Prof. Dr. EmiroÄŸlu, Ã¼niversitedeki gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±

Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu, Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Mevlana Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±.

Ä°zmir'in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen etkinlikte “KÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n 15 yaÅŸÄ±nda evlenebileceÄŸi, adet gören kÄ±zlarÄ±n hasta olduÄŸu ve tedavi edilmesi gerektiÄŸi, devrimcilerin de hayvan olduÄŸu” yönünde beyanlarda bulunmasÄ± üzerine tepki çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mevlana Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu, rektörlük tarafÄ±ndan görevden alÄ±ndÄ±.

'KONUNUN GELDÄ°ÄžÄ° NOKTA ÜNÄ°VERSÄ°TENÄ°N KURUMSAL KÄ°MLÄ°ÄžÄ°NE ZARAR VERÄ°R BOYUTA VARDIÄžINDAN…'

Güzelbahçe MüftülüÄŸü tarafÄ±ndan, Mevlid-i Nebi HaftasÄ± etkinlikleri adÄ± altÄ±nda 22 KasÄ±m PerÅŸembe günü Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Peygamberimiz ve Gençlik' adlÄ± konferansa katÄ±lan Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nda yer verdiÄŸi ifadeler nedeniyle görevinden alÄ±ndÄ±. Prof. Dr. EmiroÄŸlu'nun "KÄ±zlar âdet olur, âdet olmak bir hastalÄ±ktÄ±r ve mutlaka tedavi olmalarÄ± gerekir. 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar evlenebilir. KÄ±zlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar. LGBTÄ° masum gibi gösteriliyor, tedavi olmalarÄ± lazÄ±m. Laiklik en büyük tehlikedir" gibi ifadeleri kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunulmuÅŸtu. Konunun basÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEÜ RektörlüÄŸü bir açÄ±klama yaptÄ±.

AçÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Sosyal paylaÅŸÄ±m siteleri üzerinden baÅŸlayan protestolar, Türkiye'nin çeÅŸitli illerinde yapÄ±lan gösterileri beraberinde getirmiÅŸ, bu esnada Prof. Dr. EmiroÄŸlu'nun oda kapÄ±sÄ±na ve dÄ±ÅŸ duvarlarÄ±na eleÅŸtirel yazÄ±lar ve notlar bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu gösterilerin de basÄ±nda geniÅŸ yer bulmasÄ±yla birlikte ulusal çapta bir tepki oluÅŸmuÅŸ ve üniversitemize çok sayÄ±da yazÄ±lÄ± dilekçe ve sözlü ÅŸikayet ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Konunun geldiÄŸi nokta üniversitemizin kurumsal kimliÄŸine zarar verir boyuta vardÄ±ÄŸÄ±ndan, mevzuat çerçevesinde üniversitemiz içerisinde de bir inceleme ve soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu, hem hukuki sürecin selameti hem de kurumsal faaliyetlerin kesintiye uÄŸramamasÄ± için merkez müdürlüÄŸü görevinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. HakkÄ±nda çok sayÄ±da yazÄ±lÄ± dilekçe ve geçmiÅŸ ders anlatÄ±mlarÄ±yla ilgili sözlü ÅŸikayetler bulunan Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu ile ilgili kamuoyu tepkileri ve farklÄ± illerde yapÄ±lan gösteriler karÅŸÄ±sÄ±nda kayÄ±tsÄ±z kalÄ±nmasÄ± söz konusu deÄŸildir. Bu noktada üniversitemiz, gereken her türlü tedbiri almaktan ve gerekli adÄ±mlarÄ± atmaktan geri durmayacaktÄ±r."

EMÄ°ROÄžLU: NEREDE NEYÄ° NASIL KONUÅžACAÄžIMI BÄ°LÄ°YORUM

Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu, daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "KayÄ±tlarÄ±m var, öyle konuÅŸmadÄ±m. Nerede, neyi, nasÄ±l konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ± biliyorum. Tamamen düzmece. Bunu söyleyenlerin amacÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu bilmiyorum. KiÅŸileri mi yÄ±pratmak istiyorlar, kurumlarÄ± mÄ± yÄ±pratmak istiyorlar, bilemiyorum. Zaten kaymakamlÄ±k da inceledi ve uydurma olduÄŸunu gördü" demiÅŸti.

Söz konusu ifadelerin hiçbirini kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Prof. Dr. EmiroÄŸlu, "Ben böyle ifadeler kullanmadÄ±m. Bir ilim adamÄ± böyle kaba saba ifadeler kullanÄ±r mÄ±? Ne iÅŸim var benim çocuÄŸun âdeti ile? Hijyenik ÅŸartlardan bahsettim. Çocuk ve ergenlik psikolojisinden bahsettim. Pozitif etkilerden bahsettim ama bunun dÄ±ÅŸÄ±ndakiler düzmece. CÄ±mbÄ±zla bile çekilmemiÅŸ. Ä°nandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

CHP'li BAYIR KONUYU MECLÄ°S'E TAÅžIDI

CHP Ä°zmir Milletvekili Tacettin BayÄ±r da, Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu'nun söylediÄŸi iddia edilen sözlerle ilgili Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk'un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi verdi.

ÖÄŸrenci velilerine haber verilmeden ve onayÄ± alÄ±nmadan öÄŸrencilerin okullardan alÄ±nÄ±p etkinliÄŸe götürüldüÄŸünü belirten BayÄ±r, soru önergesinde; “KÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n 15 yaÅŸÄ±nda evlenebileceÄŸi, adet gören kÄ±zlarÄ±n hasta olduÄŸu ve tedavi edilmesi gerektiÄŸi, devrimcilerin de hayvan olduÄŸu” yönünde sözler söylendiÄŸi iddialarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Bakan Selçuk’a "Müftülük eÄŸitimine götürülen öÄŸrencilerin ailelerinden yazÄ±lÄ± izin alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?” diye sordu.

BayÄ±r ayrÄ±ca Bakan Selçuk’un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

“â– Ders saatleri içinde konferans yapÄ±lmasÄ± uygun mudur?

â– Söz konusu konferansÄ±n içeriÄŸi okul yönetimi tarafÄ±ndan kontrol edilmiÅŸ midir?

â– ÇocuklarÄ±n eÄŸitimle hiçbir ilgisi olmayan, söylemler içeren konferanslarda psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸü de göz önüne alÄ±nÄ±rsa, bundan sonra düzenlenecek konferanslarda, benzeri olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için bir önlem almayÄ± düÅŸünüyor musunuz? AldÄ±ysanÄ±z bunlarÄ± kamuoyu ile paylaÅŸacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

â– ÖÄŸrenci ailelerinden izin alÄ±nmadan, zorla konferansa götürülmesiyle ilgili, konferansÄ± düzenleyen sorumlular hakkÄ±nda bir soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? AçÄ±lmadÄ±ysa, soruÅŸturma açmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?” (HABER MERKEZÄ°)

Prof. Dr. EmiroÄŸlu: Adet hastalÄ±ktÄ±r, 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar evlenebilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 19:22

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