'DoÄŸa Ä°Ã§in Ã‡al' projesinin 10. videosu yayÄ±nlandÄ±

2009'da baÅŸlayan 'DoÄŸa Ä°Ã§in Ã‡al' projesi, yolculuÄŸuna 'Ä°ki Keklik' ve 'Dere Geliyor Dere' tÃ¼rkÃ¼lerinin seslendirildiÄŸi 10. videosu ile devam ediyor.

"DoÄŸadan çaldÄ±ÄŸÄ±n yeter DoÄŸa Ä°çin Çal!" ÅŸiarÄ±yla 2009'da yayÄ±nlanan "Divane AÅŸÄ±k Gibi" videosuyla baÅŸlayan "DoÄŸa Ä°çin Çal" projesi, "Ä°ki Keklik" ve "Dere Geliyor Dere" türkülerinin seslendirildiÄŸi 10. videosu ile yoluna devam ediyor.

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yönetmenliÄŸini FÄ±rat ÇavaÅŸ'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± projenin 10. videosunda yer alan müzisyenler ÅŸöyle:

Alaa Wardi, Ayben, AydÄ±n Efe Haçaman, Aylin Yeliz GündoÄŸdu, Ayser Ergül, Begüm Gökmen, Berk CoÅŸkun, Burak Bilginturan, BuÅŸra Gülmez, BüÅŸra Çabuk, ÇaÄŸlar Åžahin, Ceren GündoÄŸdu, Chaby Han, Deniz TuzcuoÄŸlu, Ece Mumay, Elif Suluova, Emrah Karaca, Emre Berbergil, Emre Yücelen, Erdem ÅžimÅŸek, Elif Canfezâ Gündüz, FÄ±rat ÇavaÅŸ, Gökçe Özgül, Gökhan BaÅŸaran, Gökhan Åžahin, Gülçin Ergül, Hayko Cepkin, Ä°lter Kurcala, Jabbar, Julian Lupu, Jülide Özçelik, Kaya Abdurrahman, Kevork Tavityan, Mehtap Demir, Melsum Erdost, Mustafa BarÄ±ÅŸ Koçkar, Mert FÄ±rat, Metin ÖnderoÄŸlu, Merve Yavuz, Muammer Barut, Muhammet Tâhâ Turan, Murat AydÄ±n, OÄŸuz Aksaç, Okan Kaya, Ozan Tügen, ÖzdeÅŸ KÄ±rca, Pelin Sude Çelikkol, Renato Lupu, Salih Korkut Peker, Seda Kireççi, Sena Åžener, Sinan ÅŸirin, Åžebnem Keskin, Tilbe Germencik, TuÄŸçe Soysop, Tuvana Türkay, Veys Çolak, Zeynep Uyumaz EyüboÄŸlu.

ÇavaÅŸ, projeye iliÅŸkin ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±:

"2 yÄ±ldÄ±r üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z DoÄŸa Ä°çin Çal 10 projesini, ilk projemiz olan Divane AÅŸÄ±k Gibi' de duyduÄŸumuz heyecan ve coÅŸku ile yaptÄ±k. 14 Ülke ve 24 ÅŸehir dolaÅŸtÄ±k ve toplamda 20.000 km den fazla yol katettik. Bu projeye Türkiye'den ve Dünyadan 58 müzisyen gönüllü olarak destek verdi. Hepsine desteklerinden dolayÄ± çok çok çok teÅŸekkür ederim! 2009 YÄ±lÄ±nda Divane AÅŸÄ±k Gibi ile çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yolculuÄŸa DoÄŸa Ä°çin Çal 10 ile devam ediyoruz... Bu yolculukta DoÄŸa Ä°çin Çal projesinin daha geniÅŸ kitlelere yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayan siz doÄŸa severlere de çok teÅŸekkür ederiz! Tekrar sizlerle buluÅŸmanÄ±n heyecanÄ± içerisindeyiz! DoÄŸadan çaldÄ±ÄŸÄ±n yeter DoÄŸa Ä°çin Çal!"

(KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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