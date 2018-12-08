ErdoÄŸan: Ä°stanbul'da her yeri CHP zulmÃ¼nden kurtaralÄ±m

ÃœskÃ¼dar'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 'Ä°stanbul'umuzda her yeri CHP zulmÃ¼nden kurtaralÄ±m' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Üsküdar'da Toplu AçÄ±lÄ±ÅŸ Töreni'ne katÄ±larak konuÅŸma yaptÄ±. Yerel seçimlere deÄŸinen ErdoÄŸan, "Bu seçime biliyorsunuz Cumhur Ä°ttifakÄ±'yla giriyoruz Ä°stanbul'da" dedi ve ekledi: "Cumhur Ä°ttifakÄ± ile beraber Ä°stanbul'umuzda ÅŸu CHP zulmünden kurtaralÄ±m her yeri."

KonuÅŸmasÄ±nda Fransa'da 'SarÄ± Yelekliler'in eylemlerine de vurgu yapan ErdoÄŸan, "Biz, hem göstericilerin yol açtÄ±ÄŸÄ± kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantÄ±sÄ±z ÅŸiddete karÅŸÄ±yÄ±z" ifadesini kullandÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

"Atatürk HavalimanÄ±'nÄ±n olduÄŸu yeri millet bahçesine çeviriyoruz. Åžu andaki kapalÄ± alanlarÄ± fuar merkezi haline getiriyoruz ve yine bir pistini de oranÄ±n, uygun bir pisti de yine tekli bir iniÅŸ kalkÄ±ÅŸa çeviriyoruz.

Biz belediyeciliÄŸin okulunu kurduk. Bu bizim iÅŸimiz. CHP anlamaz bu iÅŸlerden.

Ä°stanbullular baÅŸta olmak üzere ülkemizin her yerinde, milletimizin tercihini 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana kullanacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± olarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o hizmet yolculuÄŸumuzu cezaevinde, demir parmaklÄ±klar ardÄ±nda sonlandÄ±rmak istediler. Tabi onlar bizim milletimizle gönül baÄŸÄ±mÄ±zÄ±n, hapishane duvarlarÄ±yla engellenemeyecek kadar güçlü ve hasbi olduÄŸunu bilmiyorlardÄ±.

Türkiye'de gelmiÅŸ geçmiÅŸ tüm baÅŸbakanlar, tüm cumhurbaÅŸkanlarÄ± arasÄ±nda en çok proje inceleyen, en çok ÅŸantiye ziyareti yapan kiÅŸi olduÄŸuma inanÄ±yorum. AyakkabÄ±mÄ±za, paçamÄ±za bulaÅŸan ÅŸantiye çamuru, bizim için bir kir deÄŸil, milletimize getirilen hizmetleri takibimizin bir mührüdür, bir ödülüdür.

Ülkemize hizmet için verdiÄŸimiz her mücadele, çektiÄŸimiz her sÄ±kÄ±ntÄ±, maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her saldÄ±rÄ±, bizim berat belgemizdir.

Bay Kemal Almanya'ya gittin. YanÄ±ndaki o hanÄ±m, o neyin nesiydi? O YPG paçavralarÄ±yla Alman Parlamentosu'nda çÄ±kÄ±p görüntü veren kadÄ±nla senin yan yana ne iÅŸin var? Bunlar PKK'nÄ±n Almanya'daki uzantÄ±larÄ±. Senin onlarla ne iÅŸin var ya? Peki onlarla ne konuÅŸtun? Anlat bakalÄ±m anlat.

Bu topraklarda, bu milletin deÄŸerleriyle, bu milletin kutsallarÄ±yla oynayamayacaksÄ±nÄ±z, oynatmayacaÄŸÄ±z.

BayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± indirtmeyeceÄŸiz, ezanlarÄ±mÄ±zÄ± susturtmayacaÄŸÄ±z, minarelerimizi ezansÄ±z bÄ±raktÄ±rmayacaÄŸÄ±z.

Biz bu ülkede ordumuzda baÅŸörtülü personel var-yok meselesini mi tartÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z yoksa dünyanÄ±n en iyi tankÄ±nÄ±, topunu, uçaÄŸÄ±nÄ±, gemisini, insansÄ±z hava araçlarÄ±nÄ±, silahlÄ± insansÄ±z hava araçlarÄ±nÄ±, tüfeÄŸini, füzesini, mühimmatÄ±nÄ±, radarÄ±nÄ±, motorunu nasÄ±l üretebiliriz, onu mu tartÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z.

Avrupa'da yaÅŸananlarÄ± görüyorsunuz deÄŸil mi? 15 Temmuz'da bunlar bize yapÄ±lanlar karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz duranlardÄ±r.

Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiÄŸini söyleyenler, kendi polisleri ÅŸimdi bak neler yapÄ±yor. Bizim polisimiz insaflÄ± be.

Ülkemizin sokaklarÄ±nÄ± ateÅŸe ve kana boÄŸmaya çalÄ±ÅŸanlara sessiz kalanlar, iÅŸte görüyorsunuz ÅŸimdi ne durumdalar? Paris baÅŸta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin sokaklarÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumda.

Avrupa sokaklarÄ±ndaki görüntüleri endiÅŸeyle takip ediyoruz. UmarÄ±m yakÄ±nda Paris sokaklarÄ±nda 'Zulüm 1789'da baÅŸladÄ±' yazÄ±larÄ± da görmeyiz.

Biz, hem göstericilerin yol açtÄ±ÄŸÄ± kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantÄ±sÄ±z ÅŸiddete karÅŸÄ±yÄ±z.

Ortaya çÄ±kan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan haklarÄ± dersinden de özgürlükler dersinden de sÄ±nÄ±fta kalmÄ±ÅŸtÄ±r.

Siyasi popülizm uÄŸruna mülteci karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°slam düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahrik edenler kendi kazdÄ±klarÄ± kuyuya düÅŸmüÅŸlerdir. Üzerinde çok titredikleri güvenlik ve refah duvarlarÄ±, mülteciler veya Müslümanlar tarafÄ±ndan deÄŸil bizzat kendi vatandaÅŸlarÄ±nca sarsÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r." (Ä°stanbul/AA)

AKP, yerel seÃ§imde 6 il ve 60 ilÃ§ede MHPâ€™yi destekleyecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 15:58

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