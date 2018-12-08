KAOB'dan Umuttepeâ€™ye yapÄ±lmasÄ± planlanan katÄ± atÄ±k tesisine tepki

Kocaeli Akademik Odalar BirliÄŸi, belediye tarafÄ±ndan Umuttepeâ€™ye yapÄ±lmasÄ± planlanan katÄ± atÄ±k yakma tesisi projesine tepki gÃ¶sterdi.

Kocaeli Akademik Odalar BirliÄŸi (KAOB), Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan Umuttepe’ye yapÄ±lmasÄ± planlanan katÄ± atÄ±k yakma tesisi projesinde gelinen son noktayÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±. Mimarlar OdasÄ± TaÅŸ Bina’da yapÄ±lan açÄ±klamada tesisin Ä°zmit'e çok büyük zararÄ± olacaÄŸÄ± söylendi ve "Hiçbir zihniyet ülkesine bu kötülüÄŸü yapmaz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Kocaeli BüyükÅŸehir Belediye Meclisi'nin 2018/437 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe YerleÅŸkesi'nin kuzey doÄŸusunda kalan 205 dönüm ormanlÄ±k alanÄ±n, katÄ± atÄ±k yakma tesisinin yapÄ±lacaÄŸÄ± yer olarak belirlenmesi üzerine projeye tepki gösteren KAOB, katÄ±ldÄ±klarÄ± Ä°nceleme ve DeÄŸerlendirme Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lanlarÄ± aktardÄ±.

'TESÄ°SÄ°N Ä°ZMÄ°T'E ÇOK BÜYÜK ZARARI OLACAK'

Çevre Mühendisleri OdasÄ± Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Sait AÄŸdacÄ± ve Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Zengin’in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da yetkililerin konudan bihaber olduÄŸu ifade edildi. ToplantÄ±da cevaplanmasÄ± gereken 8 soru sorulduÄŸunu ancak bugüne kadar net bir cevap alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± dile getirildi.

AÄŸdacÄ±, 2016 yÄ±lÄ±ndan beri gündemde olan bu tesisin ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n bile doÄŸru düzgün yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n toplantÄ± salonuna alÄ±nmasÄ±nda zorluklar çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve belediye personelinin 'EÄŸitime götürüyoruz' denilerek toplantÄ±ya getirildiÄŸini aktardÄ±.

AÄŸdacÄ±, “BakanlÄ±ÄŸa bu konu ile ilgili tutanak hazÄ±rladÄ±k ancak okumadÄ±lar. Bahaneleri ise halkÄ±n bu konu ile ilgili bilgilenmek istemedikleriymiÅŸ” dedi.

YapÄ±lmasÄ± planlanan tesis alanÄ±nÄ±n yanÄ±nda Kocaeli Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü'nün (Ä°SU) su tesisleri olduÄŸunu, egemen rüzgarlarÄ±n yönü gibi etmenlerin tesis yapÄ±lmasÄ±nda dezavantaj olduÄŸunu ve Ä°zmit’e çok büyük zararÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. AÄŸdacÄ±, “ÇED raporunda kül atÄ±klarÄ±nÄ± depolamak için yer yok gözüküyor ancak projede var. Hiçbir zihniyet ülkesine bu kötülüÄŸü yapmaz” diye konuÅŸtu.

'20 BÄ°N AÄžAÇ KESÄ°LECEK'

AÄŸdacÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Zengin ise tesisin yapÄ±lacaÄŸÄ± sahanÄ±n orman alanÄ± olduÄŸunu ve birçok aÄŸaca ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Zengin, “Yetkililer bu alanÄ±n maki olduÄŸunu iddia ediyor, bölgede sadece tavÅŸanlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar” diye konuÅŸtu. Tesisin planlandÄ±ÄŸÄ± alana yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde 20 bin aÄŸacÄ±n kesileceÄŸini dile getiren Zengin, "Biz Kocaeli halkÄ±, çöpümüzün ortada kalmasÄ± yanlÄ±sÄ± deÄŸiliz. Elbette tesisler yapÄ±lmalÄ± ama bu ÅŸekilde deÄŸil” dedi.

YANIT Ä°STENEN SORULAR

Ä°nceleme ve DeÄŸerlendirme Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Zengin ve Çevre Mühendisleri OdasÄ± Kocaeli Åžube BaÅŸkanÄ± Sait AÄŸdacÄ±’nÄ±n yönelttiÄŸi sorular ise ÅŸöyle:

â– Siz Kocaeli’nde çÄ±kan Tüm çöpleri geri dönüÅŸüme tabi tutmadan yakmayÄ± mÄ± düÅŸünüyorsunuz?

â– BüyükÅŸehir Belediyesinin geri kazanÄ±m konusunda bir eylem planÄ± var mÄ±?

â– Entegre katÄ± atÄ±k yönetim hiyerarÅŸisindeki aÅŸamalar göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda atÄ±klarÄ±n yarÄ±sÄ± geri kazanÄ±labildiÄŸine göre bu kadar büyük kapasiteli tesise gerek var mÄ±?

â– Kocaeli BüyükÅŸehir Belediyesi bu tesisin imtiyaz usulü yapÄ±m sözleÅŸmesinde herhangi bir günlük çöp taahhüdünde bulunacak mÄ±?

â– Bu tesise Kocaeli dÄ±ÅŸÄ±ndan atÄ±k getirilip yakÄ±lacak mÄ±?

â– Kocaeli’de yapÄ±lacak olan tesis Avrupa’dan örnek gösterilen bu tesisin aynÄ±sÄ± olacak ise neden 30 dönüm deÄŸil de 205 dönüm alana gerek var?

â– Depolama alanÄ±nda biriktirilecek küllerin nihai bertarafÄ± ne ÅŸekilde yapÄ±lcaktÄ±r?

â– Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi günlük 17 bin 500 ton çöpü taÅŸÄ±mayÄ± göze alarak kentten bu denli uzaÄŸa bu tesisi yaparken biz neden kentin tepesine bu tesisi yapmak zorundayÄ±z? (Kocaeli/EVRENSEL)

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