KÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± haklÄ± bulan AYMâ€™ye avukatlardan yanÄ±t

10 Ekim Avukat Komisyonu: KÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ± sÃ¼resince bir saldÄ±rÄ± bir de katliam planlandÄ±.

10 Ekim Ankara KatliamÄ± DavasÄ± Avukat Komisyonu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±na iliÅŸkin 3 yÄ±l sonra verilen olumsuz cevabÄ±, hukuk garabeti olarak tanÄ±mladÄ±. KÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ±n 8 ay boyunca dosyayÄ± incelemeye engel olduÄŸunu belirten Avukat Komisyonu, soruÅŸturmanÄ±n “KapalÄ± kapÄ±lar arkasÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na neden olmuÅŸtur” ifadesini kullandÄ±. Komisyon, kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ± süresince Gaziantep Emniyet MüdürlüÄŸü'ne saldÄ±rÄ± ve yine Gaziantep'te kÄ±na gecesi katliamÄ± planlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ±n ertesi günü katliam dosyasÄ±na verilen kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ±n dosyanÄ±n incelenmesini engellemediÄŸi ve yaÅŸam hakkÄ±nÄ± ihlal etmediÄŸine iliÅŸkin AYM'nin kararÄ±na avukatlar yanÄ±t verdi. 10 Ekim Ankara KatliamÄ± DavasÄ± Avukat Komisyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama ile kararÄ±n “Hukuk garabeti” olduÄŸu belirtilerek, “103 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, yüzlerce insanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ± katliamÄ±n hemen arkasÄ±ndan verilmiÅŸ olan kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±, 8 ay boyunca dosyayÄ± incelememize engel olmuÅŸ ve dolayÄ±sÄ±yla soruÅŸturmanÄ±n kapalÄ± kapÄ±lar arkasÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na neden olmuÅŸtur” açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

KOVUÅžTURMANIN BAÅžLAMASIYLA BÄ°R KISIM DELÄ°LERÄ°N HÄ°Ç TOPLANMADIÄžI GÖRÜLDÜ

SoruÅŸturmanÄ±n 2016 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±na kadar devam ettiÄŸini belirten Avukat Komisyonu, “SoruÅŸturma boyunca savcÄ±lÄ±k makamÄ± delilleri toplamadÄ±ÄŸÄ± gibi bir kÄ±sÄ±m delillerin yok olmasÄ±na neden olmuÅŸtur. KovuÅŸturmanÄ±n baÅŸlamasÄ± ile anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ki, SavcÄ±lÄ±k delillerin bir kÄ±smÄ±nÄ± hiç incelememiÅŸ, kimliÄŸi tespit edilebilecek kiÅŸileri tespit etmemiÅŸ, katliamla direkt baÄŸÄ± olabilecek kiÅŸileri görmezden gelmiÅŸ ve nihayetinde yargÄ±lama sonucunda baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± hatalÄ± bir hale dönüÅŸen bir iddianame yazmÄ±ÅŸtÄ±r. Tam da bu nedenle, yargÄ±lamanÄ±n devam ettiÄŸi süre boyunca biz dosya avukatlarÄ± tarafÄ±ndan delillerin toplanmasÄ± durumu söz konusu olmuÅŸtur” dedi.

8 AY BOYUNCA TOPLANMAYAN DELÄ°LLERE BÄ°R DAHA ULAÅžILAMADI

Aradan geçen 8 aylÄ±k süreçte toplanmayan delillerin bir kÄ±smÄ±na bir daha eriÅŸimin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Komisyon, buna iliÅŸkin örnekleri ÅŸu ÅŸekilde sÄ±raladÄ±; “Katliam planlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n Gaziantep’te buluÅŸtuklarÄ± yerler, hücre evleri ve mühimmat gizledikleri depolarÄ±n civarlarÄ±ndaki MOBESE ve kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n silindiÄŸi cevabÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Dosyada 'kimliÄŸinin tespit edilemediÄŸi' gerekçesiyle X ve Y olarak tanÄ±mlanan kiÅŸilere iliÅŸkin SavcÄ±lÄ±kça hiçbir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸ, yine tarafÄ±mÄ±zca bu kiÅŸilerin tespiti için iÅŸ ve iÅŸlemler yapÄ±lmak durumunda kalÄ±nmÄ±ÅŸ, ancak henüz bir sonuç alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r. SoruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda sanÄ±klarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± telefonlar üzerinden yapÄ±lan HTS analizlerinin olayÄ± aydÄ±nlatmaya dönük olmadÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸ, ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir inceleme kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda yine taleplerimizle katliamdan iki yÄ±l geçtikten sonra yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

