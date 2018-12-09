09 Aralık 2018 04:10

Sarı Yeleklilerin kırmızı yeleklilerle imtihanı

Ercüment Akdeniz yazdı. 'İhtiyaç olan şey; göçmen ve mülteci işçileri de içine alacak (sermayeden bağımsız) enternasyonalist bir mücadele programı.'

Sarı Yeleklilerin kırmızı yeleklilerle imtihanı

Fotoğraf: Elyxandro Cegarra / AA

    • Paylaş

    Ercüment AKDENİZ

    Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden ve zamların geri alınmasını sağlayan ‘Sarı Yelekliler’ acaba nasıl bir hareket? Siyasal yönelimi ve toplumsal sorunlara bakışı ne? Konu ulusal ve uluslararası basında etraflıca tartışılıyor.

    Sarı Yelekliler, eylemler sürerken 42 maddelik bir talepler manzumesi yayımladı. Bunların içinde göç ve mültecilere ilişkin 6 talep vardı. Mülteciler özelinde sıralanan bu 6 madde, hareketin makro bakış açısını anlamak için de bazı ipuçları sunuyor.

    İŞTE O TALEPLER:

    1- Fransa topraklarında çalışan bir kişinin aynı maaş düzenine ve haklara sahip olmaması kabul edilemez. Fransa sınırları içinde çalışma hakkı olan herkes Fransız vatandaşlarıyla eşit olmalı ve o kişinin işvereni Fransız işverenlerle aynı vergileri ödemeli.

    2- Zorunlu göç hareketlerinin sebeplerine çözüm üretilsin.

    3- Sığınmacılara iyi davranılsın. Onlara barınak, güvenlik, temel gıda ve çocuklarına eğitim sağlamak bizim sorumluluğumuz.

    4- Dünyanın birçok ülkesinde, sığınma talebine yanıt bekleyen kişiler için ağırlama kampları kurulması adına Birleşmiş Milletlerle iş birliği halinde çalışılsın.

    5- Sığınma talebi reddedilenler ülkelerine gönderilsin.

    6- Hakiki bir entegrasyon politikası uygulansın. Fransa’da yaşamak Fransız olmayı gerektirir (Tamamlayana sertifika verilmek üzere Fransızca dil, Fransa tarihi ve vatandaşlık bilgisi dersleri verilsin).

    YENİ BİR YOL AÇILABİLİR

    Sıralanan taleplere bakıldığında karşımıza şöyle bir fotoğraf çıkıyor:

    Sokaklar, göç olgusunu ucuz ve güvencesiz bir emek sömürüsü olarak kullanan sisteme “Artık yeter” diyor. Sarı Yelekliler mültecilerin emek dünyasında bir rekabet gücü olarak görülmesine de karşılar. Bu yüzden de çalışma izni alan göçmen/mülteci işçilerin Fransız vatandaşı işçilerle eşit olmasını istiyorlar. Anladığımız kadarıyla bu talep hem ücret skalası hem de sosyal haklar bakımından böyle. Eylemler içinde farklı siyasi eğilimlerden emekçilerin olduğu gözetildiğinde; böylesi bir konsensüste uzlaşılmış olması iyi bir gelişme olarak okunmalı. Zira bu yaklaşım “Hoşgeldiniz mülteciler” ile “Yabancılar defolsun” diye bölünen Avrupa’da emek eksenli yeni bir yol açabilir.

    Bu aşamada, aşırı sağcı partilerin ve faşist Le Pen’in bu eğilimi ne oranda istismar edip edemeyeceği ise ayrı bir soru işareti. Avrupa sosyalistlerinin ve politik sefalet derekesine düşmüş sosyal-demokrat partilerin bu gelişmeyi nasıl değerlendirecekleri ise ha keza başka bir sorun. Ama çok daha önemlisi; sınıf çelişki ve çatışmalarının siyasal yapıları neye, ne kadar zorlayacağı.

    Fotoğraf: Metehan UD / EVRENSEL

    TAVSİYELER ÇELİŞKİLİ OLURSA

    Görüldüğü üzere; işin emek boyutu yeni dinamiklere işaret ediyor. Fotoğrafın diğer yarısında ise şöyle bir manzara var:

    Sarı Yelekliler “zorunlu göç hareketlerinin sebeplerine çözüm üretilsin” derken bu sebeplerin neler olduğunu söylemiyor. Ya da söyleyemiyor. Yani göçe kaynaklık eden savaş olgusu, emperyalist müdahaleler ve bu müdahaleler içinde Fransa devletinin tutumu es geçiliyor. Dolayısıyla “göç hareketlerinin sebepleri” muğlak bir çözüme havale ediliyor. BM ile iş birliği halinde sunulan proje ise göçü sanki Avrupa dışında kurulacak “ağırlama kampları”nda frenlenmek istiyor. “Sığınma talebi reddedilenlerin geri gönderilmesi” önerisi de bu problemli düşünceyi pekiştiriyor.  

