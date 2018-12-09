'TÃ¼rkiye'de 30 milyon kiÅŸi sorunlu evlerde oturuyor'

Avrupa Ä°statistik Ofisi'nin verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonu sorunlu. Bu sorunlu konutlarda en az 30 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor.

Fuzulev Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Eyüp Akbal, Avrupa Ä°statistik Ofisi'nin (Eurostat) açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre Türkiye'deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonunda rutubet, yalÄ±tÄ±m, çatÄ± akmasÄ± ve benzeri sorunlar olduÄŸunu belirterek, "Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduÄŸu düÅŸünüldüÄŸünde bu 7,5 milyon sorunlu konutta en az 30 milyon kiÅŸi yaÅŸÄ±yor." dedi.

Akbal, AA muhabiri UÄŸur Aslanhan'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'de konut sayÄ±sÄ±nÄ±n 19,5 milyon olduÄŸunu kaydederek, ülkede son yÄ±llarda satÄ±lan konut sayÄ±sÄ±nÄ±n bir milyonu aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geçen yÄ±l 1,4 milyon konutun el deÄŸiÅŸtirdiÄŸini söyledi.

Türkiye'de yÄ±lda 700 bin konut ihtiyacÄ±nÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Akbal, bunun yanÄ± sÄ±ra çok ciddi bir konut stokunun da elden geçirilmesi gerektiÄŸi konusunun gündemde olduÄŸunu bildirdi. Akbal, ülkedeki mevcut konut stokunda ciddi oranda sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ev bulunduÄŸunu kaydederek, bu konutlarÄ±n yenilenmesi gerektiÄŸine dikkati çekti.

Avrupa Ä°statistik Ofisi'nin (Eurostat) açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre, Türkiye'deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonunun sorunlu olduÄŸunu aktaran Akbal, Eurostat'Ä±n verilerine göre bu sorunlar arasÄ±nda çatÄ± akmasÄ±, rutubet ve yalÄ±tÄ±msÄ±zlÄ±k gibi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n baÅŸÄ± çektiÄŸini vurguladÄ±.

TÜRKÄ°YE'DEKÄ° 7,5 MÄ°LYON KONUTUN YENÄ°LENMESÄ° GEREKÄ°YOR

Akbal, baÅŸta Çevre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum olmak üzere uzmanlarÄ±n Türkiye'deki 7-7,5 milyon konutun yenilenmesi gerektiÄŸini söylediÄŸini ifade etti. Bu konutlarÄ±n yenilenmesine dair gereklilik nedenlerinin baÅŸÄ±nda güvenliÄŸin geldiÄŸini dile getiren Akbal, bu olayÄ±n bir de refah ve konfor boyutu olduÄŸunu bildirdi. Akbal, "Bu açÄ±dan deÄŸerlendirildiÄŸinde, bugün Türkiye nüfusunun çok büyük bir bölümünün sorunlu olarak nitelendirilen konutlarda ikame ettikleri görülüyor." dedi.

Avrupa'daki toplam nüfusun yüzde 13,1'inin rutubetli, çatÄ±sÄ± akan veya sorunlu evde oturduÄŸunu aktaran Akbal, ÅŸu bilgileri verdi: "Avrupa'da son 10 yÄ±lda bu oran yüzde 18 seviyesinden yüzde 13 seviyelerine geriledi. Türkiye'ye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise bizim burada kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Son verilere göre, Türkiye'deki nüfusun yüzde 38'e yakÄ±nÄ± bu tür sorun evlerde yaÅŸÄ±yor. Bu oran 2006'da ise yüzde 45'e yaklaÅŸÄ±yordu. Her ne kadar 10 yÄ±l öncesine göre ciddi bir ilerleme kaydetmiÅŸ olsak da hala önümüzde alÄ±nacak bir mesafe var. Bu konuda sektörün tüm paydaÅŸlarÄ±na ve özellikle biz gayrimenkul ÅŸirketlerine önemli sorumluluklar düÅŸüyor."

SORUNLU EVLERDE Ä°LK SIRADA TÜRKÄ°YE VAR

Akbal, toplam 34 ülkenin yer aldÄ±ÄŸÄ± bu araÅŸtÄ±rmada, Türkiye'nin, sorunlu ev oranÄ±nda Avrupa'da yüzde 38 ile birinci sÄ±rada bulunurken, onu, yüzde 29,3 ile Güney KÄ±brÄ±s Rum Kesimi, yüzde 25,5 ile Portekiz'in izlediÄŸini söyledi. Sorunlu evlerin oranÄ±nÄ±n en düÅŸük olduÄŸu ülkelerde ise yüzde 4,2 ile Finlandiya'nÄ±n birinci basamakta yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Akbal, Finlandiya'yÄ± yüzde 5,9 ile Norveç'in, yüzde 6,7 ile Slovakya'nÄ±n takip ettiÄŸini bildirdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 12:28

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