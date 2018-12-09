Cinsel istismar davasÄ±nda ceninden baba belirlenecek

Erzurum'da 14 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeni N.N.'ye cinsel istismarda bulunan 21 yaÅŸÄ±ndaki dayÄ± M.Ä°.'nin 1'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Erzurum'da 14 yaÅŸÄ±ndaki yeÄŸeni N.N.'ye istismarda bulunan 21 yaÅŸÄ±ndaki dayÄ± M.Ä°.'nin 1'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. N.N.'nin 2 aylÄ±k hamile olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±nca, mahkeme kararÄ± ile gebeliÄŸi sonlandÄ±rÄ±lÄ±rken ceninden alÄ±nan örnekten, babanÄ±n, tutuklu yargÄ±lanan dayÄ± M.Ä°. olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak.

DHA'dan Hümeyra Pardeli'nin haberine göre, Erzurum Emniyet MüdürlüÄŸü Muhabere Elektronik Åžube MüdürlüÄŸü'nü 9 Ocak'ta telefonla arayan, isminin gizli kalmasÄ±nÄ± isteyen bir kiÅŸi, cezaevinde yatan Ä°.H.N.'nin 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±na istismarda bulunduÄŸu ihbarÄ±nda bulundu. Ä°hbarcÄ± kiÅŸi, ailenin de kÄ±zlarÄ±nÄ± öldüreceÄŸini söyledi. Harekete geçen ekipler, istismar maÄŸdurunun N.N. olduÄŸunu tespit etti. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ± ve N.N. ile annesi G.N.'nin ifadesine baÅŸvuruldu. Çocuk Ä°zleme Merkezi'nde dinlenen N.N., 10 yaÅŸÄ±ndan bu yana dayÄ±sÄ±nÄ±n istismarÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. N.N.'nin yapÄ±lan muayenesinde hamile olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. N.N.'nin annesinin de onayÄ± ile Erzurum 2'nci Sulh Ceza HakimliÄŸi'nden alÄ±nan karar doÄŸrultusunda maÄŸdurun gebeliÄŸi sonlandÄ±rÄ±ldÄ±, ceninden moleküler genetik inceleme amacÄ±yla parça alÄ±ndÄ±. OlayÄ± öÄŸrendikten sonra kaçan dayÄ± M.Ä°., yakalanÄ±p gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve 17 Ocak 2018'de çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. M.Ä°. hakkÄ±nda 1'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde "çocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±" suçundan 24 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülmeye baÅŸlanan davanÄ±n ilk celsesinde tutuklu M.Ä°., maÄŸdur N.N. ve annesi hazÄ±r bulundu. N.N.'nin babasÄ± Ä°.H.N. de tutuklu bulunduÄŸu Erzurum E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumuyla Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. Oltu T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda SEGBÄ°S ile M.Ä°.'nin hazÄ±r edilmesi beklendiÄŸi sÄ±rada baba Ä°.H.N. mahkeme heyetine hitaben, "Beni niye duruÅŸma salonunda hazÄ±r etmediniz? Siz bana film mi izleteceksiniz? SEGBÄ°S ile ifade vermek istemiyorum" diyerek odadan ayrÄ±ldÄ±.

YAÅžADIKLARINI ANLATTI

DayÄ±sÄ±nÄ±n ilk istismarÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± dönemde durumu amcasÄ±nÄ±n eÅŸine söylediÄŸini belirten N.N., baÅŸÄ±ndan geçenleri ÅŸöyle anlattÄ±:

"Yengem beni 'kÄ±zÄ±m halledeceÄŸim, bakacaÄŸÄ±m' diyerek geçiÅŸtirdi. Annem ve nineme anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ben olacaklardan korktuÄŸum için ilk olayÄ± yalanladÄ±m ve inkar ettim. SanÄ±k bu ÅŸekilde defalarca eylemde bulundu, ancak sayÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlayamÄ±yorum. Daha sonra Telsizler'in oradaki eve taÅŸÄ±ndÄ±k. O evdeyken de ben sanÄ±ÄŸÄ±n bu eylemlerinden dolayÄ± olayÄ± kuzenime anlattÄ±m. En son olay yeni taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z evde yaÅŸandÄ±. Bu olaydan sonra da sanÄ±k her fÄ±rsatÄ±nÄ± buldukça beni defalarca istismar etti. Ben korktuÄŸum ve utandÄ±ÄŸÄ±m için olayÄ± kimselere anlatamadÄ±m. Åžikayetçiyim."

EÅŸinin cezaevinde olmasÄ± nedeniyle kardeÅŸinin kendileri ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden anne G.N. de kardeÅŸinden ÅŸikayetçi odu. KÄ±zÄ±nÄ±n kendisine herhangi bir ÅŸey anlatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen anne G.N., "EÅŸim cezaevine girmeden önce firar ettiÄŸinde, cezaevine teslim olmak için kardeÅŸimi yanÄ±mÄ±za getirerek bize göz kulak olmasÄ±nÄ± istedi. Ben olaydan ÅŸikayet tarihi döneminde sonradan haberdar oldum. Öncesinde kÄ±zÄ±m bana bir ÅŸey anlatmadÄ±. KÄ±zÄ±mÄ±n tavÄ±rlarÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik sezmedim" diye konuÅŸtu.

MaÄŸdurun ablasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan M.Ä°. suçlamalarÄ± kabul etmedi. Olay tarihi döneminde yeÄŸeni ve annesi ile aynÄ± evde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen M.Ä°., "Ben maÄŸdurun öz amcasÄ±nÄ±n iÅŸyerinde iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m. Sabah 8'de iÅŸe gidip akÅŸam 12'de gelirdim. MaÄŸdurun iddia ettiÄŸi gibi kendisine nitelikli istismarda bulunmadÄ±m. AramÄ±zda herhangi bir husumet yoktur. Niçin böyle bir ÅŸey söyledi bilemiyorum. Telsizler'in oradaki evde aynÄ± odada yattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z doÄŸrudur, ancak odada maÄŸdurun annesi, kardeÅŸleri, ninesi de vardÄ±" dedi.

Mahkeme heyeti M.Ä°.'nin tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek, N.N.'nin Erzurum Adli TÄ±p Åžube MüdürlüÄŸü'ne sevk edilip, DNA incelemesi için kan örneÄŸi aldÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. MaÄŸdura ait kan örneÄŸinde moleküler genetik incelemesi yapÄ±larak, elde edilecek DNA profilinin daha önce Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu Biyoloji Ä°htisas Dairesi'nin ön raporunda DNA'sÄ± çÄ±kartÄ±lan cenine ait örnek ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak ceninin anne ve babasÄ±nÄ±n sanÄ±k ve maÄŸdur olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak. (HABER MERKEZÄ°)

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