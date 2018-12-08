Her okulda mescit aÃ§Ä±lacak

Ä°nsan VakfÄ±nÄ±n â€˜Mescitsiz Okul KalmasÄ±nâ€™ projesine MEB onay verdi.Â

Ä°nsan VakfÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nda “Mescitsiz Okul KalmasÄ±n” projesi baÅŸlattÄ±. Proje, bakanlÄ±k tarafÄ±ndan onaylandÄ±. VakÄ±f Genel Sekreteri Metin Baksi “Ä°lk etapta 90 okula mescit yapacaÄŸÄ±z” dedi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; Ä°nsan VakfÄ±'nÄ±n (Ä°V) baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± “Mescitsiz Okul KalmasÄ±n” projesine vize çÄ±ktÄ±. VakÄ±f'Ä±n baÅŸvurusu Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) tarafÄ±ndan onaylandÄ± ve MEB projeye sponsor oldu. Projenin tanÄ±tÄ±mÄ± da billboardlara asÄ±lan afiÅŸlerle duyuruldu. VakÄ±f Genel Sekreteri Metin Baksi açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Ä°lk etapta 90 kadar okula mescit yapacaÄŸÄ±z. Bugüne kadar 15 kadar okula mescit yaptÄ±k, 90 baÅŸvuru daha var. Bu yÄ±l 40 tanesini yapacaÄŸÄ±z. Mescidi olan okullarda din dersleri de mescitte ve minder üzerinde verilebilecek.” (HABER MERKEZÄ°)

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