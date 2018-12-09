Arnavutluk'ta Ã¶ÄŸrencilerin harÃ§ protestosu sÃ¼rÃ¼yor

Arnavutluk'ta binlerce Ã¶ÄŸrencinin, harÃ§ Ã¼cretlerinin yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim boykotu eylemleri sÃ¼rÃ¼yor.

Arnavutluk’ta harçlarÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla binlerce öÄŸrenci eylem düzenlendi. Öte yandan SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrat'ta binlerce kiÅŸi, SÄ±rbistan Solu Genel BaÅŸkanÄ± Borko Stefanoviç’in, yapacaÄŸÄ± konuÅŸma öncesi baÅŸÄ±na bir cisimle vurulmasÄ±na tepki göstermek için binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla protesto düzenlendi.

DHA'dan Enis Tabak'Ä±n haberine göre, Balkanlar’da SÄ±rbistan’Ä±n yanÄ± sÄ±ra Arnavutluk baÅŸkenti Tiran'da binlerce üniversite öÄŸrencisinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gösterilerde öÄŸrenciler, harçlarÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ±na tepki gösterdi ve harç ücretlerinin yarÄ± yarÄ±ya düÅŸürülmesini talep etti. EÄŸitimin boykot edildiÄŸi Arnavutluk'ta hükümet, üniversite harç miktarÄ±yla ilgili bir deÄŸiÅŸik yapmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Üniversite öÄŸrencileri, baÅŸkent Tiran’da bir ana caddeyi kapatarak EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± önünde düzenlemeyi protesto etti.

FotoÄŸraf: AA

FotoÄŸraf: AA

'KANLI GÖMLEKLERE SON' EYLEMÄ°

Öte yandan SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrat'ta binlerce kiÅŸi, SÄ±rbistan Solu Genel BaÅŸkanÄ± Borko Stefanoviç’in, KruÅŸevac'ta yapacaÄŸÄ± konuÅŸma öncesi baÅŸÄ±na bir cisimle vurulmasÄ±na tepki göstermek için binlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla protesto düzenlendi. Muhalefetin çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi önünde toplanan binlerce kiÅŸi SÄ±rbistan Radyo ve Televizyonu binasÄ±na yürüdü. Ellerinde, 'kanlÄ± gömleklere son', 'hukukun üstünlüÄŸü ve adalet için', 'iktidarÄ±n terörüne karÅŸÄ±' ve 'Avrupa neden sessiz kalÄ±yorsun?' yazÄ±lÄ± afiÅŸler açtÄ±lar. Protesto nedeniyle Belgrat'taki caddeler trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 16:19

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