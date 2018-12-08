Erkan Petekkaya alkolÃ¼n acilen yasaklanmasÄ± gerektiÄŸini savundu

Oyuncu Erkan Petekkaya, alkol ve sigaranÄ±n acilen satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± istedi, sosyal medyayÄ± tehlikeli bulduÄŸunu ifade etti.Â

Oyuncu Erkan Petekkaya, Posta’dan Dilara DoÄŸan’Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Röportajdan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda nerede yaÅŸamak isterdiniz?

Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yerde yaÅŸamak istemezdim ama mecbur kalÄ±rsam mutlaka tropik bir yerde yaÅŸamak isterdim. Zanzibar olabilir.

“Acilen satÄ±ÅŸÄ± yasaklansÄ±n” dediÄŸiniz ÅŸey nedir?

Alkol ve sigara.

Sosyal medyayla aranÄ±z nasÄ±l?

Sosyal medyayÄ± iyi kullanamÄ±yorum. Samimi bir ÅŸey söylüyorum, insanlar ters tarafa çekiyor, ne söylemek istediÄŸine bakmÄ±yor kimse. Suçsuzken birdenbire suçlu oluyorum. Sosyal medya oyunlarÄ±nÄ± oynayamÄ±yorum. Bence çok tehlikeli bir ÅŸey. Bilgi edinmek için ve saÄŸlÄ±klÄ± iletiÅŸim kurmak için kullanÄ±lmasÄ± gerek tabii. Misal söylemek istediÄŸimi söylüyorum, Instagram’da bir açÄ±klama yapÄ±yorum, küfür yaÄŸÄ±yor. Sonra siliyorum, ki zaten koyarken de sileceÄŸimi bilerek koyuyorum. Twitter ve Facebook’ta adÄ±ma açÄ±lmÄ±ÅŸ sahte hesaplar var, hiçbiri bana ait deÄŸil. Benim sadece Instagram hesabÄ±m var.

“Ölsem de vazgeçmem” dediÄŸiniz bir huyunuz?

Samimiyetim. Ama baÅŸÄ±ma çok iÅŸ açÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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