" dedi.

Ä°lçe TarÄ±m MüdürlüÄŸü ekiplerinin bölgeye gittiÄŸi, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan böceÄŸin türünün belirlenip, gerekli önlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi. (Hatay/DHA)

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

FotoÄŸraf: DHA

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