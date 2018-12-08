Mezopotamya KÃ¼ltÃ¼r Merkezi 27. yÄ±lÄ±nÄ±Â kutluyor

KÃ¼rt dili, kÃ¼ltÃ¼r ve sanatÄ± yolunda TÃ¼rkiyeâ€™deki ilk kurum olan Mezopotamya KÃ¼ltÃ¼r Merkezi 27. yÄ±lÄ±nda.

Kürt dili, kültür ve sanatÄ± yolunda Türkiye’deki ilk kurum olan Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) baskÄ±, yasaklamalar, aÄŸÄ±r bedellerle dolu ömrünün 27’nci yÄ±lÄ±nda. 27 Eylül 1991 tarihinde aralarÄ±nda Kürt Bilgesi Musa Anter, Ä°smail BeÅŸikçi ve Ali Temel’in de bulunduÄŸu bir grup aydÄ±n ve sanatçÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbul’da kuruldu.

MKM o günden bugüne Kürt kültürü ve sanatÄ± üzerindeki baskÄ±, asimilasyon, inkar politikalarÄ±na karÅŸÄ± “özgür yaÅŸam, devrimci sanat” perspektifiyle çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. Tiyatro, sinema, müzik, halk danslarÄ±, çaÄŸdaÅŸ dans gibi sanatÄ±n çeÅŸitli dallarÄ±nda çalÄ±ÅŸma yapan MKM, Mezopotamya, Anadolu ve OrtadoÄŸu halklarÄ±nÄ±n sesi, dili ve rengi olma misyonunu yüklendi. OHAL’in ilanÄ±ndan sonra Adana, Mersin, Ä°zmir, Antep, Urfa ve çok sayÄ±da ilde MKM’ye baÄŸlÄ± faaliyet yürüten birçok dernek kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kapatÄ±ldÄ±.

MKM, bugün BostancÄ± Gösteri Merkezinde düzenleyeceÄŸi etkinlik ile 27’nci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak. “Bi hev re” (birlikte) ÅŸiarÄ±yla düzenlenecek olan gecede, sanatçÄ±lardan Mizgîn Tahir, Yelda Abbasi, Ferhat Tunç, Arhat, Deniz Esmer, Ferit ElalmÄ±ÅŸ, Gulen Xerzan Çiya, Koma Çiya Genim, Mervan Tan, Nurcan DeÄŸirmenci, Nurhak KÄ±lagöz, Ruken YÄ±lmaz, Serhat Kural, Talat YeÅŸil ve Weysî ErmiÅŸ sahne alacak. Yine dengbejler ile Mezopotamya Dans, Teatra jiyana Nu, Mezopotamya sinema da eserleriyle gecede olacak.

‘27 YILLIK BÄ°R YOLCULUK’

MKM’nin kuruluÅŸundan bu yana geçen süreyi “bir yolculuk” olarak tanÄ±mlayan kurumun çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Nurcan DeÄŸirmenci, “Bu yolculukta çok önemli isimler yer aldÄ±. Amed’de, Botan’da, Serhat’ta, Çukurova’da birçok ÅŸubesi açÄ±ldÄ±. Gençlerin kültür ve sanat ile buluÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Gençler kendi kültürleri ile buluÅŸtu” ÅŸeklinde konuÅŸtu. DiÄŸer kentlerde kendilerine baÄŸlÄ± faaliyet yürüten derneklerin kapanmasÄ±nÄ±n yüklerini daha da arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen DeÄŸirmenci, sadece Ä°stanbul’da deÄŸil her yerde bulunan gençlere de ulaÅŸmak istediklerini ancak bu baskÄ± ortamÄ±nda bunun zor olduÄŸunu belirtti. DeÄŸirmenci, birlikte mücadele etmenin önemine de dikkat çekerek, “YalnÄ±z ÅŸu da bir gerçek ki birlikten güç doÄŸar. Birlikte hareket edersek, var olan yönelimleri bertaraf edebiliriz” dedi.

‘KÜRT KÜLTÜRÜ Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ° BÄ°R ROL ALDI’

MKM’nin kuruluÅŸunun Kürt kültürünün geliÅŸmesinde önemli bir rol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SinemacÄ± Veysi Altay, MKM’nin kurulduÄŸu günden bu yana Kürt kültür ve sanatÄ±nÄ±n geliÅŸmesini istemeyenlerin baskÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Her ÅŸeye raÄŸmen MKM’nin kurulduÄŸu günden bu yana çok önemli çalÄ±ÅŸmalara imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Altay, “Onlar bizi yok saydÄ±kça biz kültürel çalÄ±ÅŸmalarla kendimizi daha görünür kÄ±ldÄ±k. 27’nci kuruluÅŸ yÄ±l dönümü de bu anlamda daha büyük bir anlam kazanÄ±yor. Onun için herkesi bu etkinliÄŸimize davet ediyorum” ifadelerini kullandÄ±.

‘TOHUMLARINI SAÇTI’

Teatra Jiyana Nû Oyuncusu RugeÅŸ KÄ±rÄ±cÄ± da, MKM’nin 1991 yÄ±lÄ±nda özellikle Kürt kentlerinden göçlerin çok yoÄŸun olduÄŸu bir dönemde açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Asimilasyonun dorukta olduÄŸu bir dönemde açÄ±ldÄ±. 27 yÄ±ldÄ±r varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyor. TohumlarÄ±nÄ±n saçar gibi saçÄ±ldÄ±. Birçok kentte oluÅŸumlarÄ± kuruldu. Kürt kültür ve sanatÄ± için çok önemli bir yerde durdu” dedi. “Bi hevra” sloganÄ± ile yapacaklarÄ± konserin kendileri için çok önemli olduÄŸunu belirten KÄ±rÄ±cÄ±, “Bugüne kadar yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün etkinlikleri halk sahiplendi. Bu gecemizi de halkÄ±mÄ±z en güçlü ÅŸekilde sahiplenecektir” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°stanbul/MA)

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