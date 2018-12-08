ArtÄ±k iÅŸÃ§iler Ã¶ldÃ¼kleri iÃ§in deÄŸil direndikleri iÃ§in gÃ¼ndeme gelececek

3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸÃ§ileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu: ArtÄ±k iÅŸÃ§iler Ã¶ldÃ¼kleri iÃ§in gÃ¼ndeme gelmeyecekler, direndikleri iÃ§in de gÃ¼ndeme gelecekler.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Ä°nsanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve iÅŸ cinayetlerine karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemlerde tutuklanan ve ilk duruÅŸmada serbest bÄ±rakÄ±lan iÅŸçiler için Ä°stanbul HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Taksim’de bulunan EÄŸitim Sen 2 No’lu ÅŸubede gerçekleÅŸen açÄ±klama da “3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin haklÄ± isyanÄ± yargÄ±lanamaz! Daha önce biz kazandÄ±k yine biz kazanacaÄŸÄ±z” pankartÄ± açÄ±ldÄ±. AçÄ±klamaya tutuklanan iÅŸçiler ve sendika yöneticileri ile HDP Milletvekili Züleyna Gülüm de katÄ±ldÄ±.

‘YOL PARAMIZI ÇIKARALIM ÖYLE Ä°ÅžÄ° BIRAKALIM DEDÄ°K’

Burada ilk konuÅŸmayÄ± Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸçisi Baran KÄ±rÄŸÄ±n gerçekleÅŸtirdi. KÄ±rÄŸÄ±n, “Ben Siverek’in bir köyünde yaÅŸayan 21 kiÅŸilik ailenin çocuklarÄ±ndan birisiyim sadece. Ä°nternette görmüÅŸ olduÄŸum ilan üzerine havalimanÄ±na geldim. Bize vaat edilen 2500 liralÄ±k maaÅŸla biz oradan yola çÄ±ktÄ±k geldik. 3. havalimanÄ±nda iÅŸlemlerimizi tamamladÄ±ktan sonra iÅŸe baÅŸlamak üzere önce bir iÅŸ verenle görüÅŸelim dedik biz görüÅŸtüÄŸümüzde bize dedi ki arkadaÅŸlar 'Size 2500 lira maaÅŸ vadettik ama maaÅŸÄ±nÄ±z 1800 liradÄ±r'. Burada bizim mecburiyetimizden yararlandÄ±lar. Ben 1200 km yoldan gelmiÅŸim, yol parasÄ± vermiÅŸim, üzerimdeki bütün parayÄ± harcamÄ±ÅŸÄ±m; iÅŸe gireceÄŸim sÄ±ra bana bunu söylüyorlar. Ä°lk günden beri çeÅŸitli sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Yol paramÄ±zÄ± çÄ±karalÄ±m öyle iÅŸi bÄ±rakalÄ±m dedik” dedi.

‘ZEHÄ°RLENDÄ°M AÄžRI KESÄ°CÄ° Ä°LE GÖNDERDÄ°LER’

“Yemekhanelere gidiyoruz, yüzlerce metre kuyrukta bir saat bekliyoruz yemek alabilmek için” diyen KÄ±rÄŸÄ±n, “Biz yemeklerin hijyenik olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± sorunlarÄ±mÄ±zÄ± anlattÄ±k. KahvaltÄ±da verilen ambalajlÄ± ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiÄŸini gördük. Biz onlarÄ± yemeden ekmekle, çayla kahvaltÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yorduk. Ben bir ay orada çalÄ±ÅŸtÄ±m, 3 kere zehirlendim. Revire gidiyorum, kusuyorum. AÄŸrÄ± kesici ile gönderiyorlar. Sabah yaÄŸmurun altÄ±nda servisi bekliyorduk. HastalandÄ±k yine aÄŸrÄ± kesici ile bizi taburcu ediyorlar” diye konuÅŸtu.

