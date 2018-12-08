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Eski Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± KoÃ§aryan tutuklandÄ±
Eski Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Robert KoÃ§aryan, 10 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi 2008â€™deki protestolarla baÄŸlantÄ±sÄ± gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±.
Ermenistan'da mahkeme, eski Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Robert Koçaryan'Ä±n, 2008’de düzenlenen protestolar sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan ve 10 kiÅŸinin ölümüne neden olan olaylarla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu gerekçesiyle tutuklanmasÄ±na karar verdi.
Yüksek mahkeme, Koçaryan'Ä±n 2008'deki olaylarla baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu gerekçesiyle tutuklanmasÄ±na hükmetti.
Ermenistan Özel SoruÅŸturma Servisi, 2008’de anayasal düzenin ihlal edilmesi suçlamasÄ±yla önleyici tedbir olarak 1998-2008 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Ermenistan'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Koçaryan’Ä±n tutuklanmasÄ± amacÄ±yla mahkemeye baÅŸvurmuÅŸtu.
Koçaryan suçlamalarÄ± kabul etmemiÅŸ, kendisine siyasi baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.
"Anayasal düzeni ihlal etme" suçlamasÄ±yla Koçaryan hakkÄ±nda Erivan Genel Hukuk Mahkemesi tarafÄ±ndan temmuz ayÄ±nda tutuklama kararÄ± verilmiÅŸti. Koçaryan daha sonra kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ermenistan’da 2008’de yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerine itiraz nedeniyle gösteriler düzenlenmiÅŸ, 1 Mart 2008'de çÄ±kan olaylarda da 2'si polis 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (AA)