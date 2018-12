TESK: 'YÄ±lbaÅŸÄ± indirimi' diye zamlÄ± fiyattan satÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±yor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Birçok marka ve büyük mağazanın 'Yılbaşı indirimi' adı altında zamlı fiyattan satış yaptığını aktardı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni yıla 1 ay kala 'yeni yıl indirimleri' başladı. Fakat bu indirimlerin çoğu tamamen aldatmacadan ibaret. Birçok marka ve büyük mağaza, birkaç ay önceden fiyatları şişirip 'yeni yıl indirimi' diye eski fiyata indiriyor ya da normal fiyatın üzerine yapıştırdıkları indirim etiketine zamlı fiyatı yazıyorlar. Yaz, kış, sezon sonu, garaj, bayram, yılbaşı gibi yılın her ayında ve her haftasında indirim olmaz” dedi.

'İNDİRİM ETİKETİ KALDIRILINCA ASIL FİYATIN DAHA UYGUN OLDUĞU GÖRÜLÜYOR'

Vatandaşların "yeni yıl indirimlerine" karşı uyanık olması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “AVM’lerde birçok marka ve caddelerde büyük mağazalar yeni yıl indirimlerini çoktan başlattı. Bu indirimler ise vatandaşı gerçekten indirim varmış gibi tuzağa düşürecek cinsten. Öyle ki çok bilinen bazı markaların ürün etiketlerinin üzerine kırmızı indirim etiketi var. Bu kırmızı etiket kaldırıldığında ise altında asıl fiyatın daha uygun olduğu görülüyor. Yine birçok mağaza birkaç ay önceden fiyatları yükseltip, yılbaşı indirimi adı altında normal fiyattan satışa devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İndirim aldatmacasının yılın 12 ayında da devam ettiğini belirten Palandöken, "Yazın yaz indirimi, sezon sonu indirimi, kış indirimi, kış sezon sonu indirimi, bayram indirimi, garaj indirimi, yılbaşı indirimi gibi her ay, her hafta muhakkak bir indirim kampanyası düzenleniyor. Yılın her ayında ve her haftasında hatta her günüde indirim olmaz. Mevzuattaki boşlukları kullanarak vatandaşları alışverişin cazibesine sürüklüyorlar” diye konuştu.

‘GARAJ İNDİRİMLERİ SATIŞ TAKTİĞİ’

Fotoğraf: TESK

Güvenilir alışveriş için öncelikle vatandaşların piyasa kontrolü yapması ve güvendikleri esnaftan gönül rahatlığı ile alışveriş yapılmasının önemine işaret eden Palandöken, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İndirim aldatmacalarında bir başka seçenek ise çok büyük puntolarla vitrin camlarına ve reyon üzerlerine yüzde 50, 70 indirim yazmak ve altında küçücük bir not ile yüzde 50’ye ve 70’e varan indirimlerle diye eklemek. Halbuki tüm mağazada ya da o reyonda sadece birkaç ürün gerçekten yüzde 50 indirimli, diğerleri ise yüzde 10-20 civarı. Tamamen müşteri çekmek için algıyı değiştirmek amaçlı yapılıyor. Bununla birlikte özellikle büyükşehirlerde yaygınlaşan garaj indirimleri de yüzde 80’e varan indirimler şeklinde tamamen pazarlama taktiği ile satış yapıyor. Dükkanların suyu mu çıktı veya garajda satışa sunulan ürünler özel mi üretiliyor? Vatandaşlarımızın çok az bir kısmı indirim kampanyalarındaki bu tuzakların farkına varabiliyor. Gerçekten indirimli mi yoksa bir aldatmaca mı ikilemini yaşamamak için vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile bildikleri ve tanıdıkları esnafımızı tercih edebilir. Yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyen, yeni yıl alışverişini şimdiden tamamlamak isteyenler için esnafta her cebe uygun her çeşit hediye ve gıda ürünü mevcut” dedi. (HABER MERKEZİ)

‘Fiyatlar şişiriliyor sonra indirim yapılıyor, kampanyaları aldatıcı’

'Enflasyonla topyekün mücadele için indirim büyük firmalara yaradı'

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Aralık 2018 15:15

www.evrensel.net