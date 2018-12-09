Ermenistan halkÄ± erken seÃ§im iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±nda

Ãœlkede protestolar ve siyasi krizlerden sonra yapÄ±lan seÃ§imi Nikol PaÅŸinyan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ittifakÄ±n kazanacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Uzun süren eylemlerin ve siyasi krizin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ermenistan'da yurttaÅŸlar milletvekili seçimleri için sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.

Nisan ayÄ±ndaki eylemlerden sonra baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Nikol PaÅŸinyan'Ä±n erken seçimin önünü açmak için ekim ayÄ±nda istifa etmesinin ardÄ±ndan karar verilen erken seçim için halk bu sabah oy kullanmaya baÅŸladÄ±.

Ülke genelinde sabah 08.00'da (Türkiye saati ile 7.00) baÅŸlayan oy kullanma iÅŸlemi 12 saat sürecek. YaklaÅŸÄ±k 3 milyon nüfuslu ülkede 2,5 milyon kadar seçmen bulunuyor. Seçime katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ±n daha öncekilerde olduÄŸu gibi yüzde 60 civarÄ±nda olmasÄ± bekleniyor.

Seçim öncesi yapÄ±lan anketlerde, ekimde istifa etmesine raÄŸmen geçici olarak baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± yürüten Nikol PaÅŸinyan'Ä±n partisi "Toplumsal SözleÅŸme" öncülüÄŸündeki "Benim AdÄ±mÄ±m" ittifakÄ±nÄ±n yarÄ±ÅŸÄ± açÄ±k farkla kazanacaÄŸÄ± tahmin ediliyordu. PaÅŸinyan'Ä±n en yakÄ±n rakibinin merkez saÄŸdaki Müreffeh Ermenistan Partisi olmasÄ± bekleniyor.

Daha önce 10 yÄ±l iktidarda bulunan eski CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyetçi Parti'nin (HHK) barajÄ± geçemeyeceÄŸi öngörülüyor. Sarkisyan bu seçimde milletvekili adayÄ± olmadÄ±. HHK, onun yerine önceki hükümette savunma bakanÄ± olarak görev yapan Vigen Sarkisyan önderliÄŸinde seçime giriyor.

Ermenistan'da seçime tek baÅŸÄ±na giren partiler için yüzde 5, ittifaklar içinse yüzde 7 seçim barajÄ± bulunuyor.

Seçimde parlamentonun en az 101 yeni üyesi belirlenecek. Ermenistan anayasasÄ± gereÄŸi, parlamentonun üye sayÄ±sÄ± en az 101, en fazla 200 olabiliyor.

Anayasa, parlamentoda en az 3 partinin temsil edilmesini gerektiriyor. Bu nedenle seçimde kullanÄ±lan oylarÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na ve baraj altÄ±nda kalacak partilerin durumuna göre seçim bölgelerinin çÄ±karacaÄŸÄ± milletvekili sayÄ±larÄ± deÄŸiÅŸebiliyor. Bu yüzden son parlamentonun üye sayÄ±sÄ± 105 olmuÅŸtu. Parlamentoda kaç milletvekili bulunacaÄŸÄ±nÄ± seçim kurulunun bir hafta içinde açÄ±klamasÄ± bekleniyor.

Seçimin ilk sonuçlarÄ±nÄ±n gece belli olmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±, pazartesi sabahÄ± ise resmi olmayan sonuçlarÄ±n ortaya çÄ±kacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Ermenistan meclisinin oluÅŸmasÄ±ndan sonra yeni parlamentonun üyeleri 31 AralÄ±k'ta yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen oturumda baÅŸbakanÄ± seçecek ve baÅŸbakan da hükümetini kuracak.

SEÇÄ°M SÜRECÄ°NE NASIL GELÄ°NDÄ°?

2 Nisan 2017’de yapÄ±lan son seçimde eski CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan’Ä±n partisi HHK yüzde 49 oy alarak meclisteki en büyük siyasi grup oldu. PaÅŸinyan’Ä±n ittifakÄ± ise yüzde 7,7 oy aldÄ±. Sarkisyan, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinin dolmasÄ±ndan sonra nisan ayÄ±nda mecliste milletvekillerinin oylarÄ±yla baÅŸbakan seçildi.

Ülkede 2015’te yapÄ±lan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle yarÄ± baÅŸkanlÄ±k sisteminden parlamenter sisteme geçildi. Böylece cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± daha çok sembolik bir görev haline gelirken baÅŸbakanÄ±n yetkileri artÄ±rÄ±ldÄ±.

Sarkisyan’Ä±n muhalifleri, iki dönem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Ermeni siyasetçinin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bittikten sonra baÅŸbakan adayÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±na raÄŸmen iktidarÄ± bÄ±rakmamak için böyle bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine gittiÄŸini savundu.

Sarkisyan’Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan ve ülkede yolsuzluk, insan haklarÄ± ihlalleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan, daha fazla demokrasi talebinde bulunan PaÅŸinyan liderliÄŸindeki on binlerce gösterici, baÅŸta baÅŸkent Erivan olmak üzere Ermenistan’Ä±n birçok kentinde günler süren protestolar düzenledi.

Gösteriler üzerine Sarkisyan istifa etmek zorunda kaldÄ±. Onun yerine meclisteki oylamada, partisinin sadece 9 milletvekili olmasÄ±na raÄŸmen PaÅŸinyan, "sokak desteÄŸiyle" baÅŸbakan seçildi. Ülkede bir an önce erken seçime gidilmesini isteyen Nikol PaÅŸinyan, erken seçimin önünü açmak için ekim ayÄ±nda baÅŸbakanlÄ±k görevinden istifa etti. Bunun ardÄ±ndan parlamentoda yapÄ±lan iki oylamada da baÅŸbakan belirlenemedi. Böylece ülkede 9 AralÄ±k’ta erken seçime gidilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 10:46

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