    Öte yandan Sarı Yelekliler “Sığınmacılara iyi davranılsın”, “Onların temel ihtiyaçları bizim sorumluluğumuz” derken Avrupa sağının pek de tahammül edemeyeceği pozitif bir tutumla hareket ediyor. Ama bir yandan da çelişkili tutumunu sürdürerek tek taraflı ve yer yer asimilasyonu çağrıştıran bir “entegrasyon” biçimi öneriyor.

    SONUÇ OLARAK:

    Sarı Yeleklileri gaipten gelmiş ve sarı yelek giymiş insanların gizemli bir hareketi olarak görmek elbette yanlış olur. Çünkü o, sınıf çelişkilerinden, halkın ve sokağın içinden doğmuş bir hareket. Dolayısıyla henüz doğuşunda bünyesel çelişkiler taşıması doğal. Önemli olan bundan sonra onun nasıl bir yola gireceği.

    Gelinen yerde Fransa’nın (aynı zamanda Avrupa’nın) Sarı Yeleklileri, Akdeniz ve Ege’yi ‘kırmızı can yelekleri’yle aşan mülteciler konusunda tutarlı bir çizgi geliştirmek zorunda.

    Çünkü ne hayat ne de sınıf mücadelesi yalpalamaya izin vermiyor.

    Avrupa solu ve demokrasi güçleri de Sarı Yelekliler eyleminden dersler çıkarmak zorunda.  Zira aşırı sağın, ırkçılığın yükselişine karşı sadece sokaklara çıkıp protestoculuk yapmak sonuç vermiyor. Yükselen milliyetçilik ve mülteci düşmanlığı kırılacaksa eğer; öncelikle işçi sınıfı ve yoksullaşan emekçiler içinde olmak gerekiyor. Bu nedenle, emekçi sınıfların ekonomik-sosyal talepleri ve Fransa’yı dalga dalga saran eylemler büyük önem taşıyor.

    Son bir not....

    Uluslararası tekellerin karşısına “ulusal kalkınma reformları” ile çıkmak ve bunu yaparken “milli tekelleri” es geçmek Sarı Yeleklileri nereye götürür, bu da koca bir soru. Zira bunu bizden ziyade 42 talepli mücadele programı söylüyor.

    Oysa ihtiyaç olan şey; göçmen ve mülteci işçileri de içine alacak (sermayeden bağımsız) enternasyonalist bir mücadele programı. Fransa, buna hem sokakta hem de kendi devrimci tarihinden öğrenerek ulaşabilir mi? Bunu birlikte göreceğiz.

     

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Sarı Yelekleri Kuşanarak...
    SONRAKİ HABER

    Almanyalı gazeteciler Türkiye'yi terk etti: Eleştirel haber yapılmıyor
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidarın üslubunun örtemeyeceği ekonomik gerçek: Son 10 yılın en sert fırtınası

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Soylu, ‘yeni dönem’in partizan-militan bakan tipinin temsilcisidir

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Multi-Versus

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yerel yönetimler ve mülteciler - 1

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    "Başakşehir şampiyon" mu?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Baskı ve dayanışma

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Umutsuz olmak da neyin nesi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun
    İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun

    CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer, LC Waikiki ve Mercedes fabrikaları önünde işçilerle buluştu.

    Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak
    Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtmasına devam ediyor: Ezanlarımızın okunmasına kimse engel olamayacaktır.

    Gazi’de hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi adalet istiyor
    Gazi’de hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi adalet istiyor

    Gazi Katliamı’nda hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi, 24 yıldır katillerin cezalandırılmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'den Edremit düzeltmesi: İhraç talebi eski Akçay belediye başkanına
    CHP'den Edremit düzeltmesi: İhraç talebi eski Akçay belediye başkanına

    CHP’de, eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Din propagandasının üzerini örtemeyeceği bir geçim derdi var
    Bayhan: Din propagandasının üzerini örtemeyeceği bir geçim derdi var

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile Erdoğan'ın Diyarbakır'da düzenlediği seçim mitingini ve büyüme rakamlarını konuştuk.

    Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti
    Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti

    Balıkesir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, Bahadınlı, Karadere ve Kurucaoluk köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.

