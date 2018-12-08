Hayal Band, Antep'de dinleyicileriyle buluÅŸtu

Nar Sanat DerneÄŸi bÃ¼nyesinde kurulan Hayal Band, Antap'teki Kendirli KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dinleyicileriyle buluÅŸtu.

Antep’te farklÄ± coÄŸrafyalardan gelip, farklÄ± dillerde, kültürlerde ÅŸarkÄ±lar seslendirmek için Nar Sanat DerneÄŸi bünyesinde kurulan Hayal Band dinleyicileriyle buluÅŸtu.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (UNHCR) etkinlikleri kapsamÄ±nda Kendirli Kültür Merkezi salonunda gerçekleÅŸtirilen konsere Suriyeli mültecilerin de aralarÄ±nda olduÄŸu çok sayÄ±da Antepli ilgi gösterdi.

Hayal Band’Ä±n 'Bint el Åželebbiye', 'Çubuk Beli', 'Kerkük DivanÄ±', 'Ez Kewokim', 'Sözde Ben Bir Ä°nsan Olmaya Geldim', 'Ay SaçÄ± Burma', 'Zerde' gibi Kürt, Arap, Türk ve Azeri halk ezgilerini seslendirdiÄŸi konserde, dinleyiciler de yer yer alkÄ±ÅŸlarla, yer yer de ÅŸarkÄ±lara eÅŸlik ederek keyifli vakit geçirdi.

Konser sonrasÄ± Evrensel’e konuÅŸan grup üyelerinden Onur AydÄ±n, Hayal Band üyelerinin tamamen gönüllü olarak bir araya geldiÄŸini ve 2014 yÄ±lÄ±nda Nar Sanat DerneÄŸi bünyesinde kurularak çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini aktardÄ±. AydÄ±n, “AmacÄ±mÄ±z farklÄ± halklarÄ±n bir araya gelip barÄ±ÅŸ içinde birlikte halay çekip ÅŸarkÄ±lar söyleyerek ne kadar da çok ortak yanlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu göstermek. Bugün de güzel bir pratiÄŸini yaÅŸadÄ±k. Mutluyuz” diye konuÅŸtu. (Antep/EVRENSEL)

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