Almanya'da polis yasalarÄ±na karÅŸÄ± binlerce kiÅŸi yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Eyalet hÃ¼kÃ¼metleri tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmak istenen, hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri kÄ±sÄ±tlayacak olan polis yasalarÄ± protesto edildi.

Almanya’nÄ±n Düsseldorf ve Hannover kentlerinde, eyalet hükümetleri tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lmak istenen polis yasalarÄ±na karÅŸÄ± düzenlenen gösterilere binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. YapÄ±lan konuÅŸmalarda temel hak ve özgürlükleri yok edecek yasalarÄ±n geri çekilmesi istendi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin baÅŸkenti Düssseldorf’da çok sayÄ±da örgüt ve kurum tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan gösteriye 5 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Merkezi tren istasyonuna yakÄ±n olan Alman Sendikalar BirliÄŸi (DGB) önünde baÅŸlayan gösteri Eyalet Parlamentosu önünde yapÄ±lan konuÅŸmalarla son buldu.

SendikalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Sol Parti, YeÅŸiller, ATTAC, Korsanlar Partisi, taraftar guruplarÄ±, göçmen örgütleri DÄ°DF, NAV-DEM eyleme katÄ±lanlar arasÄ±ndaydÄ±. Temmuz ayÄ±nda 15 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde yer alan SPD ve gençlik örgütü bu sefer eylemde görülmedi. Polisin eylem sÄ±rasÄ±nda yoÄŸun güvenlik önlemlerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± görülürken, taraftar gruplarÄ± da polis yasasÄ±na karÅŸÄ± söyledikleri ÅŸarkÄ±larla dikkat çektiler.

Eyalet hükümeti tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve polise kiÅŸisel haklarÄ± keyfi olarak sÄ±nÄ±rlandÄ±rma hakkÄ± veren yasa önümüzdeki çarÅŸamba günü CDU-FDP koalisyon hükümeti tarafÄ±ndan meclisten geçirilmesi planlanÄ±yor. Bu nedenle aynÄ± gün bir gösterinin daha yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

HANNOVER’DE 6 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° YÜRÜDÜ

AynÄ± saatlerde AÅŸaÄŸÄ± Saksonya eyaletinin baÅŸkenti Hannover’de yapÄ±lan gösteriye ise, eylemi düzenleyen inisiyatif tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre 6 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Polis ise sayÄ±sÄ± 2 bin olarak duyurdu.

150 kadar örgüt ve inisiyatifin çaÄŸrÄ±sÄ±yla düzenlenen gösteride polis yasasÄ±nda yapÄ±lmak istenen kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n temek haklara aykÄ±rÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edildi. SPD-CDU koalisyon hükümetü tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan tasarÄ±da, ÅŸüphe üzerine bir kiÅŸinin 74 güne kadar hapiste kalabileceÄŸi yer alÄ±yor.

GeçtiÄŸimiz ekim ayÄ±nda yasaya karÅŸÄ± düzenlenen gösteriye 15 bin kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle hükümet yasayÄ± çÄ±karmayÄ± ileri bir tarihe ertelemiÅŸti. (Köln/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 10:28

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