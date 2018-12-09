Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

Urfaâ€™da Selami Orhan adlÄ± bir iÅŸÃ§i, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinin Ã§atÄ±sÄ±nda temizlik yaparken yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na kapÄ±larak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Urfa'nÄ±n Haliliye ilçesine baÄŸlÄ± UlubaÄŸ Mahallesi'nde bulunan 3 katlÄ± iÅŸyerinin çatÄ±sÄ±nda temizlik yapan Selami Orhan isimli 25 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi, elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±larak hayatÄ±nÄ± kaybetti.

MA'nÄ±n haberine göre olay, dün akÅŸam saatlerinde yaÅŸandÄ±. Temizlik yaparken çatÄ±dan geçen yüksek gerilim hattÄ± tellerine temas eden Orhan, akÄ±mÄ±n etkisiyle çatÄ±dan aÅŸaÄŸÄ± düÅŸerek beton zemine düÅŸtü. AÄŸÄ±r yaralanan iÅŸçi, hemen Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ancak yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Henüz 3 aylÄ±k evli olduÄŸu öÄŸrenilen genç iÅŸçinin cenazesi, otopsi için Adli TÄ±p Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net