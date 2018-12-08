FotoÄŸraf: @barisyarkadas/Twitter
Gazetecilik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi Berivan Bila tutuklandÄ±
Gazetecilik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸrencisi Berivan Bila, 'Gazetecilik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ders 1: Gazetecilik SuÃ§ DeÄŸildir' baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± nedeniyle tutuklandÄ±.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ÖÄŸrencisi Berivan Bila, sosyal medyada da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± “Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik Suç DeÄŸildir” baÅŸlÄ±klÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± gerekçe gösterilerek CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.
CHP eski milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, konuya sosyal medya adresinden tepki göstererek, “Trabzon’da Halkevi Üyesi ve KTÜ Ä°letiÅŸim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ÖÄŸrencisi Berivan Bila sosyal medyada da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ‘Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik Suç DeÄŸildir! baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± gerekçe gösterilerek ErdoÄŸan’a hakaretten tutuklandÄ±. TCK 299. madde KaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r!” dedi.
Trabzon’da Halkevi üyesi ve KTÜ Ä°letiÅŸim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öÄŸrencisi Berivan Bila sosyal medyada da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± “Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik Suç DeÄŸildir” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ± gerekçe gösterilerek ErdoÄŸan’a hakaretten tutuklandÄ±. TCK 299. Madde KALDIRILMALIDIR!!! pic.twitter.com/cGmeoNVv03— BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ (@barisyarkadas) 7 AralÄ±k 2018
(MEDYA SERVÄ°SÄ°)
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