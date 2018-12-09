Ä°ÅžKURâ€™dan ihraÃ§ edilen Sinan Ok: Ä°stihdam geÃ§ici iÅŸsizlik kalÄ±cÄ±

Ä°ÅžKURâ€™dan ihraÃ§ edilen Ä°stihdam UzmanÄ± Sinan Ok, ucuz iÅŸ gÃ¼cÃ¼ iÃ§in iÅŸsizlik ordusu yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi: Ä°stihdam geÃ§ici, iÅŸsizlik kalÄ±cÄ±

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) AÄŸustos ayÄ± iÅŸsizlik verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos döneminde geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 266 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 670 bin kiÅŸiye çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0.5 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 11.1'e çÄ±karken aynÄ± dönemde tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik 0.4 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 13.2'ye yükseldi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu’ndan (Ä°ÅžKUR) ihraç edilen Ä°stihdam UzmanÄ± Sinan Ok, iÅŸsizliÄŸin vardÄ±ÄŸÄ± noktayÄ± deÄŸerlendirdi.

FotoÄŸraf: MA

‘KADINLAR Ä°Åž GÜCÜNDEN KOPARILDI’

MA’dan Cemil UÄŸur ve Hamdullah Kesen’e konuÅŸan Ä°stihdam UzmanÄ± Sinan Ok, “TarÄ±mdaki istihdam kentlere ve niteliksiz bir eÄŸitime yönlendiriliyor. Bu ortaya iÅŸsizler ordusu diyebileceÄŸimiz, yedek iÅŸ gücü diyebileceÄŸimiz ya da ilave iÅŸ gücü dediÄŸimiz milyonlarla ifade edilen bir iÅŸ gücünü ortaya çÄ±karÄ±yor.” dedi. TarÄ±mdan koparÄ±lan milyonlarca kadÄ±nÄ±n kentlere göç ettikten sonra evlere tÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ok, “Bunlar dönem dönem evde iÅŸ dediÄŸimiz montaj iÅŸleri dediÄŸimiz tekstil atölyelerinden evde çalÄ±ÅŸma ÅŸeklinde bazÄ± iÅŸler alan bir kitle de var. Fakat çoÄŸunlukla onlar iÅŸ gücü piyasasÄ±ndan koparÄ±ldÄ±lar” diye konuÅŸtu.

‘AKP Ä°ÅžÇÄ°SÄ°ZLÄ°ÄžÄ° DAYATIYOR’

“AKP hükümetinin ve benzeri hükümetlerin önceden baÅŸlayan bir süreçleri var. Ä°ÅŸ gücü piyasasÄ±nda tam zamanlÄ± dediÄŸimiz istihdamÄ± yok etmek gibi bir hedefleri var” diyen Ok, ÅŸöyle devam etti: “Esnek istihdam diyorlar. KiralÄ±k iÅŸçilik diyorlar. Amaç ÅŸu; iÅŸ gücü örgütlü bir iÅŸ gücü olmasÄ±n. SendikalÄ± olmasÄ±n. Mümkünse kÄ±dem tazminatÄ± alacak kadar bir yÄ±lÄ± aÅŸan sürelerle istihdam edilmesin. Hedef bu sermayenin istediÄŸi dikensiz gül bahçesi dediÄŸi bir iÅŸ gücü alanÄ± istiyor. Bu kadar borçlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir emeÄŸin iÅŸi bÄ±rakma lüksü yok. Ücret ne kadar olursa olsun o kiÅŸi o iÅŸi devam ettirmek zorunda bu nedenle onlar kiralÄ±k iÅŸçilik yasasÄ±nÄ± çÄ±karÄ±rken geçici iÅŸ iliÅŸkisi yasasÄ± diye çÄ±kardÄ±lar. Yani özel istihdam bürosu bir grup insan gücünü alacak kendinde istihdam ediyor gibi gösterecek ama istihdamda olmayacak. DolayÄ±sÄ±yla istihdam geçici, iÅŸsizlik kalÄ±cÄ± diyorum ben.”

‘Ä°ÅžSÄ°ZLER ORDUSU KURULDU’

Artan bir iÅŸsizliÄŸin olduÄŸunu ve 1 milyon 174 bin üniversiteli gencin iÅŸsiz olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Ok, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Bu korkunç bir sayÄ±. Birçok Avrupa BirliÄŸi üyesi ülkelerden daha fazla nüfusa sahip bir genç iÅŸsiz ordumuz var diyebiliriz. AKP, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k politikalarÄ±na müdahale etti. Her ile üniversite açacaÄŸÄ±m diye binalar açtÄ±lar. O binalara öÄŸrencileri kaydettiler. Fakat orada nitelikli bir eÄŸitim verilmediler. Orada günün ÅŸartlarÄ±nda bir eÄŸitim verilmediler. ÖrneÄŸin; 4 yÄ±l okuyor insanlar ama biliÅŸim yetersizliÄŸi var. YabancÄ± dil yetersizliÄŸi var. Ya da günün gerektirdiÄŸi çalÄ±ÅŸmayÄ± yapabilecek donanÄ±ma sahip olmadan 4 yÄ±lÄ±nÄ± kaybederek o kiÅŸiler 20 yaÅŸÄ±n üzerine çÄ±karÄ±ldÄ±lar. Bu kiÅŸiler alandaki iÅŸlere geldiÄŸinde donanÄ±m yetersizliÄŸinden ya da reel ücret düÅŸüklüÄŸünden dolayÄ± bir uyumsuzluk ortaya çÄ±ktÄ±. 1 milyon 174 bin dediÄŸimiz üniversiteli iÅŸsiz böyle ortaya çÄ±ktÄ± ve bu tesadüfen olmadÄ±. Her ilçeye bir bina yapÄ±p üniversite tabelasÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda üniversite olmuyor. Orada akademisyen yok. Kütüphanesi yok. Kampüs dediÄŸimiz üniversite olmasÄ± için gerekli olan hiçbir bileÅŸen yokken o insanlara diploma verdiler. Ve onlar da herhangi bir nitelikli eÄŸitim almadan alana çÄ±ktÄ±lar. 'Ben üniversiteliysem asgari ücrete çalÄ±ÅŸmam' dediler. Fakat uzun süreli bir genç iÅŸsizliÄŸi böylece inÅŸa etmiÅŸ oldu AKP eliyle.” (HABER MERKEZÄ°)

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