Ersun Yanal: FenerbahÃ§e yÃ¶neticileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m

AydÄ±n'da konuÅŸan teknik direktÃ¶r Ersun Yanal, FenerbahÃ§eli yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ± ve 'SÃ¶z konusu FenerbahÃ§e ise gerisi teferruattÄ±r' dedi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü ile görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattÄ±r. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceÄŸiz" dedi.

AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesinde, Atlas SaÄŸlÄ±k EÄŸitim VakfÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen '3'üncü Atlas GeleceÄŸi KonuÅŸuyor' etkinliÄŸine katÄ±lÄ±p 'Sporda gelecek nasÄ±l olacak' konulu konuÅŸma yapan teknik direktör Ersun Yanal, "Evet, Fenerbahçe yöneticileriyle görüÅŸme yaptÄ±m. Fenerbahçe söz konusuyla diÄŸer konular teferruattÄ±r. Bu nedenle aradaki teferruatlar halledilmeyecek meseleler deÄŸil. Herkesin kendisine göre takvimi var. Biz saygÄ± göstermek zorundayÄ±z. ToplantÄ±da Fenerbahçe'yi konuÅŸtuk. DediÄŸim gibi Fenerbahçe'nin konuÅŸulduÄŸu yerde diÄŸer her ÅŸey de teferruattÄ±r. Ancak süre veremem. Zaman ne gösterecek göreceÄŸiz" dedi.

'SPOR YAPMAYAN NESÄ°LLERE SAHÄ°BÄ°Z'

Yanal ayrÄ±ca federasyonda çalÄ±ÅŸÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± gözlemleri ÅŸöyle aktardÄ±: "2010 - 2011 sezonuna ait. Türkiye'de yetiÅŸen oyuncular maçlarda toplam yüzde 49 ortalama zaman alÄ±yorlar. Ligimizde maçlarda oynayanlar yüzde 54'ü yabancÄ±ydÄ±. Bu rakam yüzde 73 oldu. Yani oynayanlarÄ±n yüzde 73'ü yabancÄ±. Åžu anda Avrupa'da en çok yabancÄ± oynatan ligiz. Avrupa'da en yüksek yaÅŸ ortalamasÄ± olan ligiz. En yaÅŸlÄ± lige sahibiz. Emekliler ordusu gibiyiz. Alt yapÄ±dan oyuncu yetiÅŸtirip oynatan en son ligiz. Futbolcu üretmiyoruz. Biz dedikoduyla borç üretiyoruz. Ä°yi projeler yapmak lazÄ±m. Ülkedeki sporun ya da eÄŸitimin deÄŸiÅŸtirilmesi, büyütülmesi için bilimsel çalÄ±ÅŸmalara ihtiyaç var. Spor yapmayan nesillere sahibiz. 'YaÅŸlandÄ±m, gideceÄŸiz herhalde, hadi spora baÅŸlayalÄ±m' diyoruz. Spor baÅŸka bir ÅŸey. Beden eÄŸitimi derslerinde spor öÄŸretilmez. Spor bir uÄŸraÅŸtÄ±r. Spor alÄ±ÅŸkanlÄ±klar ve beceriler olarak deÄŸerlendirilebilir. Spor aynÄ± zamanda bir hobidir" diye konuÅŸtu. (AydÄ±n/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 21:16

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