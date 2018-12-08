Asgari Ãœcret Tespit Komisyonuna katÄ±lan iÅŸÃ§i: Elimde 3 lira kalÄ±yor

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonuna katÄ±lan iÅŸÃ§i GÃ¼lden GÃ¶rmez kira, doÄŸalgaz faturasÄ± ve kredi taksidini Ã¶dedikten sonra elinde 3 lira kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ankara'da dün, 2019 yÄ±lÄ±nda uygulanacak asgari ücret için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katÄ±lan iÅŸçi Gülden Görmez (40), oturduÄŸu kiralÄ±k evinde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±. Ä°ki çocuk annesi Görmez, aylÄ±ÄŸÄ±ndan geriye 3 TL kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Komisyonda asgari ücretlilerin taleplerini dile getiren Gülden Görmez, Yalova Ä°stanbul Caddesi üzerinde kiralÄ±k oturduÄŸu evinde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±. Bir sürü önce eÅŸinden ayrÄ±lan 2 çocuk annesi Görmez, ailesinin geçimini güçlükle saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

1603 LÄ°RA’DAN 3 LÄ°RA KALIYOR

AldÄ±ÄŸÄ± asgari ücretten geriye sadece 3 TL kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Görmez, “15 gün önce yakmaya baÅŸladÄ±m doÄŸal gazÄ±. Bu 15 günlük bir fatura. 150 lira gelmiÅŸ. 850 lira zaten kira ödedim; 1000 lira yaptÄ±. Åžimdi kredi taksitim var, 650 lira. Onu ödeyeceÄŸim; 1650 lira yapÄ±yor. Ben yol ve yemek ücreti alÄ±yorum ama iÅŸ yerinde yemek yiyorum. ÇalÄ±ÅŸma saatinin içerisinde yemek yemek zorundayÄ±m. Para zaten oraya gidiyor. Yol parasÄ± da zaten yola gidiyor. 1603 liradan ayda elimde 3 lira kalÄ±yor. Kredi ve kiraya gidiyor para. Bu faturalarÄ± kredi kartlarÄ±mdan ödüyorum. DiÄŸer kartÄ±m müsaitse oradan çekip onun asgarisini, oradan çekip diÄŸerinin asgarisini yatÄ±rarak, böyle yürüyor. Bu krediyi de onun için çektim zaten çünkü kredi kartlarÄ±m doluydu artÄ±k dönmüyordu. Kredi çekip en azÄ±ndan biraz rahatlayayÄ±m istedim. Kriz yönetimi gibi. Ä°yi mi oldu? HayÄ±r olmadÄ±. Åžimdi 650 lira hem kredimi ödüyorum hem de kredi kartÄ±mÄ± kullanmaya devam etmek zorunda kalÄ±yorum. Bunu da orada dile getirdim” diye konuÅŸtu.

‘2 BÄ°N TL ÜSTÜ VE ENFLASYON ORANI’

Asgari ücret beklentisini de dile getiren Görmez, "O artÄ±k onlarÄ±n duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, gerçekten bizi anlayÄ±p anlamadÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ±. Ä°nÅŸallah 2 bin lira üstü ve enflasyon oranÄ±nÄ±n maaÅŸa yansÄ±masÄ±nÄ± istiyoruz. Enflasyon rakamlarÄ± çok yüksek ÅŸu an. Böyle olursa belki biraz, yine bu tabii eksik ama en azÄ±ndan nefes alabiliriz” diye konuÅŸtu. (Yalova/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 16:06

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