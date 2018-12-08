Bursa NilÃ¼ferâ€™de atÄ±k kirliliÄŸi yaratanlara tepki

NilÃ¼fer Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bozbey, Ã§evreyi kirleten kiÅŸi ve kurumlarÄ±, sosyal medya ve basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kamuoyuna duyuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bursa’nÄ±n Nilüfer ilçesinde özellikle kÄ±rsal alanlara, atÄ±lan atÄ±klar Nilüfer Belediyesini harekete geçirdi. Nilüfer Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Bozbey, sorumsuzca çevreyi kirleten kiÅŸi ve kurumlarÄ± kamuoyuna duyuracaklarÄ±nÄ± belirterek “Bu konudaki mücadele için bütün ilgili kurumlarÄ± göreve davet ediyorum” dedi.

DaÄŸyenice ve Demirci Mahallesi arasÄ±ndaki alanda yapÄ±lan incelemelerde, tarÄ±m alanlarÄ± arasÄ±na atÄ±lan atÄ±klar tespit edildi. Tehlikeli atÄ±klarÄ±n tarlalarÄ±n bulunduÄŸu, hayvanlarÄ±n otladÄ±ÄŸÄ± alanlara dökülerek hem çevrenin kirletildiÄŸini hem de buralarda yaÅŸayanlarÄ±n hayatÄ±nÄ±n tehlikeye atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Bozbey “Buralardan ola ki birileri bir ÅŸeyler aldÄ± ve çocuklarÄ±nÄ±za ulaÅŸtÄ±rdÄ±. ÇocuklarÄ±nÄ±z bu atÄ±klardan dolayÄ± zehirlendi. Belki sizin veya atanÄ±n çocuÄŸu zehirlenecek farkÄ±nda mÄ±sÄ±nÄ±z?” diye konuÅŸtu.

Belediye olarak özellikle vatandaÅŸlarÄ±n evlerindeki tadilat atÄ±klarÄ±nÄ± ücretsiz olarak toplayarak AtÄ±k Bertaraf Tesisine naklettiklerini ifade eden Bozbey “Biz bütün fabrikalarÄ± uyarÄ±yoruz. Lütfen atÄ±klarÄ± gönderdiÄŸiniz yüklenicileri denetleyin. Çöp deponi sahasÄ±ndan fotoÄŸraflayarak size o belgeyi sunmadÄ±ÄŸÄ± müddetçe, o atÄ±k bilin ki bu tür yerlere dökülmeye devam ediyor. Bu konuda hassasiyet ve çevre duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bekliyoruz” dedi.

AÄžIR CEZALAR VERÄ°LMELÄ°

AtÄ±klarÄ±nÄ±, Bursa BüyükÅŸehir Belediyesine ait AtÄ±k Bertaraf Tesisine ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bÄ±rakmak yerine ücret ödememek için doÄŸaya atanlarÄ±n aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak bu tür yerlerde atÄ±lan atÄ±klarÄ±n arasÄ±nda bulduÄŸumuz her türlü belgeyi firma gözetmeden kamuoyuna, sosyal medya ve basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyuracaÄŸÄ±z. BaÅŸka türlü bunun üstesinden gelemeyeceÄŸiz. Bu konuda ilgili bütün kurumlarÄ± da göreve davet ediyorum” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Bursa/EVRENSEL)

KayapalÄ±lar Ã§Ã¶p tesisine karÅŸÄ± BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 16:15

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