ErdoÄŸan: Ä°stanbul'da her yeri CHP zulmÃ¼nden kurtaralÄ±m

Üsküdar'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'İstanbul'umuzda her yeri CHP zulmünden kurtaralım' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Yerel seçimlere değinen Erdoğan, "Bu seçime biliyorsunuz Cumhur İttifakı'yla giriyoruz İstanbul'da" dedi ve ekledi: "Cumhur İttifakı ile beraber İstanbul'umuzda şu CHP zulmünden kurtaralım her yeri."

Konuşmasında Fransa'da 'Sarı Yelekliler'in eylemlerine de vurgu yapan Erdoğan, "Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. Şu andaki kapalı alanları fuar merkezi haline getiriyoruz ve yine bir pistini de oranın, uygun bir pisti de yine tekli bir iniş kalkışa çeviriyoruz.

Biz belediyeciliğin okulunu kurduk. Bu bizim işimiz. CHP anlamaz bu işlerden.

İstanbullular başta olmak üzere ülkemizin her yerinde, milletimizin tercihini 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanacağına inanıyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıktığımız o hizmet yolculuğumuzu cezaevinde, demir parmaklıklar ardında sonlandırmak istediler. Tabi onlar bizim milletimizle gönül bağımızın, hapishane duvarlarıyla engellenemeyecek kadar güçlü ve hasbi olduğunu bilmiyorlardı.

Türkiye'de gelmiş geçmiş tüm başbakanlar, tüm cumhurbaşkanları arasında en çok proje inceleyen, en çok şantiye ziyareti yapan kişi olduğuma inanıyorum. Ayakkabımıza, paçamıza bulaşan şantiye çamuru, bizim için bir kir değil, milletimize getirilen hizmetleri takibimizin bir mührüdür, bir ödülüdür.

Ülkemize hizmet için verdiğimiz her mücadele, çektiğimiz her sıkıntı, maruz kaldığımız her saldırı, bizim berat belgemizdir.

Bay Kemal Almanya'ya gittin. Yanındaki o hanım, o neyin nesiydi? O YPG paçavralarıyla Alman Parlamentosu'nda çıkıp görüntü veren kadınla senin yan yana ne işin var? Bunlar PKK'nın Almanya'daki uzantıları. Senin onlarla ne işin var ya? Peki onlarla ne konuştun? Anlat bakalım anlat.

Bu topraklarda, bu milletin değerleriyle, bu milletin kutsallarıyla oynayamayacaksınız, oynatmayacağız.

Bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanlarımızı susturtmayacağız, minarelerimizi ezansız bıraktırmayacağız.

Biz bu ülkede ordumuzda başörtülü personel var-yok meselesini mi tartışmalıyız yoksa dünyanın en iyi tankını, topunu, uçağını, gemisini, insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfeğini, füzesini, mühimmatını, radarını, motorunu nasıl üretebiliriz, onu mu tartışmalıyız.

Avrupa'da yaşananları görüyorsunuz değil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapılanlar karşısında sessiz duranlardır.

Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı be.

Ülkemizin sokaklarını ateşe ve kana boğmaya çalışanlara sessiz kalanlar, işte görüyorsunuz şimdi ne durumdalar? Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokakları karışmış durumda.

Avrupa sokaklarındaki görüntüleri endişeyle takip ediyoruz. Umarım yakında Paris sokaklarında 'Zulüm 1789'da başladı' yazıları da görmeyiz.

Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız.

Ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır.

Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerinde çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlamıştır." (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Aralık 2018 15:58

