Ermenistan'da erken seÃ§imin galibi Nikol PaÅŸinyan oldu

Ermenistan'da erken milletvekili seÃ§iminin galibi, oylarÄ±n yÃ¼zde 70,4'Ã¼nÃ¼ alan GeÃ§ici BaÅŸbakan Nikol PaÅŸinyan Ã¶nderliÄŸindeki ittifak oldu.

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, erken milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Seçimde 2,5 milyon kayÄ±tlÄ± seçmenin yüzde 48,6'sÄ± oy kullanÄ±rken Geçici BaÅŸbakan Nikol PaÅŸinyan'Ä±n partisi "Toplumsal SözleÅŸme" öncülüÄŸündeki "Benim AdÄ±mÄ±m" ittifakÄ± oylarÄ±n yüzde 70,4'ünü aldÄ±.

Ermenistan meclisine PaÅŸinyan'Ä±n ittifakÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda barajÄ± aÅŸabilen iki parti girebildi. Bunlar, yüzde 8,2 oy alan iÅŸ adamÄ± Gagik Tsarukyan liderliÄŸindeki Müreffeh Ermenistan Partisi ve yüzde 6,3 ile Edmon Marukyan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Parlak Ermenistan Partisi oldu.

Daha önce iktidarda bulunan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan'Ä±n Cumhuriyetçi Partisi yüzde 4,7, TaÅŸnak partisi ise yüzde 3,9 oy alarak baraj altÄ±nda kaldÄ± ve meclise giremedi.

Ermenistan'da ittifaklar için yüzde 7, tek baÅŸÄ±na katÄ±lan siyasi partiler için yüzde 5 seçim barajÄ± bulunuyor.

Seçimlere katÄ±lÄ±m beklenenden oldukça düÅŸük kaldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2,5 milyon kayÄ±tlÄ± Ermeni seçmenin yüzde 48,6'sÄ± oy kullandÄ±. Önceki seçimde bu oran yüzde 60 olmuÅŸtu. Ermenistan'daki erken genel seçimde 11 parti ve ittifak yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ermenistan'da 10 yÄ±l cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Serj Sarkisyan'Ä±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±ktan sonra baÅŸbakan olarak iktidarÄ±nÄ± sürdürmesine itiraz eden on binlerce kiÅŸi, yoksuzlukla mücadele ve daha fazla demokrasi gibi taleplerle nisan ayÄ±nda gösteriler düzenlemiÅŸti. Gösteriler üzerine Sarkisyan istifa etmiÅŸ, gösterilere öncülük eden PaÅŸinyan, partisinin 105 üyeli mecliste 9 milletvekili olmasÄ±na raÄŸmen protestolara karÅŸÄ± koyamayan birçok parlamento üyesinin oylarÄ±yla baÅŸbakan seçilmiÅŸti.

PaÅŸinyan, ülkede bir an önce erken seçime gidilmesini isteyerek erken seçimin önünü açmak için ekim ayÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k görevinden istifa etti. Bunun ardÄ±ndan parlamentoda yapÄ±lan iki oylamada da baÅŸbakan belirlenemedi. Böylece 9 AralÄ±k'ta erken seçim düzenlenmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±. PaÅŸinyan'Ä±n bu sürede geçici baÅŸbakan olarak görevine devam etmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

HalkÄ±n 5 yÄ±l için seçtiÄŸi milletvekillerinin ilerleyen günlerde parlamentoda yapacaÄŸÄ± oylamayla baÅŸbakan belirlenecek. (Erivan/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 07:39

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