Ä°zmir ve Bursaâ€™da kadÄ±n cinayeti

Ä°zmir'in Bornova ilÃ§esinde 15-25 yaÅŸlarÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni yanmÄ±ÅŸ halde bulundu. Bursa'da ise bir kadÄ±n sokak ortasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

KadÄ±n cinayetleri artarak sürerken, Ä°zmir ve Bursa’da iki kadÄ±n öldürüldü. Ä°zmir'de bir kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni yanmÄ±ÅŸ halde bulundu.

Ä°zmir’in Bornova ilçesinde, vücudu yanmÄ±ÅŸ halde kimliÄŸi belirsiz kadÄ±n cesedi bulundu. Çamkule Mahallesi Åžahin Tepesi mevkiindeki futbol sahasÄ±ndan akÅŸam saatlerinde geçen bir kiÅŸi, vücudu yanmÄ±ÅŸ kadÄ±na ait cesedi fark etti. Ä°hbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. SavcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan, kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak üzere Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Öldürülen kadÄ±nÄ±n 15-25 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±nda ve 1.50 boyunda olduÄŸu belirtildi. Cinayet ÅŸüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

KADINI SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Bir diÄŸer kadÄ±n cinayeti ise Kayseri’de yaÅŸandÄ±. Serpil YÄ±ldÄ±z'Ä± (43) sokak ortasÄ±nda av tüfeÄŸiyle vurarak öldüren Halit ÇadÄ±r (59), çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Cinayet, merkez Kocasinan ilçesinde yaÅŸandÄ±. Otomobiliyle Serpil YÄ±ldÄ±z'Ä±n yanÄ±na gelen Halit ÇadÄ±r, yanÄ±ndaki av tüfeÄŸiyle YÄ±ldÄ±z'a ateÅŸ etti. BaÅŸÄ±ndan vurulan Serpil YÄ±ldÄ±z kanlar içinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, çevredekilerin ihbarÄ± üzerine bölgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Gelen saÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Serpil YÄ±ldÄ±z'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi.

YÄ±ldÄ±z'Ä±n cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardÄ±ndan otopsisi yapÄ±lmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan kaçan Halit ÇadÄ±r ise ArgÄ±ncÄ±k KayabaÅŸÄ± Mahallesi 110. Sokak'taki evinde yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸü'ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Halit ÇakÄ±r, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. (HABER MERKEZÄ°)

'KadÄ±n cinayetlerindeki artÄ±ÅŸÄ±n nedeni cezasÄ±zlÄ±k'

BM raporuna gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±nda 87 bin kadÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 13:24

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