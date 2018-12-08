EmiroÄŸlu'nun '15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar evlenebilir' sÃ¶zleri Mecliste

Ä°brahim EmiroÄŸlu'nun ortaokul ve lise Ã¶ÄŸrencileri karÅŸÄ±sÄ±nda dile getirdiÄŸi '15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z evlenebilir' benzeri sÃ¶zleri, Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±ndÄ±.

Ä°zmir Güzelbahçe MüftülüÄŸü tarafÄ±ndan, ‘Mevlid-i Nebi HaftasÄ±’ etkinlikleri adÄ± altÄ±nda, 22 KasÄ±m’da Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezinde yapÄ±lan etkinlikte, 9 Eylül Üniversitesi MantÄ±k Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu'nun dile getirdiÄŸi skandal sözler Meclis gündemine taÅŸÄ±ndÄ±.

CHP Ä°zmir Milletvekili Tacettin BayÄ±r, ortaokul ve liselerden getirilen öÄŸrencilere, “KÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n 15 yaÅŸÄ±nda evlenebileceÄŸi, adet gören kÄ±zlarÄ±n hasta olduÄŸu ve tedavi edilmesi gerektiÄŸi, devrimcilerin de hayvan olduÄŸu” yönünde sözler söylenmesine iliÅŸkin Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi verdi.

VELÄ°LERÄ°N ONAYI ALINMAMIÅž

ÖÄŸrenci velilerine haber verilmeden ve onayÄ± alÄ±nmadan öÄŸrencilerin okullardan alÄ±nÄ±p etkinliÄŸe götürüldüÄŸünü belirten BayÄ±r, soru önergesinde; “KÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n 15 yaÅŸÄ±nda evlenebileceÄŸi, adet gören kÄ±zlarÄ±n hasta olduÄŸu ve tedavi edilmesi gerektiÄŸi, devrimcilerin de hayvan olduÄŸu” yönünde sözler söylendiÄŸi iddialarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Bakan Selçuk’a "Müftülük eÄŸitimine götürülen öÄŸrencilerin ailelerinden yazÄ±lÄ± izin alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?” diye sordu.

BayÄ±r ayrÄ±ca Bakan Selçuk’un yanÄ±tlamasÄ± istemiyle ÅŸu sorularÄ± yöneltti:

“â– Ders saatleri içinde konferans yapÄ±lmasÄ± uygun mudur?

â– Söz konusu konferansÄ±n içeriÄŸi okul yönetimi tarafÄ±ndan kontrol edilmiÅŸ midir?

â– ÇocuklarÄ±n eÄŸitimle hiçbir ilgisi olmayan, söylemler içeren konferanslarda psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸü de göz önüne alÄ±nÄ±rsa, bundan sonra düzenlenecek konferanslarda, benzeri olaylarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için bir önlem almayÄ± düÅŸünüyor musunuz? AldÄ±ysanÄ±z bunlarÄ± kamuoyu ile paylaÅŸacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

â– ÖÄŸrenci ailelerinden izin alÄ±nmadan, zorla konferansa götürülmesiyle ilgili, konferansÄ± düzenleyen sorumlular hakkÄ±nda bir soruÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? AçÄ±lmadÄ±ysa, soruÅŸturma açmayÄ± düÅŸünüyor musunuz?” (HABER MERKEZÄ°)

Prof. Dr. EmiroÄŸlu: Adet hastalÄ±ktÄ±r, 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar evlenebilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 16:27

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