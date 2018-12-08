Ä°zmirâ€™de iÅŸÃ§iler asgari Ã¼cret talepleri iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kacak

Ä°zmir'de Genel-Ä°ÅŸ 7 Noâ€™lu Åžube Temsilciler Kurulu asgari Ã¼cret talepleri iÃ§in 12 AralÄ±k'ta eylem kararÄ± aldÄ±.

Nuray ÖZTÜRK

Ä°zmir

Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžube Temsilciler Kurulundan ‘Ä°nsanca yaÅŸama yetecek asgari ücret için eylem kararÄ±’ çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸçiler, 12 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü saat 17.00’de asgari ücretin en az 2 bin 800 TL’ye yükseltilmesi ve vergiden muaf tutulmasÄ± için sokaÄŸa inecek

Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesinde örgütlü Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžube, kÄ±sa bir süre önce tamamlanan temsilci seçimlerinin ardÄ±ndan temsilciler kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi. Krize karÅŸÄ± mücadele, belediyede süren toplu iÅŸ sözleÅŸmesi görüÅŸmeleri ve asgari ücret konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci kez toplanacaÄŸÄ± 13 AralÄ±k’tan bir gün önce (12 AralÄ±k ÇarÅŸamba) Bornova Cumhuriyet MeydanÄ±’nda kitlesel basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapma kararÄ± alÄ±ndÄ±. Asgari ücretin bir fedakarlÄ±k ücreti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÅŸube yönetimi ve temsilciler, “yaÅŸanabilir bir ücret” talebiyle alanda olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Karar toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na duyuruldu. Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal KöroÄŸlu, Åžube Sekreteri Özgür Genç ve yönetim kurulu üyelerinin de hazÄ±r bulunduÄŸu toplantÄ±da açÄ±klamayÄ± temsilciler kurulu adÄ±na Bornova Belediyesi Sosyal YardÄ±m Ä°ÅŸleri BaÅŸtemsilcisi Ahmet Ozan Übeyli yaptÄ±. Übeyli, net asgari ücretin tutarÄ± konusunda kamuoyunun yanÄ±ltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, asgari ücret içerisinde vergi iadesi yerine geçen asgari geçim indirimi (AGÄ°) ödemesi de olduÄŸuna dikkat çekti. AGÄ°’nin iÅŸveren tarafÄ±ndan ödenmediÄŸini ve ücret yerine geçemeyeceÄŸini ifade eden Übeyli, “Asgari ücret iÅŸveren tarafÄ±ndan iÅŸçiye ödenen ücrettir. AGÄ° ise devlet tarafÄ±ndan saÄŸlanan destektir. 2018 itibariyle asgari ücret aslÄ±nda 1603 TL deÄŸil 1451 TL’dir” dedi.

Übeyli, asgari ücret hesabÄ±nda uluslararasÄ± standartlara uyulmasÄ±, iÅŸçinin ailesinin de dikkate alÄ±nmasÄ±, 171 sayÄ±lÄ± ILO(UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü) sözleÅŸmesinin onaylanmasÄ±, bütün iÅŸçi temsilcilerinin görüÅŸmelere katÄ±lmasÄ± ve uyuÅŸmazlÄ±k halinde toplu eylem hakkÄ±nÄ± da içermesi, asgari ücretin tümüyle vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ±, bir geçim ücreti olabilmesi ve iÅŸçilerin krize karÅŸÄ± korunabilmesi için en az net 2 bin 800 TL’ye yükseltilmesi gibi DÄ°SK’in taleplerini sÄ±ralayarak, bu talepleri dile getirmek için 12 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü saat 17.00’de Bornova Cumhuriyet MeydanÄ±’nda olacaklarÄ±nÄ± söyledi. Übeyli son olarak tüm halka eyleme katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Asgari ücreti konuÅŸuyoruz Herkese AçÄ±k Grup · Gruba KatÄ±l Bu grupta, asgari ücretin ne kadar olmasÄ±, daha da önemlisi, nasÄ±l belirlenmesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’daki asg...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 16:11

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