Ã‡orum'da patileri kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ yavru kedi bulundu

Ã‡orumâ€™daki bir parkta, patileri kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ yavru kedi bulundu. Ä°ÅŸkencecilerin bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Çorum’daki bir parkta patileri kesilmiÅŸ yavru kedi, ölü bulundu. Polis, kediye iÅŸkence uygulayan kiÅŸi ya da kiÅŸileri bulmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. KöpeÄŸini parkta gezdiren Suat YaÄŸÄ±z, yerde hareketsiz yatan kediyi fark etti. YaÄŸÄ±z'Ä±n haber vermesi üzerine parka belediye ve polis ekipleri geldi. Belediye görevlileri, yavru kedinin öldüÄŸünü belirlerken parkta oynayan çocuklar kediye bir köpeÄŸin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

OlayÄ± duyan Çorum Bilgi Kültür ve Turizmi Koruma DerneÄŸi (BÄ°KTUDER) Hayvan HaklarÄ± Komisyonu BaÅŸkanÄ± Åžeyda Çimen de parka gelerek ekiplerden bilgi aldÄ±.

Kediye yapÄ±lan ilk incelemede patilerinin kesildiÄŸi belirlendi.

Çimen, hayvana iÅŸkence eden kiÅŸi ya da kiÅŸilerin bulunarak cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi.

Belediye ekipleri, yavru kedinin cansÄ±z bedenini götürürken polis de olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. (Çorum/DHA)

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