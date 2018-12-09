Ã–zel: AKPâ€™nin yolsuzlukla mÃ¼cadele etme niyeti yok

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, 9 AralÄ±k UluslararasÄ± Yolsuzlukla MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ nedeniyle mesaj yayÄ±nladÄ±.

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel, 9 AralÄ±k UluslararasÄ± Yolsuzlukla Mücadele Günü nedeniyle yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, CHP’nin Åžubat 2017’de Meclise sunduÄŸu siyasi etik ve siyasetin finansmanÄ±na iliÅŸkin kanun tekliflerinin ilgili komisyonlarÄ±nda dahi görüÅŸülemediÄŸini hatÄ±rlattÄ± ve bunun AKP iktidarÄ±nÄ±n yolsuzlukla mücadele etme niyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k bir göstergesi olduÄŸunu belirtti.

‘TAVSÄ°YELERE DAHÄ° UYMUYOR’

Özgür Özel yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, AKP’nin, yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele vaadiyle 3 KasÄ±m 2002’de iktidara geldiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

UluslararasÄ± örgütlerin yolsuzlukla mücadeleye iliÅŸkin rapor ve deÄŸerlendirmeleri AKP’nin vaat ettiklerinin tam tersine Türkiye’yi irtifa kaybettiren bir sürecin içine soktuÄŸunu gösterdiÄŸini belirten Özel ÅŸunlarÄ± söyledi: “ÖrneÄŸin UluslararasÄ± ÅžeffaflÄ±k Örgütü’nün 2017 yÄ±lÄ± Yolsuzluk Endeksi Raporu’nda Türkiye bir önceki yÄ±la kÄ±yasla 6 basamak birden gerileyerek 81’inci sÄ±rada yer alÄ±yor. Yolsuzluk algÄ±sÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu Avrupa ülkelerinden biri olarak sÄ±ralanan Türkiye’ye, bu yÄ±l baÅŸÄ±nda Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren YolsuzluÄŸa KarÅŸÄ± Devletler Grubu (GRECO) ÅŸeffaflÄ±k karÅŸÄ±tÄ± tutumlarÄ± nedeniyle adeta kÄ±rmÄ±zÄ± kart göstermiÅŸti. HSK üyelerinin CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM’deki çoÄŸunluk grubu tarafÄ±ndan belirleniyor olmasÄ±, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son yasal düzenlemelerle tehlikeye girmiÅŸ olmasÄ± ile hakim adaylarÄ±nÄ±n seçilmesi süreci, Parlamento’daki yasama sürecine yönelik eleÅŸtiriler sÄ±ralanan raporda, siyasetin finansmanÄ±na iliÅŸkin yasal düzenlemenin yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, Milletvekili Etik Kanunu’nun çÄ±karÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± anÄ±msatÄ±lÄ±yor ve Türkiye’nin 22 adet GRECO tavsiyesinin 20’sine uymadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. GRECO’nun Türkiye’den tavsiyelere uyum noktasÄ±nda gelinen durumu aktarmak için verdiÄŸi süre yÄ±l sonunda sona erecek olsa da, Adalet ve KalkÄ±nma Partisi iktidarÄ±nÄ±n Avrupa Konseyi’ne bir bilgilendirme yapmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.”

Özel, SayÄ±ÅŸtay’Ä±n kamu kurumlarÄ±na yönelik 2017 yÄ±lÄ± raporlarÄ±nda özellikle iktidar partisinin “mega proje” olarak kamuoyuna lanse ettiÄŸi, “yap-iÅŸlet-devret”, “yap-kirala-devret” ya da kamu özel iÅŸbirliÄŸi yöntemiyle yaptÄ±rÄ±lan projelerdeki mevzuata aykÄ±rÄ± iÅŸlemlerin çokluÄŸu, bu projelerde kamu yerine iktidar partisinin genel baÅŸkanÄ± ile yakÄ±n iliÅŸkisi bilinen ÅŸirketlerin kollanÄ±yor olduÄŸu kayÄ±tlara geçmiÅŸtir” ifadelerini kullandÄ±.

CHP grubunun Åžubat 2017’de TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu siyasi etik ve siyasetin finansmanÄ±na iliÅŸkin kanun tekliflerinin Meclisin ilgili komisyonlarÄ±nda dahi görüÅŸülemediÄŸi hatÄ±rlatan Özel, bununda AKP iktidarÄ±nÄ±n yolsuzlukla mücadele etme niyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±k bir göstergesi olduÄŸu belirtti. Özel, 2017’de sunduklarÄ± kanun tekliflerini güncelleyerek, tekrar Meclise sunacaklarÄ±nÄ± da kaydetti. (HABER MERKEZÄ°)

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