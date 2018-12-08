KESKâ€™in 23â€™Ã¼ncÃ¼ kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ Bursa, Zonguldak ve Dersimâ€™de yapÄ±lan etkinliklerle kutlandÄ±.

Kamu Emekçileri SendikasÄ± (KESK) kuruluÅŸunun 23’üncü yÄ±lÄ±nÄ± Bursa’da yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla kutladÄ±. KESK ortak salonunda yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±na KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen katÄ±ldÄ±.

“EmeÄŸe karÅŸÄ± eÅŸi görülmemiÅŸ saldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde ‘Hak verilmez mücadeleyle alÄ±nÄ±r’ ilkesini rehber edinen, kamu emekçileri mücadele tarihinin yapÄ± taÅŸÄ±, fiili meÅŸru mücadelenin açÄ±k adresi KESK 23 yaÅŸÄ±nda” diyen KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen, “KESK, sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçasÄ± olduÄŸunu bilen kamu emekçilerinin mücadele örgütüdür. KESK, bu ülkede hak verilmez alÄ±nÄ±r ÅŸiarÄ±nÄ± ilke edinenlerin yarattÄ±ÄŸÄ± fiili ve meÅŸru mücadelenin adÄ±dÄ±r. KESK, sendikal harekette kadÄ±nlarÄ±n eÅŸitlik, özgürlük mücadelesinin yüzüdür. KESK, faÅŸizme karÅŸÄ± demokrasi, emperyalizme karÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, savaÅŸa karÅŸÄ± barÄ±ÅŸ, baskÄ±lara karÅŸÄ± özgürlük, dinci gericiliÄŸe karÅŸÄ± laiklik, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ve ÅŸovenizme karÅŸÄ± emeÄŸin birliÄŸi ve halklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi için mücadele eden kamu emekçilerinin sesidir” dedi.

BU KARANLIK BULUT KENDÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN DAÄžILMAYACAK

“KESK tarihi kul anlayÄ±ÅŸÄ±ndan örgütlü topluma giden yolu açma ve geleceÄŸe taÅŸÄ±ma hedefinin tarihidir” diyerek sözlerine devam eden Gezen, “Onlarca yÄ±ldÄ±r sürdürdüÄŸümüz mücadelemizde zorlu süreçlerden, çetin sÄ±navlardan geçtik. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini demokrasi mücadelesinin ayrÄ±lmaz bir parçasÄ± olarak gören bizler her zaman emek ve demokrasi düÅŸmanlarÄ±nÄ±n hedefinde olduk. OHAL koÅŸullarÄ±nda resmi kuruluÅŸunu yapan KESK, bugün OHAL’den daha aÄŸÄ±r koÅŸullarda bir kez daha saldÄ±rÄ±larÄ±n odaÄŸÄ±nda. Bir kez daha açÄ±ÄŸa almalarla, ihraçlarla, sürgünlerle, baskÄ± ve ÅŸiddet politikalarÄ± ile emek ve demokrasi mücadelemizi bastÄ±racaklarÄ±nÄ± sananlarÄ±n hedefindeyiz. Elbette emeÄŸin, barÄ±ÅŸÄ±n, kardeÅŸliÄŸin dünyasÄ±nÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±racak mücadeleyi yükseltmeden bu karanlÄ±k bulutlar kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmayacak. Bugün bizim için sadece bir kutlama günü deÄŸil, mücadeleyi yükseltme günüdür. Bunun için emeÄŸi ile geçinen, krizden etkilenen, sosyal ölümü dayatan baskÄ±lara tepki duyan, birlikte ve ortak mücadeleye inanan tüm kesimleri; 9 AralÄ±k’ta Samsun’da, 15 AralÄ±k’ta Adana’da, 16 AralÄ±k’ta DiyarbakÄ±r’da ve 22 AralÄ±k’ta Ä°stanbul’da “Krizin Bedelini Emekçiler DeÄŸil Krizi Yaratanlar Ödesin” anlayÄ±ÅŸÄ±yla ve “YoksullaÅŸmaya, Ä°ÅŸsizliÄŸe GüvencesizliÄŸe KarÅŸÄ± Birlikte Mücadeleye” ÅŸiarÄ±yla yapacaÄŸÄ±mÄ±z bölge mitinglerine katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. 23. yaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kutlarken; emekleriyle, ödedikleri bedellerle bizlere bu onurlu tarihi bÄ±rakan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± saygÄ±yla anÄ±yoruz. HaklÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n mücadelesi ile dolu bu onurlu tarihe yeni sayfalar ekleyeceÄŸimizden kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n. Bugünden yarÄ±na umudu ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceÄŸiz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

KESK’Ä°N KURULUÅž YIL DÖNÜMÜNDE ZONGULDAK’TA DAYANIÅžMA KAHVALTISI

KESK Zonguldak Åžubeler Platformu, KESK'in 23. kuruluÅŸ yÄ±ldönümünü nedeniyle dayanÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ± düzenledi.

TMMOB Maden Mühendisleri OdasÄ±’nda düzenlenen ve yoÄŸun bir katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu dayanÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ±na Zonguldak Belediye BaÅŸkanÄ± Muharrem Akdemir, GMÄ°S Genel BaÅŸkanÄ± Ahmet Demirci, TMMOB Maden Mühendisleri OdasÄ± Zonguldak Åžube BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KaymakçÄ±, CHP, Emek Partisi, ÖDP, ADD, Kilimli Halkevi BaÅŸkan ve yöneticileri ile KESK’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n yönetici ve üyeleri katÄ±ldÄ±. Elde edilen gelirin tamamÄ± hukuksuzca ihraç edilen KESK üyeleriyle dayanÄ±ÅŸmak amacÄ±yla KESK'e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n genel merkez hesaplarÄ±na gönderilecek.

KESK Zonguldak Åžubeler Platformu dönem sözcüsü Hayri AnÄ±l Çetin, kamu emekçilerinin mücadele örgütü KESK'in 23. kuruluÅŸ yÄ±lÄ±nda yoksullaÅŸmaya, iÅŸsizliÄŸe, güvencesizliÄŸe karÅŸÄ± mücadeleyi kararlÄ±lÄ±kla sürdüklerini söyledi.

FotoÄŸraf: Evrensel

KESK’Ä°N 23. KURULUÅž YILDÖNÜMÜ DERSÄ°M’DE BASIN AÇIKLAMASI

KESK Dersim Åžubeler Platformu, sendikanÄ±n kuruluÅŸunun 23. YÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. YapÄ±lan açÄ±klamada saldÄ±rÄ±larÄ±n artÄ±ÄŸÄ± dönemde mücadelenin yükseltilmesi gerektiÄŸi vurgulanÄ±rken, KESK’in düzenlediÄŸi bölge mitinglerine katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

‘GÜN MÜCADELEYÄ° YÜKSELTME GÜNÜDÜR’

AçÄ±klamayÄ± yapan TÜM BEL–SEN ÅŸube baÅŸkanÄ± Mazlum DoÄŸan yaptÄ±. DoÄŸan, “Demokrasi, barÄ±ÅŸ ve özgürlük isteyenlerin önündeki engellerin hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar arttÄ±ÄŸÄ± bugün bizim için sadece bir kutlama günü deÄŸil, mücadeleyi yükseltme günüdür” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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