Ã–ÄŸrenci evinde doktor cinayeti

FÄ±rat Ãœniversitesi Hastanesi'nde gÃ¶revli Genel Cerrah Dr. Mustafa Girgin, Ã¶ÄŸrenci evinde bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

FÄ±rat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, öÄŸrenci evinde bÄ±çaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili, bir kadÄ±n doktor ve üniversite öÄŸrencisi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ElazÄ±ÄŸ merkez Nailbey Mahallesi, Tuncay Sokak'ta bulunan bir öÄŸrenci evinde FÄ±rat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, iddiaya göre bir konuyu konuÅŸmak üzere çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenci evinde bÄ±çaklanarak öldürüldü. Girgin’in evde yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda bÄ±çaklandÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü. KomÅŸularÄ±n olayÄ± fark etmesi üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri çaÄŸrÄ±ldÄ±. Girgin’e yapÄ±lan ilk müdahaleye raÄŸmen olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Olay sonrasÄ± üniversite öÄŸrencisi F.A. (23) ile pratisyen doktor Ç.G.B., polis tarafÄ±ndan ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olay yerinde savcÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme sonrasÄ± Girgin’in cesedi otopsi yapÄ±lmak üzere FÄ±rat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili geniÅŸ çaplÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

REKTÖR AÇIKLAMA YAPTI

Girgin’in öldürülmesi ardÄ±ndan ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin DemirdaÄŸ tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± açÄ±klama geldi. RektörlüÄŸün açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle: “AkÅŸam saatlerinde FÄ±rat Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Genel Cerrahi ABD ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin’e yapÄ±lan menfur saldÄ±rÄ± neticesinde hayatÄ±nÄ± kaybetmesi haberini büyük bir üzüntüyle öÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±m. ÅžahsÄ±m ve üniversitem adÄ±na, Doç. Dr. Mustafa Girgin’e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±rlar diliyorum. Tüm FÄ±rat Üniversitesi ailesinin ve saÄŸlÄ±k camiasÄ±nÄ±n baÅŸÄ± saÄŸ olsun." (ElazÄ±ÄŸ/MA)

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