Ä°talyaâ€™dan Facebookâ€™a 10 milyon avroluk ceza

FotoÄŸraf: Pixabay

Ä°talyaâ€™dan Facebookâ€™a 10 milyon avroluk ceza

    • 08 AralÄ±k 2018 16:33

    Ä°talya Rekabet Kurulu, Facebookâ€™a kullanÄ±cÄ±larÄ±n kiÅŸisel bilgilerini ticari amaÃ§la yasa dÄ±ÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 10 milyon avro para cezasÄ± verdi.

    Ä°talya Rekabet Kurulu, ABD’li sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook’a kullanÄ±cÄ±larÄ±n kiÅŸisel bilgilerini ticari amaçla yasa dÄ±ÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 10 milyon avro para cezasÄ± verdi.

    Rekabet Kurulundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, kullanÄ±cÄ±larÄ±n kiÅŸisel bilgilerini ticari amaçla yasa dÄ±ÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Facebook’a 10 milyon avro para cezasÄ± verildiÄŸi belirtildi.

    Facebook’un tüketici yasasÄ±nÄ±n 21. ve 22. maddelerini ihlal ettiÄŸi, kullanÄ±cÄ±larÄ± hemen haberdar etmeden ticari amaçlÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

    Rekabet Kurulunun Facebook’un kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bilgilerine karÅŸÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan siber bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunda otomatik uyarÄ± sisteminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

    Facebookâ€™a trilyonlarca dolar ceza yolda

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