‘ORTAÇAÄž KOÅžULLARINDA ÇALIÅžTIK’

KÄ±rÄŸÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± problemleri ÅŸu sözlerle aktardÄ±:

“KaynakçÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z profile dokunur dokunmaz iki metre fÄ±rladÄ±, elektrik çarptÄ±. Ölümden döndü. Ä°ÅŸ güvenlik uzmanÄ± ne tutanak tuttu, ne de hastaneye götürdü. Ä°ÅŸe devam etti. Mesai olarak sabah 8 ile akÅŸam 5 arasÄ±nda çalÄ±ÅŸmamÄ±z söylendi. ÖÄŸlen de 45-50 dakika sÄ±rada bekliyorsun ve o yemeÄŸi 5-6 dakika içinde yiyip tekrar iÅŸe dönmek sorundasÄ±n. EÄŸer geç kalÄ±rsan azar iÅŸitiyorsun. 1 saat molam var, bunun 45 dakikasÄ± sÄ±rada bekliyorum. Gece mesai zorunluluÄŸu oluÅŸturdular. Zorunlu mesai oluÅŸturdular. AkÅŸam 9’a kadar çalÄ±ÅŸÄ±yorsun, 15-16 saat ortaçaÄŸ koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yorsun. YattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ranzalar kir ve pas içinde. KapÄ±larÄ± kapanmayan otobüslerde bizi taÅŸÄ±yorlar. TahtakurularÄ±nda dolayÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n vücudunda yara bere halinde olmuÅŸ. Dilekçe yazÄ±yoruz, herhangi bir sorun çözülmedi.”

'DARPLA Ä°FADEMÄ°Z ALINDI'

KÄ±rÄŸÄ±n olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± güne dair, kötü koÅŸullara karÅŸÄ± binlerce iÅŸçinin isyan ettiÄŸini belirterek, “Eyleme ben de katÄ±ldÄ±m, buna kayÄ±tsÄ±z kalmam imkansÄ±zdÄ±. Milletvekili Züleyna Gülüm gelmiÅŸti. Bizim sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±zÄ± sordu. Hangi partiden geldiÄŸi bizim için önemli deÄŸildir. Söz konusu muhabbette fotoÄŸraflarÄ±mÄ±z çekilmiÅŸ. GözaltÄ± sürecinde o fotoÄŸraflarÄ±mÄ±zÄ± gösterdiler. Çirkin itamlarda bulunuldu vekil arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za. 'Bu o.. kimdir? Bu kancÄ±klar kimdir?' gibi ahlaksÄ±z ithamlarda bulunuldu. Ben ilk defa gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±m için avukat hakkÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± gibi konularda bilgim yoktu. Avukat hakkÄ±mÄ±z tanÄ±nmadÄ±. BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n darpla dudaklarÄ± patlatÄ±larak ifadelerimiz alÄ±ndÄ±” dedi.

‘BÄ°Z DÄ°RENDÄ°K’

KÄ±rÄŸÄ±n cezaevinde uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±na konulmasÄ±na da tepki gösterdi ve ÅŸunlarÄ± sööyledi:

“21 kiÅŸilik koÄŸuÅŸta 50 kiÅŸi kaldÄ±k. Bizim yanÄ±mÄ±za uyuÅŸturucu tacirlerini koydular. AramÄ±zda 18 yaÅŸÄ±nda olan gencecik olan çocuklarda vardÄ±. Dergiler, kitaplar bize verilmedi. Gazeteler verilmedi. Sürekli yandaÅŸ medyanÄ±n kanallarÄ±nÄ± izlemeye maruz kaldÄ±k. Biz direndik, kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyoruz. ArtÄ±k iÅŸçiler öldükleri için gündeme gelmeyecekler, direndikleri içinde gündeme gelecekler.”

BABASI SAKATLANDI, KENDÄ°SÄ° HAPSE ATILDI

Tutuklanan sendika yöneticilerinden DÄ°S/Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut, Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ SendikasÄ± BasÄ±n Sözcüsü UÄŸur Karabulut ve Ä°ÅŸ yeri temsilcisi Özkan ÖzkanlÄ± tek tek söz alarak yaÅŸadÄ±klarÄ± süreci paylaÅŸtÄ±.

