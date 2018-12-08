Ã‡orlu'daki tren kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler anÄ±sÄ±na fotoÄŸraf sergisi

Ã‡orlu'da meydana gelen tren kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 25 kiÅŸinin anÄ±sÄ±na ilÃ§ede fotoÄŸraf sergisi aÃ§Ä±ldÄ±: 'Adalet raylarÄ±n altÄ±nda kalmayacak!'

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde geçtiÄŸimiz 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 25 kiÅŸinin anÄ±sÄ±na fotoÄŸraf sergisi açÄ±ldÄ±. Kazada 25 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 240 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lçedeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde kurulan serginin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na CHP TekirdaÄŸ milletvekilleri Ä°lhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Çorlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet SarÄ±kurt, Çerkezköy Belediye BaÅŸkanÄ± Vahap Akay ile kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri, yakÄ±nlarÄ±, kazadan yaralÄ± kurtulanlar ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin yakÄ±nlarÄ± fotoÄŸraflara bakarak gözyaÅŸÄ± döktü. Faciada 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Bihter Bilgin ile iki kÄ±z kardeÅŸini ve 5 aylÄ±k yeÄŸeni Beren'i kaybeden Zeliha Bilgin, "Bizler kimleri kaybettik, onlarÄ± anlatmak için bu sergiyi düzenledik. Adalet raylarÄ±n altÄ±nda kalmayacak ve bunun için mücadelemiz sürecektir. Türkiye'de adaletin olduÄŸuna inanmak istiyoruz. BilirkiÅŸi raporunu kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

Kazada oÄŸlu OÄŸuz Arda Sel ile eÅŸi Hakan Sel'i kaybeden MÄ±sra Öz ise "Sergiyi düzenleme amacÄ±mÄ±z, kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±ndan tanÄ±nmasÄ±. Çünkü herkes birbirinden kÄ±ymetli, bu ülkenin giden nice güzel canlarÄ±. UmarÄ±m bu tür olaylar bundan sonra kimsenin baÅŸÄ±na gelmez" diye konuÅŸtu.

Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kÄ±zÄ± Bahar'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±na bakarken gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan Nergis Koçman ise "CanÄ±m kÄ±zÄ±m, seni çok özledim. Yavrum benim, senin yokluÄŸuna halen alÄ±ÅŸamadÄ±m, alÄ±ÅŸamÄ±yorum. Sensiz günlerimiz geçmiyor" dedi. (TekirdaÄŸ/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 20:37

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