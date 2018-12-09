LÃ¶semi hastasÄ± Selin Ã‡olak ilik bekliyor

17 yaÅŸÄ±ndaki lÃ¶semi hastasÄ± Selin Ã‡olak'a uygun ilik bulunmasÄ± iÃ§in sosyal medyada baÅŸlatÄ±lan, â€˜Selin Ä°lik Bekliyorâ€™ kampanyasÄ±na destek bÃ¼yÃ¼yor.

17 yaÅŸÄ±ndaki lösemi hastasÄ± Selin Çolak'a uygun ilik bulunmasÄ± için sosyal medyada baÅŸlatÄ±lan, ‘Selin Ä°lik Bekliyor’ kampanyasÄ±na destek büyüyor. Gelibolulular, ilçeye gelen KÄ±zÄ±lay Kan Merkezi aracÄ± önünde Selin’e donör olmak için sÄ±raya girdi. ArkadaÅŸlarÄ± ise hastalÄ±ÄŸÄ±yla mücadelesine katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla, ‘1 bilet al, 1 umut ol’ etkinliÄŸi düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre, Gelibolu’nun EvreÅŸe beldesinde yaÅŸayan Gelibolu Fen Lisesi 3'üncü sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Selin Çolak’a ilik desteÄŸi büyüyor. Selin’in ilik nakli olup saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ± için annesi Mehtap Çolak, babasÄ± Zeki Çolak, yakÄ±nlarÄ±, okuldaki öÄŸretmenleri ve öÄŸrenci arkadaÅŸlarÄ± geçtiÄŸimiz günlerde sosyal medyada, 'Selin Ä°lik Bekliyor' kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Çanakkale kent merkezi ardÄ±ndan KÄ±zÄ±lay Kan Merkezi aracÄ± bu kez de Selin için ilçeye geldi. Yüzlerce vatandaÅŸ, Selin Çolak’a donör olmak için sÄ±raya girdi.

Kendisine gösterilen ilgiden memnun olan Selin Çolak ise, baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±lan KÄ±zÄ±lay aracÄ± önündeki açÄ±klamasÄ±nda, "Öncelikle herkese geldiÄŸiniz için, veremeyenler de gelip benim durumumu sorduÄŸu, duyarlÄ±lÄ±k gösterdiÄŸi için çok teÅŸekkür ediyorum. Sizin burada kök hücre baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunuzu görmek beni o kadar mutlu etti ki sizin bizlere, bizim sizlere ihtiyacÄ±mÄ±z var. Ben ve benim gibi kiÅŸilere ilik nakli konusunda yardÄ±mcÄ± olduÄŸunuz için çok teÅŸekkür ediyorum" diye konuÅŸtu.

IÅžIKLAR BU KEZ LÖSEMÄ° HASTALARI Ä°ÇÄ°N YANDI

FotoÄŸraf: DoÄŸan Zelova/DHA

Gelibolu Sanat Merkezi de dün akÅŸam, ‘1 Bilet al, 1 Umut ol’ etkinliÄŸi düzenledi. Etkinlikte, lösemi hastalarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± mesajlarla anlatÄ±ldÄ±. Sanat Merkezi öÄŸrencilerinin keman ve piyona konseriyle baÅŸlayan gecede sergilenen tiyatroda ise, lösemi hastalarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± anlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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