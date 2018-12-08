%100 mÃ¼cadele-Ä°sveÃ§ tarihi sergisinde iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ± mÃ¼cadelesi yok

Ä°sveÃ§'te '% 100 MÃ¼cadele-Ä°sveÃ§ Tarihi' sergisi iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mÃ¼cadelesine yer vermedi.

Ä°sveç’te bir grup sanatçÄ± bir çok hakkÄ±n mücadeleler sonucu elde edildiÄŸine dikkat çekmek için “% 100 Mücadele-Ä°sveç Tarihi” adlÄ± sergi düzenledi. Ä°sveç’in bir çok ÅŸehrini dolaÅŸan sergi Stockholm’deki Tarih Müzesi’nde sergileniyor.

SanatçÄ±lar, sergide kendileri ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek için mücadele eden insanlarÄ±, fonksiyonel yetenek, cinsel yönelim, inanç, cinsiyet, sÄ±nÄ±f ve kökenlerinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. CanlÄ±larÄ±n ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, ÅŸiddet veya tehdide maruz bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemeyeceÄŸini vurgulayan sanatçÄ±lar, Tarih Müzesi’nde sergiyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak her çarÅŸamba günü temel insan haklarÄ± konulardan birinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± seminer veya konferanslar düzenleniyor.

Sergide Samiler, kürtaj hakkÄ±, LGBTÄ° bireylerin haklarÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gibi konular 22 pano olarak ayrÄ± ayrÄ± düzenlenmiÅŸ. Salona yerleÅŸtirilen televizyonlarda da her konuya uygun filmler gösteriliyor.

Ä°ÅžÇÄ° SINIFININ MÜCADELESÄ° GÄ°ZLENÄ°YOR

Sergi olumlu ve olumsuz pek çok eleÅŸtiriler aldÄ±. Svenska Dagbladet gazetesinin yazarlarÄ±ndan Ola Wong, sergi için ‘Sosyal demokratlarÄ±n köklerinden nasÄ±l koptuklarÄ±nÄ± gösteren gönülsüz bir ders olduÄŸu” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Sol liberal sanatçÄ±larÄ±n normlara yönelik bir söylem geliÅŸtirirken iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesini gizledikleri ve mücadeleyi bireylerin ve kahramanlarÄ±n egemenlere karÅŸÄ± sürdürdükleri dinselvari bir mücadeleye dönüÅŸtürdükleri eleÅŸtirisinde bulundu.

Dagens Arena adlÄ± dergide yayÄ±mlanan makalesinde Alicia Hermansson, Ä°ÅŸçi Hareketi ArÅŸivi’nin sergiyi düzenleyen kurumlar arasÄ±nda yer almasÄ±na raÄŸmen Ä°sveç tarihinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sergide iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesine yer verilmemesini eleÅŸtirdikten sonra ÅŸunlarÄ± kaydetti.

“Oy kullanma hakkÄ±na dikkat çekiliyor. Ama hiç bir yerde örgütlenme özgürlüÄŸü, toplu sözleÅŸme hakkÄ± ve iÅŸ koÅŸullarÄ± için verilen mücadele yok. Sergide resim ve isimleri yer alan 24 kiÅŸiden hiç birisinin iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±yla iliÅŸkisi yok ama buna karÅŸÄ±n iÅŸaret dili için mücadele eden 3 kiÅŸinin resimlerine yer verilmiÅŸ.”

Ä°ÅŸçi Hareketi ArÅŸivi Åžefi Mikael Eivergard, bu sergide iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n merkezde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve amaçlarÄ±nÄ±n tüm Ä°sveç tarihini anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek eleÅŸtirileri yanÄ±tlÄ±yor. Kürtaj yasaÄŸÄ± ve zorla kÄ±sÄ±rlaÅŸmalardan en fazla kadÄ±n iÅŸçileri etkilendiÄŸini belirterek serginin sÄ±nÄ±f perspektifiyle hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

Tarih Müzesi Åžefi Katherine Hauptman da, serginin “partilerin politikalarÄ±nÄ± deÄŸil insanlarÄ±n haklarÄ±nÄ±” konu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledikten sonra “Biz eylemleriyle toplumu deÄŸiÅŸtiren ve Ä°sveç’i demokratikleÅŸtiren bireyleri anlattÄ±k” diyor.

‘DÄ°ÄžER KESÄ°MLERÄ°N MÜCADELESÄ°NDEN KOPARILIYOR’

Stockholm-Södertörn Yüksek Okulu Tarih Ens-titüsü Müdürü Doçent Hokan Blomqvist, Evrensel’in sergiyle ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Sergiyi eksik ama olumlu bulduÄŸunu söyleyen Blomqvist, sergide iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n örgütlenme ve mücadelesine yer verilmemesinin büyük bir eksiklik olduÄŸunu, bu yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±yla diÄŸer kesimlerin mücadelelerinin bir birinden koparÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Sergiyi düzenleyen sanatçÄ±lardan bazÄ±larÄ± ve Ä°ÅŸçi Hareketi ArÅŸivi BaÅŸkanÄ± ile konuÅŸtuÄŸunu belirten Blomqvist, “KadÄ±n iÅŸçilerin, Samilerin ve LGBTÄ° bireylerin sÄ±nÄ±flÄ± toplumun kürtaj yasaklamalarÄ±ndan ve zorla kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ±ndan en fazla zarar gördükleri doÄŸru. Ama bu iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesinin ve günümüzdeki kazanÄ±mlarÄ±n iÅŸçilerin verdikleri mücadele sonucu elde edilmelerinin gösterilmesinin önünde engel oluÅŸturmuyor” dedi.

‘ÇOCUKLAR ZÄ°YARET ETTÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N Ä°ÅžÇÄ° SINIFININ MÜCADELESÄ°NE YER VERMEDÄ°K’

Tarih Müzesi Müdürünün okul öÄŸrencileri ziyaret ettiÄŸi için iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesine yer vermedikleri açÄ±klamasÄ±nÄ± üzücü bulduÄŸunu söyleyen Blomqvist, “Tam tersine okulda okuyan öÄŸrencilerin bunlarÄ± bilmeleri gerekiyor. Günümüzde öÄŸrenciler iklim, Samiler, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, kürtaj ve LGBTÄ° bireyler hakkÄ±nda çok ÅŸey biliyor. Ama Ä°sveç’te iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n örgütlenmesi ve mücadelesi hakkÄ±nda neredeyse çoÄŸunluÄŸu bir ÅŸey bilmiyor. Bundan dolayÄ± iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± hareketi sergide aÄŸÄ±rlÄ±kta olmalÄ±ydÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Blomqvist, sergide iÅŸçilerin mücadelesine yer verilmemesinin gerçek nedeninin ne olduÄŸu sorusunu “Bilmem söylemek doÄŸru mu, ama ben sponsorlar arasÄ±nda kumar oynatan bir ÅŸirket olduÄŸu için iÅŸçilerin mücadelelerinin sergide yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Sponsorlar arasÄ±nda böylesi kuruluÅŸlarÄ±n olmasÄ± doÄŸal olarak serginin içeriÄŸini de etkiliyor” diyerek yanÄ±tladÄ±. (DIÅž HABERLER)

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