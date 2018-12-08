Lice davasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ deliller gÃ¶rmezden gelindi, beraat kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Lice'de 16 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin 25 yÄ±l sonra gerÃ§ekleÅŸen karar duruÅŸmasÄ±nda davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± EÅŸref HatipoÄŸlu beraat etti.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesinde 1993 yÄ±lÄ±nda 16 sivilin öldürüldüÄŸü, 36 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin 25 yÄ±l sonra gerçekleÅŸen karar duruÅŸmasÄ±nda davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± dönemin DiyarbakÄ±r Jandarma Alay KomutanÄ± olan emekli Albay EÅŸref HatipoÄŸlu’nun beraatine karar verilmesine dava avukatlarÄ±ndan DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Cihan AydÄ±n tepki gösterdi. AydÄ±n, güçlü delillere raÄŸmen verilen kararÄ±n herkes için hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu belirterek, adalet mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesinde, 22 Ekim 1993 yÄ±lÄ±nda Jandarma Bölge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar AydÄ±n'Ä±n ÅŸüpheli bir ÅŸekilde öldürülmesinin ardÄ±ndan yakÄ±lan ilçe merkezinde 16 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 36 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n 14’üncü duruÅŸmasÄ±na Ä°zmir 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Lice davasÄ±nda mahkemenin beraat kararÄ±nÄ± Evrensel’e deÄŸerlendiren davanÄ±n avukatlarÄ±ndan aynÄ± zamanda DiyarbakÄ±r Baro BaÅŸkanÄ± Cihan AydÄ±n, kararÄ±n büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyledi. 25 yÄ±llÄ±k bir hak ve hukuk mücadelesi yürütüldüÄŸünü ve bunca çabaya raÄŸmen davanÄ±n ancak 2013 yÄ±lÄ±nda açÄ±labildiÄŸini belirten AydÄ±n, bu süreçte yaÅŸananlara dikkat çekti. AydÄ±n, “20 yÄ±l sonra büyük güçlüklerle dava açÄ±lÄ±yor. Aileler yÄ±llardÄ±r DiyarbakÄ±r’dan geliyorlar davayÄ± takip edebilmek için. ÇoÄŸunun davaya gelebilecek maddi durumu bile yok ama büyük bir özveri ve umutla gelip gittiler. OnlarÄ±n aileleri, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n faillerinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteÄŸi vardÄ±. Onlar için çok daha büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± oldu” dedi. AydÄ±n, davanÄ±n burada bitmeyeceÄŸini, hukuk mücadelesine devam edeceklerini ve meseleyi uluslararasÄ± hukuk yollarÄ±na da götüreceklerini söyledi.

Ä°NSANLIÄžA KARÅžI SUÇ Ä°ÅžLENDÄ°

Dava sürecini de deÄŸerlendiren AydÄ±n, daha önce davanÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2015 yÄ±lÄ±nda katledilen Tahir Elçi’nin yürüttüÄŸünü, onun öldürülmesi sonrasÄ± davayÄ± kendilerinin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dava dosyasÄ±nda çok güçlü deliller olmasÄ±na raÄŸmen mahkemenin ‘Beraat’ kararÄ± verdiÄŸini belirten AydÄ±n, “Mahkeme önceki duruÅŸmalarda da bu delilleri dikkate almadÄ±, delil toplama talebimizi de görmedi ve reddine karar verdi. Delillere ulaÅŸmak 25 yÄ±l sonra oldukça güç. Ancak o dönem devlet bürokrasisi de büyük yanlÄ±ÅŸlar yapmÄ±ÅŸ, açÄ±klar vermiÅŸ, bu kendilerine çok büyük özgüven duyduklarÄ± için de olabilir. Ancak bu delillere raÄŸmen iyi yürümedi dava” dedi.

SIRADAN AÄžIR CEZA MAHKEMELERÄ° YETERLÄ° DEÄžÄ°L

Mahkemenin tutumunu eleÅŸtiren AydÄ±n, bu tür insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suçlarÄ±n davalarÄ±nÄ±n özel olarak görevlendirilen mahkemeler tarafÄ±ndan yürütülmesi gerektiÄŸini, sÄ±radan aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinin bu tür davalarÄ± soruÅŸturmakta yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AydÄ±n, “Bu yargÄ±lamalar hukuksal olarak güvenceye kavuÅŸturulmuÅŸ hakimler tarafÄ±ndan yapÄ±lmalÄ±. Hakim bir karar verdiÄŸinde baÅŸÄ±na bir ÅŸey gelmeyeceÄŸini bilmeli. Türkiye’nin yargÄ±sÄ± özellikle son dönemde bu açÄ±dan zaten sorunlu. Mahkemeler hükümeti rahatsÄ±z eden kararlar vermeye çekiniyor, çünkü bu tür kararlar verdiÄŸinde görev yerleri deÄŸiÅŸtiriliyor ya da tenzili rütbeye uÄŸruyor” dedi.

‘DEVLET Ä°RADESÄ° YOKSA BAÅžARI ÅžANSINIZ ÇOK AZ’

Bu tür davalarda bir baÅŸka önemli noktanÄ±n devlet iradesi olduÄŸunu vurgulayan AydÄ±n, “YargÄ±sÄ±z infaz, köy yakma, faili meçhul gibi insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suçlarÄ±n soruÅŸturulmasÄ± ve kovuÅŸturulmasÄ± için devlet iradesi olmalÄ±. Devlet bunu kamuoyuyla da paylaÅŸmalÄ±. Gerekli ne tür mekanizmalar varsa onlara ‘yardÄ±mcÄ± olmaya hazÄ±rÄ±z’ demesi lazÄ±m. SavcÄ±larÄ±n soruÅŸturmaya iliÅŸkin talepleri karÅŸÄ±lanmalÄ±. Bu irade olmadÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸarÄ±ya ulaÅŸma ÅŸansÄ±nÄ±z çok az. Güvence veren uygulamalarla bu pratik uygulamaya konursa adalet yolu açÄ±labilir ancak Türkiye yargÄ±sÄ± için bunlarÄ±n hiçbiri geçerli deÄŸil. Bizim baÅŸÄ±mÄ±za geldiÄŸi gibi sonuçsuz davalarla uÄŸraÅŸÄ±yoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

Lice DavasÄ±â€™nda mÃ¼talaa: KomutanÄ±n beraatÄ± istendi

â€˜Lice DavasÄ±â€™nÄ± 10 yÄ±l daha sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p kapatma peÅŸindelerâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 14:18

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