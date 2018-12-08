Cumartesi Annelerinin 715. haftasÄ±: KayÄ±plarÄ±mÄ±zdan vazgeÃ§meyeceÄŸiz

Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 715. haftasÄ±nda HÃ¼seyin TaÅŸkaya iÃ§in adalet isterken, 15 haftadÄ±r sÃ¼ren yasaÄŸa da tepki gÃ¶sterdi.

Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 715. haftasÄ±nda 25 yÄ±l önce kaybedilen ve failleri cezasÄ±z bÄ±rakÄ±lan Hüseyin TaÅŸkaya için adalet istedi. TaÅŸkaya’nÄ±n kÄ±zÄ± Serpil TaÅŸkaya, “Galatasaray kayÄ±p çocuklarÄ±nÄ±n hikayesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerdir. 9 yaÅŸÄ±ndan beri oraya babam için karanfil bÄ±rakÄ±yorum. Bunu engellemek insan hak ve hürriyetini engellemektir” dedi.

Kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak ve faillerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için adalet talebiyle 23 yÄ±ldÄ±r mücadele veren Cumartesi Annelerinin Galatasaray MeydanÄ±’nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi buluÅŸma, 15 haftadÄ±r polis zoruyla engelleniyor. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’nun talimatÄ±yla BeyoÄŸlu KaymakamÄ± tarafÄ±ndan 700. haftasÄ±nda yasaklanan Cumartesi Anneleri eylemi bu hafta da Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde yapÄ±ldÄ±. KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu ve insan haklarÄ± savunucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen 715. hafta buluÅŸmasÄ±nda 25 yÄ±l önce kaybedilen Hüseyin TaÅŸkaya için adalet istendi.

‘ENGELLEMELER DEMOKRATÄ°K DEÄžERLERE SALDIRIDIR’

715. hafta basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Sürgün TaÅŸkaya, “Türkiye’de demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir yargÄ± sistemi olmadÄ±ÄŸÄ± için gözaltÄ±nda kaybedilenlerin akÄ±beti açÄ±ÄŸa çÄ±kartÄ±lamÄ±yor ve ceza adaleti saÄŸlanamÄ±yor” dedi. Galatasaray buluÅŸmalarÄ±nÄ±n 15 haftadÄ±r polis zoruyla engellendiÄŸini söyleyen TaÅŸkaya, engellemelerin Anayasa’ya, Türkiye’nin taraf olduÄŸu uluslararasÄ± sözleÅŸmelere aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade etti: “Bu engellemeler temel hak ve özgürlüklerimizin özüne ve demokratik deÄŸerlere yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ±dÄ±r.”

OÄžLUNU ARAYAN ANNE, DÄ°ÄžER ÇOCUKLARININ KAYBEDÄ°LMESÄ°YLE TEHDÄ°T EDÄ°LDÄ°

TaÅŸkaya, 6 AralÄ±k 1993’te kaybedilen Hüseyin TaÅŸkaya’nÄ±n akÄ±betini sorarak faillerinin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± talep etti: “Bucak AÅŸireti’nin hakimiyetinde olan Urfa Siverek’te müteahhitlik yapan 42 yaÅŸÄ±ndaki 4 çocuk babasÄ± Hüseyin TaÅŸkaya, adÄ±nÄ±n ölüm listesinde olduÄŸunu öÄŸrenince ailesi ile birlikte Ä°stanbul’a taÅŸÄ±ndÄ±. TaÅŸkaya, kalan iÅŸlerini tamamlamak için bir süreliÄŸine Siverek’e döndü ve amcasÄ± Mehmet TaÅŸkaya’nÄ±n evinde kalmaya baÅŸladÄ±. 6 AralÄ±k 1993’te askerler, polisler ve Bucak aÅŸiretine mensup korucular otuz araçlÄ±k konvoyla, Mehmet TaÅŸkaya’nÄ±n Siverek’teki evine baskÄ±n yaptÄ±. ÜsteÄŸmen Ahmet Åžentürk’ün yönettiÄŸi baskÄ±nda Hüseyin TaÅŸkaya gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Hüseyin TaÅŸkaya’yÄ± sormak için emniyete, savcÄ±lÄ±ÄŸa, valiliÄŸe giden ailesine ‘Sedat Bucak’a sorun’ denildi. DYP milletvekili, aÅŸiret reisi ve korucu baÅŸÄ± Sedat Bucak da, ‘Bizim ekip almÄ±ÅŸ fakat devlete teslim etmiÅŸ; bundan sonra haberimiz yoktur, devlet biliyor’ dedi. OÄŸlundan haber alma umuduyla Siverek Emniyetine giden Fatime TaÅŸkaya’ya ‘Bir daha bize gelmeyin. DiÄŸer oÄŸullarÄ±nla birlikte burayÄ± terk edin, yoksa onlar da kaybolur’ denildi. Ailenin tüm baÅŸvurularÄ± sonuçsuz kaldÄ±. Hüseyin TaÅŸkaya’dan bir daha haber alÄ±namadÄ±. Hüseyin TaÅŸkaya’nÄ±n akÄ±betini açÄ±ÄŸa çÄ±kartacak, sorumlu olanlarÄ±n belirlenmesini ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak nitelikte bir soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ± için savcÄ±larÄ± göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz.”

‘GALATASARAY YAKINLARIMIZIN MEZARINI TEMSÄ°L EDÄ°YOR’

Hüseyin TaÅŸkaya’nÄ±n eÅŸi Sultan TaÅŸkaya, 25 senedir kayÄ±plarÄ±nÄ± aradÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. TaÅŸkaya’nÄ±n kÄ±zÄ± Serpil TaÅŸkaya ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “Babam, ben 7 yaÅŸÄ±ndayken kaybedildi. Åžimdi 32 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. 25 yÄ±ldÄ±r babaannem ve annemden aldÄ±ÄŸÄ±m görevle babamÄ±n akÄ±betini sormaya devam ediyorum. KayÄ±p yakÄ±nlarÄ± olarak aÄŸÄ±r hak ihlaline uÄŸramaktayÄ±z. KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±betini öÄŸrenemediÄŸimiz gibi onlarÄ± aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için engelleniyoruz. Galatasaray, yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n mezarÄ±nÄ± sembolize ediyor. Galatasaray, kayÄ±p çocuklarÄ±nÄ±n hikayesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerdir. 9 yaÅŸÄ±ndan beri oraya babam için karanfil bÄ±rakÄ±yorum. Bunu engellemek insan hak ve hürriyetini engellemektir. Galatasaray’dan da kayÄ±plarÄ±mÄ±zdan da vazgeçmeyeceÄŸiz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Cumartesi Anneleriâ€™nin 701. haftasÄ±: KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±na engelleme

Cumartesi Anneleri 23 yÄ±ldÄ±r adalet arÄ±yor!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 13:59

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