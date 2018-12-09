BoÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼, kayÄ±nvalide ve baldÄ±zÄ±nÄ± yaraladÄ±

Ankara'da boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸi M.E.â€™yi tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼ren RÄ±za E. kayÄ±nvalidesi ve baldÄ±zÄ±nÄ± da ateÅŸ ederek yaraladÄ±.

Ankara Keçiören'de RÄ±za E. boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸi M.E'nin ailesiyle kaldÄ±ÄŸÄ± eve giderek M.E'yi öldürdü, aynÄ± aileden iki kiÅŸiyi yaraladÄ±.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi KuÅŸcaÄŸÄ±z Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya göre RÄ±za E., boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu ve bir süredir ailesiyle yaÅŸayan M.E.’nin kaldÄ±ÄŸÄ± eve gitti. Bir süre konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan belinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tabancayÄ± çÄ±karan RÄ±za E., önce eÅŸine, daha sonra da kayÄ±nvalidesi ve baldÄ±zÄ±na ateÅŸ ederek yaraladÄ±.

Silah sesi üzerine çevredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lan M.E. hayatÄ±nÄ± kaybetti. anne G.K. ile kÄ±z kardeÅŸi M.K.'nin ise hastanede tedavilerinin sürdüÄŸü öÄŸrenildi. (DHA)

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