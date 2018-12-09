ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan genÃ§ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
09 AralÄ±k 2018 14:26
Urfa'da kopan kablolarÄ± onarmak isteyen 17 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Ã‡evik, elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±larak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Urfa'nÄ±n Suruç ilçesinde elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan 17 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Çevik hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Suruç’un Küçük Sergen Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, elektrik kesintisinin ardÄ±ndan, kopan kablolarÄ± onarmak isteyen Mehmet Çevik, elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±. AÄŸÄ±r yaralanan Çevik, olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Acil serviste tedavi altÄ±na alÄ±nan Mehmet Çevik, doktorlarÄ±n müdahalesine karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Çevik’in cenazesi otopsi için Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sürdürülüyor. (Urfa/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 14:31
www.evrensel.net