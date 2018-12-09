â€˜ProfesÃ¶râ€™den Ermeni gazeteci Hayko BaÄŸdatâ€™a: KÄ±lÄ±Ã§ artÄ±ÄŸÄ±

Bolu AÄ°BÃœ Sosyoloji BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, Gazeteci-Yazar Hayko BaÄŸdat iÃ§in â€˜KÄ±lÄ±Ã§ artÄ±ÄŸÄ±â€™ dedi.

Ermeni Gazeteci-Yazar Hayko BaÄŸdat, 6 AralÄ±k’ta Süleyman Soylu hakkÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ± nedeniyle sosyal medyada tehditler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BaÄŸdat tehditlerle ilgili sosyal medyada bir paylaÅŸÄ±mda bulunarak “Bugün Süleyman Soylu'nun yargÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸini yazdÄ±ÄŸÄ±m için çok küfür/tehdit geldi. Bütün bunlar tekrar düÅŸünmeme yol açtÄ±. Demek isterim ki Mehmet AÄŸar, hatta Meral AkÅŸener nitelikli cinayetler iÅŸleyecek kadar profesyoneldi. Soylu hem zavallÄ± hem de yargÄ±lanacak” ifadelerini kullandÄ±.

BaÄŸdat’Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na yanÄ±t veren Bolu Abant Ä°zzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, “Yiyorsa yargÄ±la da görelim kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±” dedi.

Yiyorsa yargÄ±la da görelim kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±. — Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin (@mustafa6119681) 9 AralÄ±k 2018

Keskin’in ‘kÄ±lÄ±ç artÄ±ÄŸÄ±’ ifadesi çok sayÄ±da sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n tepkisini çekti. Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± Keskin’e ‘soykÄ±rÄ±m’Ä± savunduÄŸu için tepki gösterince Keskin, “Son kez yazÄ±yorum benim tarihimde soykÄ±rÄ±m yoktur. Bununla ilgili hiç bir mahkeme kararÄ± yoktur. Bu konuda tek kelime daha yazmÄ±yorum” demekle yetindi. (HABER MERKEZÄ°)

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