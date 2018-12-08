350. F Oturumu: Tedavisi yapÄ±lamayan Fuat Yavuzel serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

Hasta tutuklularÄ±n durumuna dikkat Ã§ekilen 350. F Oturumu'nda tedavisi yapÄ±lamayan Fuat Yavuzel'in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talep edildi.

Hapishanelerdeki hak ihlallerine ve hasta mahpuslarÄ±n saÄŸlÄ±k durumuna dikkat çekmek amacÄ±yla 350 haftadÄ±r sürdürülen F Oturumu’nda hasta mahpus Fuat Yavuzel’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talep edildi. Öte yandan F Oturumu sonuç verdi ve geçtiÄŸimiz hafta hasta mahpuslar Ahmet Åžen ile Hakan Erbilek tahliye edildi.

Tedavi haklarÄ± gasbedilen tüm hasta mahpuslarÄ±n sesi olmak için düzenlenen F Oturumu, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde gerçekleÅŸti. 350. hafta F Oturumu’nda “Hasta mahpus Fuat Yavuzel serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” ve “Hasta mahpuslar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” pankartlarÄ± açÄ±ldÄ±. 350. haftanÄ±n basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±, Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu’ndan Mehmet Acettin okudu. Acettin, 23 yaÅŸÄ±ndaki hasta mahpus Fuat Yavuzel’in durumunu kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±.

Ä°LAÇLARI DA VERÄ°LMÄ°YOR

Acettin, ÅžanlÄ±urfa’nÄ±n Suruç ilçesinde 6 Temmuz 2017’de gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklanan ve ÅžanlÄ±urfa 2 Nolu T Tipi Hapishanesi’nde tutulan Yavuzel’in kanamaya dayalÄ± ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±: “Yavuzel 14 yaÅŸÄ±ndan beri yakalandÄ±ÄŸÄ± kronik Ä°mmün Trombositopenik (Ä°TP) rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle kanamaya dayalÄ± ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸamaktadÄ±r.” Acettin, tutuklanmadan önce kemoterapi tedavisi gördüÄŸünü ancak tutuklandÄ±ÄŸÄ±nda tedavisinin 1 ay kesintiye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyedi. Yetersiz tedavi sebebiyle hastalÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸan Yavuzel’in tedavisinin Gaziantep EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’nde devam etmesi gerektiÄŸini aktaran Acettin, “Tedavisi ÅžanlÄ±urfa’da yapÄ±lamayan Yavuzel’in hastalÄ±ÄŸÄ± gittikçe aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±. Gün içerisinde aÄŸzÄ±ndan ve burnundan kan geliyor. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± için de birçok hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±. AyrÄ±ca gözlerinde de görme kaybÄ± var. Yavuzel’in ilaçlarÄ± pahalÄ± olduÄŸu gerekçesiyle verilmiyor. En son savcÄ±lÄ±ÄŸa müracaat eden Yavuzel, ÅžanlÄ±urfa EÄŸitim Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar ise Gaziantep’e sevk edilmesi gerektiÄŸini söyledi. Yavuzel sevk edilmediÄŸi takdirde ölümle yüz yüze kalacak.” dedi.

Ä°KÄ° MAHPUS TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Acettin, “kaçma ÅŸüphesi” nedeniyle serbest bÄ±rakÄ±lmayan Yavuzel’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°HD Ä°stanbul Åžubesinden Muharrem KurÅŸun söz alarak, F Oturumu’nun sonuç verdiÄŸini ve Ahmet Åžen ile Hakan Erbilek isimli iki mahpusun tahliye edildiÄŸini söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 15:26

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