KISITLILIK KARARINDA BÄ°R SALDIRI BÄ°R KATLÄ°AM DAHA GERÇEKLEÅžTÄ°

Bu süreçte firari sanÄ±klarÄ±n yakalanmasÄ± konusunda hiçbir çalÄ±ÅŸma yürütülmediÄŸini belirten Komisyon, bunun sonucunda soruÅŸturma devam ederken “DosyanÄ±n en önemli sanÄ±klarÄ±ndan biri Yunus Durmaz’Ä±n talimatÄ±yla 1 MayÄ±s 2016 günü Gaziantep Emniyet MüdürlüÄŸü’ne saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸebilmiÅŸtir. Öte yandan aynÄ± dönemde yakalanmamÄ±ÅŸ baÅŸka bir sanÄ±k olan Mehmet Kadir Cebael de 2016 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda Gaziantep’te kÄ±na gecesine yapÄ±lan katliamÄ± planlamÄ±ÅŸtÄ±r. Nihayetinde, dosyanÄ±n eriÅŸebilir olduÄŸu andan itibaren fark edilmiÅŸtir ki; katliamÄ±n aydÄ±nlanmasÄ± için gerçek bir soruÅŸturma yapÄ±lmamÄ±ÅŸ bilakis dosyanÄ±n karanlÄ±kta kalmasÄ±na çabalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Tüm bu tablo nedeniyle tarafÄ±mÄ±zdan soruÅŸturma savcÄ±larÄ± hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulmuÅŸ olduÄŸunu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandÄ±.

KARAR ADALET MEKANÄ°ZMASI AÇISINDAN VAHÄ°MDÄ°R

AYM'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan soruÅŸturmaya yönelik olmasÄ±na karÅŸÄ±n “Dava açÄ±ldÄ±ktan sonra kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ±n kalkmasÄ± nedeniyle herhangi bir sorunun yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” gerekçe gösterdiÄŸini belirten Komisyon, kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ± ve sonuçlarÄ±nÄ±n adil yargÄ±lanma dahil pek çok Anayasal hakkÄ±n ihlal edildiÄŸi mahkemece dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Komisyon, mahkeme kararÄ±nÄ±n baÅŸvuru yapÄ±lan süreci deÄŸerlendirmediÄŸi ve soruÅŸturma sürecinin eksik incelenmesiyle oluÅŸan hukuksuzluÄŸu görmezden geldiÄŸini ifade etti. Bu nedenle kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nÄ±n da delil toplamayla geçtiÄŸini belirten Komisyon, “Bütün hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n meÅŸru hale gelmesine yol açabilecek bu karar, ülkemiz adalet mekanizmasÄ±nÄ±n geldiÄŸi nokta açÄ±sÄ±ndan da vahimdir” dedi.

'MÜCADELEMÄ°Z SONUNA KADAR DEVAM EDECEK'

AYM'nin bu kararÄ±nÄ± sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n önündeki dirençlerle birlikte deÄŸerlendirdiklerini belirten Komisyon, “Ülkenin en büyük katliamÄ±nda verilmiÅŸ olan kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k kararÄ±ndaki hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tespit edilmemiÅŸ olmasÄ±, adalet arayÄ±ÅŸçÄ±larÄ±nÄ±n tamamÄ± için endiÅŸe vericidir. Adalet mücadelemizin sonuna kadar devam edeceÄŸini bu vesile ile bir kez daha kamuoyuna duyurmayÄ± da borç biliriz” ifadelerini kullandÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

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