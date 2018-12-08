Trump: John Kelly yÄ±l sonunda gÃ¶revinden ayrÄ±lacak

Donald Trump, Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ John Kellyâ€™nin yÄ±l sonunda gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Özel Kalem Müdürü John Kelly’nin yÄ±l sonunda görevinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ABD medyasÄ±, Kelly'nin istifa edeceÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddialar üzerine açÄ±klama yapan Trump, Kelly’nin yÄ±l sonunda görevinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Trump, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "John Kelly, yÄ±l sonuna doÄŸru ayrÄ±lacak" dedi ve Kelly için "Harika bir adam" ifadesini kullandÄ±.

John Kelly, temmuz ayÄ±nda Trump’Ä±n 2020’ye kadar Beyaz Saray Genel Sekreteri görevini yürütmesini istediÄŸini, kendisinin de bunu kabul ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Kelly'nin yerine BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'in Özel Kalem Müdürü Nicholas Ayers'in getirileceÄŸi iddia edildi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 22:16

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