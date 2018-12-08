Venezuelaâ€™da beyzbol oyuncularÄ± otoyol haydutlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Venezuela'nÄ±n Ã¶nde gelen beyzbol oyuncularÄ±ndan Luis Valbuena ile Jose Castillo, otoyolu haydutlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Venezuela’da beyzbol oyuncularÄ± Luis Valbuena ile Jose Castillo, otoyolu haydutlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu kazada öldü. Haydutlar daha sonra Valbuena ile Castillo’yu soyarak olay yerini terk etti.

ABD’nin en üst düzey beyzbol ligi MLB’de de forma giymiÅŸ olan Valbuena ile Castillo’nun ölümü Yaracuy eyaleti valisi Julio Leon Heredia tarafÄ±ndan duyuruldu. Yetkililer, haydutlarÄ±n, otoyollarda soygun amacÄ±yla araçlarÄ± kazaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Heredia, olayla ilgili 4 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Venezuela KÄ±ÅŸ Liginde Cardenales de Lara takÄ±mÄ±nda oynayan Valbuena ile Castillo, baÅŸkent Caracas’taki bir maçtan Barquisimeto ÅŸehrine gidiyordu. Valbuena ve Castillo ile birlikte araçta bulunan bir baÅŸka beyzbolcu Carlos Rivero’nun olaydan canlÄ± kurtulduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Luis Valbuena, 11 yÄ±l boyunca ABD’de forma giymiÅŸti. Jose Castillo ise Pittsburgh, San Francisco ve Houston’da 5 sezon geçirmiÅŸti.

Valbuena ve Castillo’nun cenazeleri cuma öÄŸleden sonra Barquisimeto’daki Antonio Herrera Gutierrez stadyumuna getirildi ve burada tören düzenlendi.

Venezuela Profesyonel Beyzbol Ligi, cuma günü oynanmasÄ± gereken 3 maçÄ± erteledi ve 3 gün boyunca tüm stadyumlarda bayraklarÄ±n yarÄ±ya çekileceÄŸini duyurdu.

Venezuela Ligi BaÅŸkanÄ± Juan Jose Avila ise oyuncularÄ±n maçlardan dönüÅŸte özel araçlarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±nÄ±n yasaklanabileceÄŸini söyledi. Venezuela’da takÄ±mlar genellikle güvenlik güçleri tarafÄ±ndan korunan otobüslerle seyahat ediyor.

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro, olaya iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda “Venezuela beyzbol ailesi ve taraftarlarÄ±nÄ± üzüntüye boÄŸan bu yasa katÄ±lÄ±yorum” dedi.

MLB BaÅŸkanÄ± Rob Manfred de “Bugün sporumuz için çok çok üzüxü bir gün” ifadelerini kullandÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 AralÄ±k 2018 11:30

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