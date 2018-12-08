TESK: 'YÄ±lbaÅŸÄ± indirimi' diye zamlÄ± fiyattan satÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±yor

TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi PalandÃ¶ken, BirÃ§ok marka ve bÃ¼yÃ¼k maÄŸazanÄ±n 'YÄ±lbaÅŸÄ± indirimi' adÄ± altÄ±nda zamlÄ± fiyattan satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “Yeni yÄ±la 1 ay kala 'yeni yÄ±l indirimleri' baÅŸladÄ±. Fakat bu indirimlerin çoÄŸu tamamen aldatmacadan ibaret. Birçok marka ve büyük maÄŸaza, birkaç ay önceden fiyatlarÄ± ÅŸiÅŸirip 'yeni yÄ±l indirimi' diye eski fiyata indiriyor ya da normal fiyatÄ±n üzerine yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± indirim etiketine zamlÄ± fiyatÄ± yazÄ±yorlar. Yaz, kÄ±ÅŸ, sezon sonu, garaj, bayram, yÄ±lbaÅŸÄ± gibi yÄ±lÄ±n her ayÄ±nda ve her haftasÄ±nda indirim olmaz” dedi.

'Ä°NDÄ°RÄ°M ETÄ°KETÄ° KALDIRILINCA ASIL FÄ°YATIN DAHA UYGUN OLDUÄžU GÖRÜLÜYOR'

VatandaÅŸlarÄ±n "yeni yÄ±l indirimlerine" karÅŸÄ± uyanÄ±k olmasÄ± gerektiÄŸini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “AVM’lerde birçok marka ve caddelerde büyük maÄŸazalar yeni yÄ±l indirimlerini çoktan baÅŸlattÄ±. Bu indirimler ise vatandaÅŸÄ± gerçekten indirim varmÄ±ÅŸ gibi tuzaÄŸa düÅŸürecek cinsten. Öyle ki çok bilinen bazÄ± markalarÄ±n ürün etiketlerinin üzerine kÄ±rmÄ±zÄ± indirim etiketi var. Bu kÄ±rmÄ±zÄ± etiket kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise altÄ±nda asÄ±l fiyatÄ±n daha uygun olduÄŸu görülüyor. Yine birçok maÄŸaza birkaç ay önceden fiyatlarÄ± yükseltip, yÄ±lbaÅŸÄ± indirimi adÄ± altÄ±nda normal fiyattan satÄ±ÅŸa devam ediyorlar" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ndirim aldatmacasÄ±nÄ±n yÄ±lÄ±n 12 ayÄ±nda da devam ettiÄŸini belirten Palandöken, "YazÄ±n yaz indirimi, sezon sonu indirimi, kÄ±ÅŸ indirimi, kÄ±ÅŸ sezon sonu indirimi, bayram indirimi, garaj indirimi, yÄ±lbaÅŸÄ± indirimi gibi her ay, her hafta muhakkak bir indirim kampanyasÄ± düzenleniyor. YÄ±lÄ±n her ayÄ±nda ve her haftasÄ±nda hatta her günüde indirim olmaz. Mevzuattaki boÅŸluklarÄ± kullanarak vatandaÅŸlarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸin cazibesine sürüklüyorlar” diye konuÅŸtu.

‘GARAJ Ä°NDÄ°RÄ°MLERÄ° SATIÅž TAKTÄ°ÄžÄ°’

FotoÄŸraf: TESK

Güvenilir alÄ±ÅŸveriÅŸ için öncelikle vatandaÅŸlarÄ±n piyasa kontrolü yapmasÄ± ve güvendikleri esnaftan gönül rahatlÄ±ÄŸÄ± ile alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±lmasÄ±nÄ±n önemine iÅŸaret eden Palandöken, açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

“Ä°ndirim aldatmacalarÄ±nda bir baÅŸka seçenek ise çok büyük puntolarla vitrin camlarÄ±na ve reyon üzerlerine yüzde 50, 70 indirim yazmak ve altÄ±nda küçücük bir not ile yüzde 50’ye ve 70’e varan indirimlerle diye eklemek. Halbuki tüm maÄŸazada ya da o reyonda sadece birkaç ürün gerçekten yüzde 50 indirimli, diÄŸerleri ise yüzde 10-20 civarÄ±. Tamamen müÅŸteri çekmek için algÄ±yÄ± deÄŸiÅŸtirmek amaçlÄ± yapÄ±lÄ±yor. Bununla birlikte özellikle büyükÅŸehirlerde yaygÄ±nlaÅŸan garaj indirimleri de yüzde 80’e varan indirimler ÅŸeklinde tamamen pazarlama taktiÄŸi ile satÄ±ÅŸ yapÄ±yor. DükkanlarÄ±n suyu mu çÄ±ktÄ± veya garajda satÄ±ÅŸa sunulan ürünler özel mi üretiliyor? VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çok az bir kÄ±smÄ± indirim kampanyalarÄ±ndaki bu tuzaklarÄ±n farkÄ±na varabiliyor. Gerçekten indirimli mi yoksa bir aldatmaca mÄ± ikilemini yaÅŸamamak için vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z gönül rahatlÄ±ÄŸÄ± ile bildikleri ve tanÄ±dÄ±klarÄ± esnafÄ±mÄ±zÄ± tercih edebilir. Yeni yÄ±lda sevdiklerini mutlu etmek isteyen, yeni yÄ±l alÄ±ÅŸveriÅŸini ÅŸimdiden tamamlamak isteyenler için esnafta her cebe uygun her çeÅŸit hediye ve gÄ±da ürünü mevcut” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

â€˜Fiyatlar ÅŸiÅŸiriliyor sonra indirim yapÄ±lÄ±yor, kampanyalarÄ± aldatÄ±cÄ±â€™

'Enflasyonla topyekÃ¼n mÃ¼cadele iÃ§in indirim bÃ¼yÃ¼k firmalara yaradÄ±'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 15:15

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