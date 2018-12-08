Trump'Ä±n Genelkurmay BaÅŸkanÄ± adayÄ± Mark Milley oldu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Genelkurmay BaÅŸkanÄ± adayÄ±, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Mark Milley oldu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, önümüzdeki yÄ±l ekim ayÄ±nda görev süresi dolacak olan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Dunford'un yerine mevcut Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Mark Milley'i Genelkurmay BaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak göstereceÄŸini duyurdu.

AdaylÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Milley'in Trump'la iyi iliÅŸkileri olduÄŸuna dikkat çekimiÅŸti.

ABD ordusunda kadÄ±nlarÄ±n da çatÄ±ÅŸma bölgelerinde görev yapmasÄ±na verdiÄŸi destekle bilinen Milley, daha önce Afganistan'da birliÄŸini terk ettikten sonra Taliban tarafÄ±ndan yakalanan ve ABD ile mahkum deÄŸiÅŸimi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda serbest kalan ÇavuÅŸ Bowe Bergdahl'Ä±n davasÄ±nÄ± incelemekle görevlendirilmiÅŸti.

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Dunford ise 2015 yÄ±lÄ±nda eski BaÅŸkan Obama tarafÄ±ndan atanmÄ±ÅŸ ve görev süresi Trump döneminde iki yÄ±l daha uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Milley'in Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine baÅŸlamasÄ± için ABD Senatosundan onay almasÄ± gerekiyor. (DIÅž HABERLER)

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