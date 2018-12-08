FotoÄŸraf: DHA
Galatasaray, 2-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi Rizespor maÃ§Ä±ndan 1 puanla ayrÄ±ldÄ±
SahasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, 2-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi maÃ§Ä± 65'inci dakikadan sonra yediÄŸi gollerle 2-2 tamamladÄ±.
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasÄ±nda Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldÄ±. Galatasaray'Ä±n gollerini 40. dakikada Rodrigues ve 57. Eren Derdiyok atarken Çaykur Rizespor, 67. dakikada Umar ve 80. Samudio'nun golleriyle sevindi.
Ali PalabÄ±yÄ±k, Kemal YÄ±lmaz ve Serkan Olguncan'Ä±n yönettiÄŸi maçta sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipten Nagatomo ve Selçuk, Rizespor'dan ise Orhan sarÄ± kart gördü.
Ekiplerin ilk 11'ler ÅŸöyleydi:
Galatasaray: Muslera - Mariano, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Selçuk, Feghouli (Dk. 86 Maicon), Rodrigues, Onyekuru (Dk. 77 Ömer), MuÄŸdat (Dk. 46 Linnes), Eren
Rizespor: Gökhan - Orhan (Dk. 68 Koray), Saadane, Brabec (Dk. 79 Süleyman), Mehmet, Abdullah, Boldrin (Dk. 85 Fink), Umar, Petrucci, Samudio, Vedat
MAÇIN ÖNEMLÄ° ANLARI
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n öne çÄ±kan anlarÄ± ise ÅŸöyle:
7'nci dakikada topu önüne alan Onyekuru içeri kat edip ÅŸutunu çekti ancak kaleci Gökhan topu son anda kornere gönderdi.
13'üncü dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasÄ± içerisinde topu kapan Onyekuru bekletmeden pasÄ±nÄ± penaltÄ± noktasÄ±nda Rodrigues'e aktardÄ±. Rodrigues'in geliÅŸine vuruÅŸunda top doÄŸrudan dÄ±ÅŸarÄ± gitti.
27'nci dakikada geliÅŸen Rizespor ataÄŸÄ±nda içeri yapÄ±lan ortada Vedat'Ä±n vuruÅŸu az farkla dÄ±ÅŸarÄ± gitti.
31'inci dakikada savunmadan çÄ±kmakta zorlanan Galatasaray'da Ozan Kabak'Ä±n pasÄ± kÄ±sa düÅŸtü. Topu önünde bulan Saadane ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunda top Muslera'da kaldÄ±.
38'inci dakikada saÄŸ taraftan köÅŸe vuruÅŸu kullanan Galatasaray'da Selçuk Ä°nan ters taraftaki Nagatomo'ya ortasÄ±nda Japon futbolcu bekletmeden topu içeriye gönderdi. Ä°çeride topla buluÅŸan Onyekuru'nun röveÅŸata vuruÅŸunda topu kaleci Gökhan son anda kornere çeldi.
40'Ä±ncÄ± dakikada bu kez soldan köÅŸe vuruÅŸu kullanan Selçuk Ä°nan topu Onyekuru'ya aktardÄ±. Onyekuru'nun pasÄ±nda topla buluÅŸan Rodrigues'in penaltÄ± noktasÄ± üzerinden vuruÅŸunda top aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0. Gol sonrasÄ± VAR'a giden hakem Ali PalabÄ±yÄ±k golü verdi.
Ä°lk yarÄ± Rodrigues'in attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Galatasaray üstünlüÄŸü ile noktalandÄ±.
56'ncÄ± dakikada orta sahadan paslaÅŸarak ataÄŸa çÄ±kan Galatasaray'da Selçuk Ä°nan ceza sahasÄ± içinde Onyekuru'ya aktardÄ±. Onyekuru'nun vuruÅŸunda top kaleci Gökhan'dan sekti ve savunma topu kornere gönderdi.
57'nci dakikada soldan topu alan Rodrigues içeri doÄŸru kat eden Nagatomo'ya pasÄ±nÄ± verdi. Nagatomo ceza sahasÄ± sol çaprazÄ±ndan ortasÄ±nÄ± yaptÄ± ve Eren'in kafa vuruÅŸunda top aÄŸlarla buluÅŸtu: 2-0
62'nci dakikada Çaykur Rizespor ataÄŸÄ±nda saÄŸ çaprazda topla buluÅŸan Samudio'nun sert ÅŸutunda top savunma tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
67'nci dakikada Galatasaray savunmasÄ±ndan topu kazanan Vedat ortasÄ±nÄ± yaptÄ± ve penaltÄ± noktasÄ± üzerinde topla buluÅŸan Umar vuruÅŸunu yaparak farkÄ± 1'e indirdi: 2-1.
72'nci dakikada köÅŸe vuruÅŸu kullanan Çaykur Rizesporlu Boldrin'in ortasÄ±nda ceza sahasÄ± içinde topa kafa vuran Samudio topu aÄŸlara gönderdi ancak hakem Ali PalabÄ±yÄ±k faul olduÄŸu gerekçesiyle golü vermedi.
80'inci dakikada sol kanattan Umar'Ä±n içeriye açtÄ±ÄŸÄ± ortada Samudio geliÅŸine yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla topu aÄŸlara gitti: 2-2 (SPOR SERVÄ°SÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 21:32