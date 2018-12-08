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Ä°talyaâ€™dan Facebookâ€™a 10 milyon avroluk ceza
Ä°talya Rekabet Kurulu, Facebookâ€™a kullanÄ±cÄ±larÄ±n kiÅŸisel bilgilerini ticari amaÃ§la yasa dÄ±ÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 10 milyon avro para cezasÄ± verdi.
Ä°talya Rekabet Kurulu, ABD’li sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook’a kullanÄ±cÄ±larÄ±n kiÅŸisel bilgilerini ticari amaçla yasa dÄ±ÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 10 milyon avro para cezasÄ± verdi.
Rekabet Kurulundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kullanÄ±cÄ±larÄ±n kiÅŸisel bilgilerini ticari amaçla yasa dÄ±ÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Facebook’a 10 milyon avro para cezasÄ± verildiÄŸi belirtildi.
Facebook’un tüketici yasasÄ±nÄ±n 21. ve 22. maddelerini ihlal ettiÄŸi, kullanÄ±cÄ±larÄ± hemen haberdar etmeden ticari amaçlÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Rekabet Kurulunun Facebook’un kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bilgilerine karÅŸÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan siber bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunda otomatik uyarÄ± sisteminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)
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