    Almanyalı gazeteciler Türkiye'yi terk etti: Eleştirel haber yapılmıyor
    Almanyalı gazeteciler Türkiye'yi terk etti: Eleştirel haber yapılmıyor

    Basın kartlarının süresi uzatılmayan Almanyalı Gazeteciler Jörg Brase ve Thomas Seibert, Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.

    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız
    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız

    Tekirdağ Belediyesi Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilerle bir araya geldi. Sağıroğlu: Krizin de seçimlerin de düğümü fabrikalarda çözülecek.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu
    Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Millet Bahçesine dev horoz heykeli diktiler, Guinness'e başvuracaklar
    Millet Bahçesine dev horoz heykeli diktiler, Guinness'e başvuracaklar
    Kayseri Adayı Sarıoğlu: Halkın talebi doğrultusunda planlar yapacağız
    Kayseri Adayı Sarıoğlu: Halkın talebi doğrultusunda planlar yapacağız

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Pınarbaşı’da vatandaşlarla buluştu.

    Reyhan Başaran, öğrencilerin taleplerinin altına imza attı
    Reyhan Başaran, öğrencilerin taleplerinin altına imza attı

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran ziyaret edip sorunlarını dinlediği öğrencilerin taleplerinin altına imza attı.

    Zümrüt Gıda işçileri fabrika önünde direnişe başladı
    Zümrüt Gıda işçileri fabrika önünde direnişe başladı

    Kriz bahanesiyle üretimin durdurulduğu Antep Başpınar OSB'deki Zümrüt Gıda fabrikasında hakları verilmeden işten atılan işçiler direnişe geçti.

    AKP'li Cevat Keser down sendromlu gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı
    AKP'li Cevat Keser down sendromlu gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı

    Pamukova Belediye Başkanı AKP’li Cevat Keser, katıldığı asker eğlencesinde down sendromlu bir gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölge olan Baghuz'a dönük nihai operasyonu 10 Mart'ta başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Sarayköy'de semt pazarı, kahve ve evleri ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık

    Bahçeli: 8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler.

    GÜNCELLENDİ
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması

    8 Mart gece yürüyüşünde Taksim'de protesto edilen neydi, iktidara yakın medya olayı nasıl çarpıttı, Erdoğan bunu nasıl kullandı?

    GÜNCELLENDİ
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti

    Etiyopya Havayollarının Addis Ababa'dan Nairobi'ye uçan ve 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Kazada kurtulan olmadığı açıklandı.

    Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz
    Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz

    Taksim Dayanışması, Gezi iddianamesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Direnişin taleplerine ve değerlerine sahip çıkacaklarının mesajı verildi.

    "Kira yardımlarınız yapıldı" diyerek Erdoğan'ın mitingine çağırdılar
    "Kira yardımlarınız yapıldı" diyerek Erdoğan'ın mitingine çağırdılar

    Diyarbakır Sur'daki evleri yıkılan ve kira yardımları verilmeyen aileler, "Paralarınız yatırıldı" diye kandırılarak Erdoğan'ın mitingine çağırıldı.

    Oluç: Seçim usulsüzlükleri HDP dışındaki partilerin de sorunu
    Oluç: Seçim usulsüzlükleri HDP dışındaki partilerin de sorunu

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimler öncesi Bölge illerindeki sandık taşımalara dikkat çekti, "Bu, HDP dışındaki partilerin de sorunudur" dedi.

    İmamoğlu, İstanbul'daki "Kent Yoksulluğu" için çözümlerini aktardı
    İmamoğlu, İstanbul'daki "Kent Yoksulluğu" için çözümlerini aktardı

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoksullukla mücadeleyle ilgili çözümlerini basın toplantısıyla açıkladı.

    Hollanda’da iklim yürüyüşü: Tekellere karşı önlem alın
    Hollanda’da iklim yürüyüşü: Tekellere karşı önlem alın

    Amsterdam’da “Adil bir iklim politikası” talebiyle yapılan eylemde, çevreyi kirleten tekellere karşı önlem alınması talep edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye, sıfır gümrük vergisiyle 200 bin ton patates ithal edecek
    Türkiye, sıfır gümrük vergisiyle 200 bin ton patates ithal edecek

    200 bin ton patatesin gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilmesine karar verildi. Tanrıkulu, uygulamayı TBMM gündemine taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor

    Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin gaz bombasıyla vurulduktan sonra 269 gün yaşam mücadelesi veren Berkin Elvan, ölümünün 5. yılında anılıyor.