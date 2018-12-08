'CPS'deki iÅŸten Ã§Ä±karmalarda Volkswagen de sorumludur'

Ä°zmir'de eylem yapan CPS iÅŸÃ§ileri, yaÅŸanan iÅŸÃ§i Ã§Ä±karmalarÄ±ndan ve sendikal hak ihlallerinden Volkswagen'in de sorumlu olduÄŸunu vurguladÄ±.

CPS iÅŸçileri Ä°zmir'deki eylemlerini sonlandÄ±rÄ±rken yaÅŸanan iÅŸçi çÄ±karmalarÄ±nda ve sendikal hak ihlallerinde Volkswagen'in de sorumluluÄŸunun olduÄŸunu vurguladÄ±lar.

Ä°stanbul Tuzla'da kurulu olan ve araba ÅŸirketlerine koltuk üretimi yapan CPS Tektsil iÅŸçileri, dört yÄ±l boyunca mücadele vererek patronlarÄ±na toplu sözleÅŸmeyi imzalattÄ±lar ancak patron yeni bir hamle yaptÄ±. Ä°ÅŸyerindeki sendikal örgütlülük kÄ±rÄ±lmayÄ±nca ortaklardan Nalan Aydar, sendika düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Ä°zmir'deki SF Trade ile yeni ortaklÄ±ÄŸa gitti ve üretimi bu fabrikaya kaydÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Fabrikadaki iÅŸçi sayÄ±sÄ± yakÄ±n zamanda iÅŸçi sayÄ±sÄ± 300'lerden 200'lere inerken patron, 1 Åžubat 2019 itibarÄ±yla üretimi tamamen sonlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve kalan iÅŸçileri de çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°ÅŸsiz kalma tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olan CPS iÅŸçileri Ä°zmir'e gelerek, SF Trade'nin bulunduÄŸu Ege Serbest Bölge önünde seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. DERÄ°TEKS üyesi iÅŸçiler 3 günlük eylemlerini bugün yaptÄ±klarÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile sonlandÄ±rdÄ±. FabrikalarÄ±nÄ±n kapanmasÄ±na ve toplu iÅŸçi çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± mücadeleyi sürdürmekte kararlÄ± olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen iÅŸçiler, üretimin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Volkwagen'e de yaÅŸanan sendikal hak ihlallerine karÅŸÄ± harekete geçme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

AçÄ±klamada 'CPS Ä°ÅŸçisi YalnÄ±z DeÄŸildir', 'Sendika DüÅŸmanÄ± Sf Trade' ve 'Sendika HaktÄ±r Ä°ÅŸten Atmak Suçtur' sloganlarÄ± atÄ±lÄ±rken 'SF Trade-CPS Beraber YürüdüÄŸünüz Bu Yollarda Beraber AttÄ±nÄ±z Ä°ÅŸçiyi SokaÄŸa', 'SF Trade-CPS Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±zlaÅŸtÄ±rmada BirleÅŸti' ve 'SF Trade-CPS Ele Ucuz ve SendikasÄ±z Ä°ÅŸgücü Åžahane' dövizleri taÅŸÄ±ndÄ±. AyrÄ±ca Ä°ngilizce pankart ve dövizler de taÅŸÄ±ndÄ±.

'Ä°ZMÄ°R'DE DE TÜRK-Ä°Åž VAR'

Eyleme DERÄ°TESK'e üye Ä°zmir'deki fabrikalardan iÅŸçiler, Türk-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Süleyman YÄ±ldÄ±rÄ±m, Türk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ, Tez Koop-Ä°ÅŸ, Hava-Ä°ÅŸ, TekgÄ±da-Ä°ÅŸ, Güvenlik-Ä°ÅŸ, Toleyis, DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n temsilcileri, TEKSÄ°F üyesi Hugo Boss iÅŸçileri ve Emek Partisi üyeleri de katÄ±ldÄ±.

Ä°lk sözü alan Türk-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Süleyman YÄ±ldÄ±rÄ±m "CPS'nin iÅŸleri Ä°zmir'e kaçÄ±rmasÄ±nÄ±n anlamÄ± yok, burada da Türk-Ä°ÅŸ var. EkmeÄŸinize sahip çÄ±kmak için bu soÄŸukta Ä°zmir'e geldiniz. Sizleri kutluyorum. FabrikanÄ±zda yaÅŸanan uluslararasÄ± sendikalara taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z" dedi.

SF Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NE ÖRGÜTLENME ÇAÄžRISI

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan DERÄ°TEKS Genel TeÅŸkilat Sekreteri Ayhan YanÄ±lmaz CPS yönetimini sendikal haklara saygÄ± duymaya çaÄŸÄ±rdÄ±. SF Trade iÅŸçilerine de örgütlenme çaÄŸrÄ±sÄ± yapan YanÄ±lmaz "Üretimini yaptÄ±ÄŸÄ± büyük otomobil markalarÄ± sizlere bu ayrÄ±ca tanÄ±maktadÄ±r. Bu hak hiç bir ÅŸekilde engellenemez. DERÄ°TEKS olarak her zaman yanÄ±nÄ±zdayÄ±z ve sendikal haklarÄ±nÄ±zÄ± koruyabilmek için takipçisi olacaÄŸÄ±z" dedi.

'VOLKSWAGEN DE ONAY VERDÄ°'

AsÄ±l müÅŸteri olan Volkswagen'in de CPS'deki hak ihlallerinden sorumlu olduÄŸunu dile getiren YanÄ±lmaz "Volkswagen üretimin taÅŸÄ±nmasÄ±na onay verdi. Sendikal düzene geçtikten sonra kalite ve verimde yaÅŸanan artÄ±ÅŸa raÄŸmen sipariÅŸlerin kaydÄ±rÄ±lmasÄ± kabul edilebilir deÄŸildir. Volkswagen'i kendi etik kurallarÄ±na ve iÅŸçilerin toplu sözleÅŸmesine saygÄ± duymaya ve harekete geçmeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Toplu çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kabul etmiyor, iÅŸçilik alacaklarÄ±nÄ±n garanti altÄ±na almayÄ± kabul etmiyoruz" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden YanÄ±lmaz ÅŸunlarÄ± söyledi "Ä°ÅŸçilerin sokaÄŸa terk edilmesine izin vermeyeceÄŸiz. Ä°ÅŸçilerin iÅŸ güvencesi saÄŸlanana ve toplu çÄ±kÄ±ÅŸlar durdurulana kadar mücadeleye devam edeceÄŸiz. Taleplerimizi her platformda dile getirmeye devam edeceÄŸiz". (Ä°zmir/EVRENSEL)

CPS iÅŸÃ§ileri ekmeklerine sahip Ã§Ä±kmak iÃ§in Ä°zmir'de

Sendika dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± fabrika taÅŸÄ±tÄ±yor: 200 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 22:03

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