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Özkan ÖzkanlÄ±, tutuklanmalarÄ±na neden olan iddianamenin çeliÅŸkilerine dikkat çekti. Ä°nÅŸaat iÅŸçisi olduÄŸunu belirten ÖzkanlÄ±, “Benim babamda inÅŸaat iÅŸçisi. 2016 yÄ±lÄ±nda bir kaza geçirdi. TIR ÅŸoförüydü, iÅŸe üç gün önce baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Orada arÄ±zalÄ±, kaza yapmÄ±ÅŸ kamyonlarÄ± tamir ederek tekrar sahaya sürüyorlar. Çok tehlikeli bir ÅŸey. Ä°ÅŸverenin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu eksiklikleri, canlarÄ±yla, sakat kalarak bedelini ödüyor. Babam sakat kaldÄ±. Daha önce kaza yapmÄ±ÅŸ bir kamyon üstüne devrildi. Engelli durumuna düÅŸtü. Belki ucuz atlattÄ± ama bunu canÄ±yla ödeyen insanlar var” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸ cinayetlerini protesto ettikleri için "terörist" olarak yaftalandÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen ÖzkanlÄ±, “Ä°ÅŸverenlerin gözünde sen bir makine parçasÄ±sÄ±n, rögarlardan çÄ±karsÄ±n, belki üstüne beton dökülebilir” dedi.

ÖzkanlÄ± ayrÄ±ca iÅŸ cinayetlerine sessiz kalan Ä°GA Yöneticisi Kadir Samsunlu'nun iÅŸçilerin en küçük taleplerine bile cevap vermediÄŸini bildirdi.

ÖzkanlÄ±, “Defalarca olsa çÄ±kÄ±p yine yaparÄ±m, biz burada utanÄ±lacak bir ÅŸey yapmadÄ±k. SendikacÄ±lar olarak bizi iÅŸçi arkadaÅŸlarla birlikte yargÄ±lamanÄ±z onurlandÄ±rdÄ±. BaskÄ±lar bizi hiç bir ÅŸekilde yÄ±ldÄ±ramayacak” diyerek dayanÄ±ÅŸma gösterenlere teÅŸekkür etti.

'DEVLETÄ°N GÖREVÄ° PATRONLARIN YANINDA OLMAK'

Dev YapÄ± Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut ise, “Herkes üzerine düÅŸen görevi yaptÄ±. Bizim görevimizdi o gün iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±n yanÄ±nda olmak. Mücadeleci sendikacÄ±larÄ±n göreviydi. YarÄ±n olsa yine yapacaÄŸÄ±z. Çünkü ben de inÅŸaat iÅŸçisiyim, aynÄ± sorunlarÄ± bende yaÅŸÄ±yorum. Devlet de görevini yaptÄ±. Devletin görevi patronlarÄ±n yanÄ±nda olmak, patronlarÄ±n çÄ±karÄ± uÄŸruna iÅŸçiye zulmetmekti, bunu da yaptÄ±lar. Emniyetinden adliyesine kadar bunlarÄ± yaÅŸadÄ±k” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'AÇIK HAK Ä°HLALLERÄ° YAÅžANDI'

Avukat Ekin GüneÅŸ SaygÄ±lÄ± ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

"SendikalÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kamp alanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±narak sendikal faaliyetleri engellenmiÅŸtir. Müvekkillerimizle görüÅŸtürülmedik. Biz de bu suçun maÄŸduruyuz. Bu süreçte cezaevine verdiÄŸimiz kitaplar alÄ±nmadÄ±. Destek olmak istedik, buna engel oldular. AçÄ±k hak ihlalleri yaÅŸandÄ±. OnlarÄ±n iddianamesini çürüttük. SuçlamalarÄ±nÄ± yüzüne vurduk. Bir sonraki duruÅŸma 20 Mart’ta. TutuklanmayÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan iÅŸçilere haftada 3 gün adli kontrol ÅŸartÄ± getirdiler. Bu iÅŸçilerin memleketine gidip gelmesi gerekiyordu. Hüküm kurulmuÅŸ. AdamÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yorsun. Bu bir suçtur, baÅŸÄ±ndan beri suçtur. Bu suçlar gizlenmiÅŸtir. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± yemekhanede yargÄ±ladÄ±lar. Koskoca Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bir salonu iÅŸçiye çok gördü."

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 19:51

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