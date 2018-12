Ä°ÅžKURâ€™dan ihraÃ§ edilen Sinan Ok: Ä°stihdam geÃ§ici iÅŸsizlik kalÄ±cÄ±

İŞKUR’dan ihraç edilen İstihdam Uzmanı Sinan Ok, ucuz iş gücü için işsizlik ordusu yaratıldığını söyledi: İstihdam geçici, işsizlik kalıcı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 0.5 puanlık artış ile yüzde 11.1'e çıkarken aynı dönemde tarım dışı işsizlik 0.4 puanlık artış ile yüzde 13.2'ye yükseldi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) ihraç edilen İstihdam Uzmanı Sinan Ok, işsizliğin vardığı noktayı değerlendirdi.

Fotoğraf: MA

‘KADINLAR İŞ GÜCÜNDEN KOPARILDI’

MA’dan Cemil Uğur ve Hamdullah Kesen’e konuşan İstihdam Uzmanı Sinan Ok, “Tarımdaki istihdam kentlere ve niteliksiz bir eğitime yönlendiriliyor. Bu ortaya işsizler ordusu diyebileceğimiz, yedek iş gücü diyebileceğimiz ya da ilave iş gücü dediğimiz milyonlarla ifade edilen bir iş gücünü ortaya çıkarıyor.” dedi. Tarımdan koparılan milyonlarca kadının kentlere göç ettikten sonra evlere tıkıldığını ifade eden Ok, “Bunlar dönem dönem evde iş dediğimiz montaj işleri dediğimiz tekstil atölyelerinden evde çalışma şeklinde bazı işler alan bir kitle de var. Fakat çoğunlukla onlar iş gücü piyasasından koparıldılar” diye konuştu.

‘AKP İŞÇİSİZLİĞİ DAYATIYOR’

“AKP hükümetinin ve benzeri hükümetlerin önceden başlayan bir süreçleri var. İş gücü piyasasında tam zamanlı dediğimiz istihdamı yok etmek gibi bir hedefleri var” diyen Ok, şöyle devam etti: “Esnek istihdam diyorlar. Kiralık işçilik diyorlar. Amaç şu; iş gücü örgütlü bir iş gücü olmasın. Sendikalı olmasın. Mümkünse kıdem tazminatı alacak kadar bir yılı aşan sürelerle istihdam edilmesin. Hedef bu sermayenin istediği dikensiz gül bahçesi dediği bir iş gücü alanı istiyor. Bu kadar borçlandırdığı bir emeğin işi bırakma lüksü yok. Ücret ne kadar olursa olsun o kişi o işi devam ettirmek zorunda bu nedenle onlar kiralık işçilik yasasını çıkarırken geçici iş ilişkisi yasası diye çıkardılar. Yani özel istihdam bürosu bir grup insan gücünü alacak kendinde istihdam ediyor gibi gösterecek ama istihdamda olmayacak. Dolayısıyla istihdam geçici, işsizlik kalıcı diyorum ben.”

‘İŞSİZLER ORDUSU KURULDU’

Artan bir işsizliğin olduğunu ve 1 milyon 174 bin üniversiteli gencin işsiz olduğunun altını çizen Ok, şunları dile getirdi: “Bu korkunç bir sayı. Birçok Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha fazla nüfusa sahip bir genç işsiz ordumuz var diyebiliriz. AKP, eğitim ve sağlık politikalarına müdahale etti. Her ile üniversite açacağım diye binalar açtılar. O binalara öğrencileri kaydettiler. Fakat orada nitelikli bir eğitim verilmediler. Orada günün şartlarında bir eğitim verilmediler. Örneğin; 4 yıl okuyor insanlar ama bilişim yetersizliği var. Yabancı dil yetersizliği var. Ya da günün gerektirdiği çalışmayı yapabilecek donanıma sahip olmadan 4 yılını kaybederek o kişiler 20 yaşın üzerine çıkarıldılar. Bu kişiler alandaki işlere geldiğinde donanım yetersizliğinden ya da reel ücret düşüklüğünden dolayı bir uyumsuzluk ortaya çıktı. 1 milyon 174 bin dediğimiz üniversiteli işsiz böyle ortaya çıktı ve bu tesadüfen olmadı. Her ilçeye bir bina yapıp üniversite tabelası taktığınızda üniversite olmuyor. Orada akademisyen yok. Kütüphanesi yok. Kampüs dediğimiz üniversite olması için gerekli olan hiçbir bileşen yokken o insanlara diploma verdiler. Ve onlar da herhangi bir nitelikli eğitim almadan alana çıktılar. 'Ben üniversiteliysem asgari ücrete çalışmam' dediler. Fakat uzun süreli bir genç işsizliği böylece inşa etmiş oldu AKP eliyle.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net