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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 20:49
FotoÄŸraf: Cem GÃœL/Evrensel
Ä°zmir'de bir kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni yanmÄ±ÅŸ halde bulundu
Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde 15-25 yaÅŸlarÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni yanmÄ±ÅŸ halde bulundu. Polis, cinayet ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerinde duruyor.
Ä°zmir'in Bornova ilçesinde, kimliÄŸi belirsiz bir kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni yanmÄ±ÅŸ halde bulundu.
Çamkule Mahallesi Åžahin Tepesi mevkiindeki futbol sahasÄ±ndan akÅŸam saatlerinde geçen bir kiÅŸi, yanmÄ±ÅŸ cansÄ±z bedeni fark etti.
Ä°hbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ve savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan, cansÄ±z beden otopsi yapÄ±lmak üzere Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
KadÄ±nÄ±n 15-25 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda ve 1.50 boyunda olduÄŸu belirtildi.
Cinayet ÅŸüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Ä°zmir/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 20:49
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